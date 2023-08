CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 702½ 703 660¼ 665¾ —38½ Dec 725¼ 726¾ 688¼ 691¾ —36¼ Mar 746¼ 746¼ 711 714½ —33¼ May 750 751 722¼ 724½ —31¼ Jul 751¾ 752½ 725½ 727¼ —27¼ Sep 755¾ 755¾ 732¾ 733¾ —24½ Dec 757 761¾ 741¼ 742½ —22¼ Mar 764¼ 764¼ 749½ 749½ —19¼ May 749½ —17½ Jul 724¾ —8 Sep 732¼ —8 Dec 741¼ —8 Mar 748 —8 May 748¼ —8 Jul 738¼ —8 Est. sales 199,505. Fri.’s sales 135,721 Fri.’s open int 314,876, up 2,256 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 516¼ 516¼ 498½ 504 —17 Dec 524½ 524½ 508 513 —17¼ Mar 536¾ 536¾ 520¼ 525 —16¾ May 545¼ 545¼ 527½ 532 —16¼ Jul 547½ 547½ 531 535 —15½ Sep 525½ 525½ 516 519¾ —10¾ Dec 525 525 514¼ 517¼ —9¾ Mar 530 530½ 524¼ 525¾ —9½ May 530¼ —9 Jul 532½ 532½ 532½ 532½ —8¼ Sep 494¼ —8¼ Dec 494 494 489¾ 490½ —4 Jul 505½ —4 Dec 488 488 483 486 —2½ Est. sales 314,624. Fri.’s sales 298,578 Fri.’s open int 1,304,819 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 422 438 413 436¼ +11½ Dec 441¼ 457½ 430 456¼ +11 Mar 462¾ 471 462¾ 471 +11¼ May 477¼ +11¼ Jul 469½ +11¼ Sep 464¾ +11¼ Dec 464¾ +11¼ Mar 466¼ +11¼ May 472¼ +11¼ Jul 432¼ +11¼ Sep 448 +11¼ Est. sales 587. Fri.’s sales 488 Fri.’s open int 4,740 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1486½ 1486½ 1430¼ 1445¾ —41 Sep 1425½ 1427¾ 1362 1370½ —62½ Nov 1375½ 1375½ 1322¾ 1331¾ —50¾ Jan 1382¼ 1382½ 1332 1340½ —49¼ Mar 1374¾ 1375½ 1328¾ 1336¼ —46 May 1372 1372 1327½ 1334¼ —43¼ Jul 1367 1367 1325¼ 1331¼ —42½ Aug 1336¾ 1339¼ 1305¾ 1310¾ —40¼ Sep 1288¾ 1288¾ 1262½ 1268 —36¾ Nov 1281¾ 1281¾ 1246½ 1251¾ —34¼ Jan 1275¼ 1275¼ 1251¾ 1256¼ —33½ Mar 1246 —32¾ May 1240 —32¾ Jul 1242 —32¾ Aug 1231¼ —32¾ Sep 1210¼ —32¾ Nov 1200 1200 1195 1196¾ —31 Jul 1194¼ —31 Nov 1154¾ —31 Est. sales 277,619. Fri.’s sales 208,002 Fri.’s open int 658,158 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 67.75 67.75 64.55 65.58 —2.02 Sep 65.80 65.80 62.32 63.11 —2.53 Oct 63.50 63.56 60.34 61.08 —2.44 Dec 62.40 62.46 59.30 59.99 —2.41 Jan 62.06 62.08 59.00 59.67 —2.39 Mar 61.69 61.69 58.74 59.38 —2.31 May 60.60 60.60 58.46 59.08 —2.24 Jul 60.47 60.47 58.11 58.70 —2.20 Aug 58.90 58.90 57.95 58.04 —2.18 Sep 57.25 57.42 57.25 57.32 —2.18 Oct 56.54 —2.22 Dec 57.10 57.10 55.78 56.17 —2.28 Jan 55.98 55.98 55.90 55.90 —2.26 Mar 55.63 —2.26 May 55.40 —2.25 Jul 55.26 —2.26 Aug 54.96 —2.24 Sep 54.66 —2.24 Oct 54.38 —2.22 Dec 54.33 —2.22 Jul 54.24 —2.22 Oct 54.23 —2.22 Dec 54.09 —2.22 Est. sales 113,870. Fri.’s sales 114,533 Fri.’s open int 476,953 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 455.20 455.40 447.60 451.20 —4.00 Sep 432.20 432.20 420.70 423.80 —9.80 Oct 408.50 408.60 398.60 401.60 —10.00 Dec 399.70 402.60 392.40 395.90 —9.90 Jan 396.50 398.00 388.00 391.30 —9.70 Mar 389.80 389.80 379.80 382.80 —9.20 May 381.90 383.30 374.40 377.00 —8.80 Jul 379.90 381.80 373.30 375.80 —8.50 Aug 374.80 375.30 371.00 371.90 —8.20 Sep 370.80 371.10 366.40 367.00 —7.80 Oct 363.40 365.00 359.00 361.30 —7.30 Dec 364.10 366.00 357.40 360.50 —6.70 Jan 364.60 364.60 357.50 359.80 —4.90 Mar 353.60 —4.20 May 349.40 —4.80 Jul 347.70 —5.40 Aug 344.80 —5.30 Sep 343.30 —5.40 Oct 341.50 —5.40 Dec 339.70 —7.20 Jul 338.20 —7.20 Oct 338.20 —7.20 Dec 332.60 —7.20 Est. sales 123,228. Fri.’s sales 123,268 Fri.’s open int 493,737

