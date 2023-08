CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 714¾ 720¼ 689 704¼ —8½ Dec 737 743¼ 711¾ 728 —7½ Mar 755 762½ 731¾ 747¾ —6½ May 757 768½ 740¼ 755¾ —5½ Jul 752 766½ 739¾ 754½ —4¼ Sep 761 765¼ 745¾ 758¼ —2¾ Dec 758 774 752 764¾ —1 Mar 762 768¾ 762 768¾ May 767 +½ Jul 732¾ +½ Sep 740¼ +½ Dec 749¼ +½ Mar 756 +½ May 756¼ +½ Jul 746¼ +½ Est. sales 131,958. Thu.’s sales 131,669 Thu.’s open int 312,620 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 533 538½ 516¾ 521 —12¼ Dec 542¼ 547½ 525½ 530¼ —12 Mar 553½ 558½ 537½ 541¾ —12 May 559¾ 564½ 544¼ 548¼ —11¾ Jul 562¼ 566½ 547 550½ —11¾ Sep 538 544¾ 529 530½ —9 Dec 534 539¾ 525¼ 527 —7½ Mar 538¾ 548 535 535¼ —7½ May 550 550 539¼ 539¼ —7½ Jul 540¾ —8 Sep 502½ —8 Dec 498½ 503½ 494½ 494½ —6 Jul 509½ —6 Dec 488½ —4¾ Est. sales 277,414. Thu.’s sales 272,715 Thu.’s open int 1,306,968, up 17,593 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 421¼ 428¼ 412 424¾ — ¾ Dec 441¼ 448 431 445¼ — ¼ Mar 459¾ — ½ May 466 Jul 458¼ Sep 453½ Dec 453½ Mar 455 May 461 Jul 421 Sep 436¾ Est. sales 473. Thu.’s sales 699 Thu.’s open int 4,813 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1530½ 1531½ 1483½ 1486¾ —45¼ Sep 1453¾ 1453¾ 1425 1433 —20½ Nov 1397¾ 1401½ 1379 1382½ —15½ Jan 1403¼ 1407¼ 1386½ 1389¾ —14½ Mar 1395 1398½ 1380¼ 1382¼ —14 May 1389½ 1393¼ 1376 1377½ —13¼ Jul 1382 1389¼ 1373¼ 1373¾ —12¾ Aug 1351¾ 1351¾ 1351 1351 —11¾ Sep 1308¼ 1311¾ 1304¾ 1304¾ —9 Nov 1293¼ 1298¼ 1285¼ 1286 —8 Jan 1290¾ 1295¼ 1289¾ 1289¾ —8 Mar 1278¾ —5½ May 1272¾ —2¼ Jul 1274¾ —2 Aug 1264 —2 Sep 1243 —2 Nov 1229¼ 1235¾ 1224¼ 1227¾ —2¼ Jul 1225¼ —2¼ Nov 1185¾ —2¼ Est. sales 195,797. Thu.’s sales 231,398 Thu.’s open int 667,855 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 68.84 69.86 67.51 67.60 —1.01 Sep 65.90 66.62 65.18 65.64 —.18 Oct 63.23 64.22 62.64 63.52 +.16 Dec 62.07 63.02 61.29 62.40 +.33 Jan 61.76 62.67 60.94 62.06 +.37 Mar 61.16 62.27 60.58 61.69 +.44 May 61.30 61.89 60.25 61.32 +.48 Jul 60.37 61.47 59.88 60.90 +.49 Aug 60.14 60.22 60.14 60.22 +.55 Sep 59.50 +.61 Oct 58.76 +.72 Dec 57.65 58.81 57.41 58.45 +.83 Jan 58.16 +.85 Mar 57.89 +.86 May 57.65 +.82 Jul 57.52 +.83 Aug 57.20 +.82 Sep 56.90 +.75 Oct 56.60 +.77 Dec 56.55 +.79 Jul 56.46 +.79 Oct 56.45 +.79 Dec 56.31 +.79 Est. sales 108,751. Thu.’s sales 161,831 Thu.’s open int 481,681, up 1,342 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 463.90 463.90 451.80 455.20 —9.30 Sep 442.80 442.80 431.30 433.60 —9.40 Oct 420.40 420.50 409.40 411.60 —9.30 Dec 414.90 415.10 404.00 405.80 —9.80 Jan 410.00 410.00 399.50 401.00 —9.50 Mar 399.80 399.90 391.20 392.00 —9.30 May 391.60 392.50 385.30 385.80 —9.20 Jul 390.00 391.30 383.90 384.30 —9.00 Aug 383.50 383.50 380.10 380.10 —8.70 Sep 377.80 378.00 374.80 374.80 —8.50 Oct 371.60 371.60 368.60 368.60 —8.00 Dec 372.30 372.80 367.10 367.20 —8.00 Jan 364.70 —8.00 Mar 357.80 —8.30 May 354.20 —8.20 Jul 353.10 —7.70 Aug 350.10 —7.70 Sep 348.70 —7.70 Oct 346.90 —7.70 Dec 346.90 —7.70 Jul 345.40 —7.70 Oct 345.40 —7.70 Dec 339.80 —7.70 Est. sales 119,748. Thu.’s sales 182,883 Thu.’s open int 499,704, up 701

