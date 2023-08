CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 757 757½ 709 720 —40¼ Dec 777½ 778 730¾ 742¼ —38½ Mar 793 793 748½ 759½ —37 May 789¼ 791 753 764 —33¾ Jul 786¼ 786¼ 748 760¾ —27½ Sep 775¼ 782 751¼ 763 —24¼ Dec 780¼ 785¾ 754¼ 768½ —22½ Mar 780 780 765 772 —19½ May 770¾ —16¼ Jul 742 742 736½ 736½ —16¼ Sep 744 —16¼ Dec 753 —16¼ Mar 759¾ —16¼ May 760 —16¼ Jul 750 —16¼ Est. sales 169,933. Tue.’s sales 189,596 Tue.’s open int 311,339, up 667 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 557 557¼ 536¾ 540¼ —17¼ Dec 565 565 544¾ 548¼ —17 Mar 575 575 555¾ 559 —16½ May 579¾ 579¾ 561¾ 565¼ —15¼ Jul 580¼ 580¼ 563½ 567 —13¾ Sep 549¼ 549¼ 535¾ 538¾ —10½ Dec 541 542¼ 529½ 532 —9½ Mar 547 549 540¼ 540¼ —9¾ May 544½ —9½ Jul 554¾ 554¾ 545¼ 546½ —9¼ Sep 508¼ —9¼ Dec 500 502½ 497¼ 498¾ —4¼ Jul 513¾ —4¼ Dec 496¼ 496¼ 491½ 491½ —4¼ Est. sales 271,929. Tue.’s sales 321,168 Tue.’s open int 1,280,207 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 437 437¾ 425 427 —12 Dec 459 463½ 445¾ 448¾ —12¼ Mar 467½ 467½ 460¾ 462¼ —12 May 475 475 466¼ 466¼ —13 Jul 458½ —13 Sep 453¾ —13 Dec 446 453¾ 446 453¾ —13 Mar 455¼ —13 May 461¼ —13 Jul 421¼ —13 Sep 437 —13 Est. sales 440. Tue.’s sales 996 Tue.’s open int 5,082, up 272 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1513¾ 1558 1506 1546¼ +30¾ Sep 1448 1472½ 1440 1468½ +18 Nov 1416¼ 1428 1407¼ 1420 Jan 1422½ 1433 1413½ 1425 — ¼ Mar 1413 1421¾ 1403¾ 1413¼ — ¾ May 1406¼ 1414 1397¼ 1405½ —1½ Jul 1401½ 1408¾ 1392½ 1400 —2 Aug 1369½ 1375½ 1369½ 1375½ —1¾ Sep 1331½ 1334 1326½ 1326½ —2 Nov 1302½ 1315 1298 1306¾ —1¼ Jan 1314 1314¼ 1303¾ 1310¼ —1¼ Mar 1296¾ —1¼ May 1288¼ 1288¼ 1287¼ 1287¼ —1 Jul 1289 —1¼ Aug 1278¼ —1¼ Sep 1257¼ —1¼ Nov 1236 —2¾ Jul 1238 1238 1233½ 1233½ —2¾ Nov 1194 —2¾ Est. sales 242,675. Tue.’s sales 214,555 Tue.’s open int 676,643, up 1,216 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 72.44 72.64 70.00 70.27 —2.29 Sep 68.48 68.66 66.57 66.97 —1.51 Oct 65.57 65.99 64.04 64.47 —1.22 Dec 64.20 64.66 62.52 63.19 —1.07 Jan 63.64 64.14 62.10 62.75 —1.03 Mar 62.81 63.57 61.64 62.23 —.99 May 62.68 63.16 61.28 61.79 —.99 Jul 62.30 62.63 60.89 61.32 —1.02 Aug 61.00 61.00 60.60 60.60 —.99 Sep 60.28 60.28 59.59 59.80 —.96 Oct 59.40 59.86 58.92 58.92 —.96 Dec 58.85 59.40 58.26 58.47 —.93 Jan 58.14 —.92 Mar 57.82 —.92 May 57.58 —.92 Jul 57.41 —.91 Aug 57.10 —.91 Sep 56.87 —.84 Oct 56.55 —.90 Dec 56.54 —.93 Jul 56.45 —.93 Oct 56.44 —.93 Dec 56.30 —.93 Est. sales 182,442. Tue.’s sales 186,030 Tue.’s open int 479,192 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 453.80 464.80 452.60 464.70 +10.90 Sep 436.30 445.90 435.00 444.60 +8.30 Oct 420.10 427.00 417.90 423.90 +4.00 Dec 416.10 421.70 413.30 418.60 +2.50 Jan 410.20 415.80 408.00 412.80 +2.30 Mar 401.10 406.10 398.40 403.10 +2.30 May 394.20 399.50 391.60 396.70 +2.80 Jul 391.40 397.50 389.40 394.70 +3.40 Aug 385.00 391.40 385.00 390.20 +3.70 Sep 380.00 385.20 379.10 384.60 +4.00 Oct 378.50 378.50 376.70 377.80 +4.30 Dec 372.10 378.10 372.10 376.70 +4.50 Jan 374.20 +4.60 Mar 367.20 +4.60 May 363.70 +4.60 Jul 362.00 +4.60 Aug 359.00 +4.60 Sep 357.60 +4.60 Oct 355.80 +4.60 Dec 355.80 +4.60 Jul 354.30 +4.60 Oct 354.30 +4.60 Dec 348.70 +4.60 Est. sales 206,181. Tue.’s sales 148,639 Tue.’s open int 493,222, up 5,066

