CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 754¼ 777¼ 736½ 760¼ +2¾ Dec 775¼ 796¼ 756¾ 780¾ +3¼ Mar 789½ 809½ 773½ 796½ +4½ May 793 807 777 797¾ +3 Jul 785 799 768½ 788¼ +1½ Sep 786½ 794¼ 771 787¼ +¾ Dec 790 799 772¼ 791 +1¾ Mar 760¼ 795¼ 760¼ 791½ +1½ May 787 +4¾ Jul 755 760 750 752¾ +4¾ Sep 760¼ +4¾ Dec 769¼ +4¾ Mar 776 +4¾ May 776¼ +4¾ Jul 766¼ +4¾ Est. sales 182,163. Mon.’s sales 187,967 Mon.’s open int 310,672, up 2,048 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 559¾ 563¾ 545½ 557½ —3 Dec 567¾ 572 553¾ 565¼ —3 Mar 578 581½ 564 575½ —2¾ May 583 586½ 569½ 580½ —2¾ Jul 582¾ 586½ 570½ 580¾ —2¾ Sep 550 553¼ 543¼ 549¼ —3 Dec 543¼ 547 538 541½ —3½ Mar 553 553½ 549½ 550 —3¼ May 556½ 556½ 554 554 —3¼ Jul 555¾ —3 Sep 517½ —3 Dec 507 508½ 503 503 —3¼ Jul 518 —3¼ Dec 497¾ 497¾ 495¾ 495¾ —1¼ Est. sales 297,248. Mon.’s sales 415,692 Mon.’s open int 1,285,279, up 1,011 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 452¼ 452¼ 434 439 —11¼ Dec 469 472¾ 455¼ 461 —9¾ Mar 479½ 479½ 474¼ 474¼ —7 May 479¼ —6¼ Jul 471½ —6¼ Sep 466¾ —6¼ Dec 466¾ —6¼ Mar 468¼ —6¼ May 474¼ —6¼ Jul 434¼ —6¼ Sep 450 —6¼ Est. sales 979. Mon.’s sales 1,324 Mon.’s open int 4,810, up 562 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1521¾ 1527¼ 1502¾ 1515½ —7¾ Sep 1453 1458½ 1435 1450½ —2¾ Nov 1422¼ 1428¾ 1402¾ 1420 —4½ Jan 1428¼ 1434 1408½ 1425¼ —5¼ Mar 1415¾ 1422¼ 1399 1414 —4¾ May 1410 1413¼ 1393¼ 1407 —4¾ Jul 1403¾ 1407¼ 1388½ 1402 —4½ Aug 1367 1377¼ 1367 1377¼ —4¼ Sep 1325¼ 1328½ 1325¼ 1328½ —4½ Nov 1309½ 1315½ 1297½ 1308 —6 Jan 1308¼ 1311½ 1303¾ 1311½ —5½ Mar 1298 —5¼ May 1288¼ —5½ Jul 1290¼ —5½ Aug 1279½ —5½ Sep 1258½ —5½ Nov 1240 1240 1232 1238¾ —1¾ Jul 1236¼ —1¾ Nov 1196¾ — ¾ Est. sales 203,265. Mon.’s sales 232,632 Mon.’s open int 675,427, up 2,461 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 71.94 72.68 70.75 72.56 +.57 Sep 67.96 68.56 66.81 68.48 +.27 Oct 65.49 66.02 64.41 65.69 —.12 Dec 64.51 64.92 63.28 64.26 —.48 Jan 64.08 64.50 62.91 63.78 —.56 Mar 63.68 63.90 62.40 63.22 —.62 May 63.18 63.22 61.97 62.78 —.64 Jul 62.61 62.72 61.48 62.34 —.66 Aug 61.21 61.59 61.17 61.59 —.56 Sep 60.76 —.47 Oct 59.91 59.92 59.88 59.88 —.38 Dec 59.50 59.50 58.71 59.40 —.35 Jan 59.06 —.34 Mar 58.74 —.35 May 58.50 —.36 Jul 58.32 —.34 Aug 58.01 —.31 Sep 57.71 —.25 Oct 57.45 —.55 Dec 57.47 —.43 Jul 57.38 —.43 Oct 57.37 —.43 Dec 57.23 —.43 Est. sales 175,983. Mon.’s sales 191,144 Mon.’s open int 483,579 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 448.10 454.40 446.30 453.80 +6.50 Sep 431.00 436.80 428.90 436.30 +5.90 Oct 414.70 420.20 412.20 419.90 +5.00 Dec 411.50 416.60 408.70 416.10 +4.50 Jan 407.10 410.90 403.70 410.50 +3.70 Mar 398.20 401.10 395.40 400.80 +2.60 May 392.30 394.20 390.10 393.90 +1.50 Jul 390.00 392.10 388.40 391.30 +1.20 Aug 384.00 387.60 384.00 386.50 +1.00 Sep 380.60 382.00 379.70 380.60 +.90 Oct 372.60 374.20 372.00 373.50 +.90 Dec 371.70 372.60 370.00 372.20 +1.10 Jan 369.60 +.60 Mar 362.60 +.40 May 359.10 +.20 Jul 357.40 +.20 Aug 354.40 Sep 353.00 Oct 351.20 Dec 351.20 —.40 Jul 349.70 —.40 Oct 349.70 —.40 Dec 344.10 —.40 Est. sales 139,637. Mon.’s sales 153,264 Mon.’s open int 488,156, up 3,021

