CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 724¾ 733¼ 693½ 697½ —29½ Dec 743¼ 752¼ 714 717¾ —28½ Mar 758 765¾ 731 734½ —26 May 761¾ 769¾ 737½ 741¼ —23¼ Jul 760 765 736 739 —21¾ Sep 762¾ 766¼ 740 742¾ —20½ Dec 764½ 771 745¾ 748½ —20¼ Mar 770 773¼ 751½ 752¾ —19½ May 750¾ —20 Jul 720½ —20 Sep 728 —20 Dec 737 —20 Mar 743¾ —20 May 744 —20 Jul 734 Est. sales 157,022. Thu.’s sales 248,992 Thu.’s open int 307,803, up 3,009 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 536½ 538¾ 522½ 527 —10¼ Dec 545½ 546¼ 531¼ 536¼ —10 Mar 556¾ 557 542¼ 547½ —10 May 562½ 563 548¾ 554 —9¾ Jul 564¼ 565 551 556¼ —9¼ Sep 535 538½ 530¼ 532¾ —7¼ Dec 534¾ 535¼ 525½ 528½ —7 Mar 542¼ 543 535¾ 537¾ —6¾ May 542¼ —6½ Jul 543¾ —6½ Sep 508¼ —6½ Dec 497½ 500 495 495¼ —5½ Jul 510¼ —5½ Dec 489 490 487¼ 487¼ —5¼ Est. sales 308,826. Thu.’s sales 384,807 Thu.’s open int 1,281,484, up 5,478 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 443¾ 444 424¾ 438½ —5¼ Dec 458½ 461 438¾ 455¼ —3½ Mar 461½ 469 460¼ 469 — ¾ May 474 475¾ 474 475¾ +2 Jul 468 +2 Sep 463¼ +2 Dec 463¼ +2 Mar 464¾ +2 May 470¾ +2 Jul 430¾ +2 Sep 446½ +2 Est. sales 473. Thu.’s sales 607 Thu.’s open int 4,175, up 121 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1491¾ 1504 1485 1501 +6 Sep 1423½ 1432¾ 1412½ 1429 +2¾ Nov 1401¼ 1408¾ 1385¼ 1401¾ —3 Jan 1407 1415 1391¼ 1408¼ —2¼ Mar 1395¼ 1405½ 1383½ 1397¾ —1½ May 1388 1399 1377 1391½ —1¼ Jul 1381¼ 1394¾ 1374¼ 1386¼ —1½ Aug 1365¾ 1366 1359 1361¾ —1¼ Sep 1312¾ 1318 1307½ 1314 —2¼ Nov 1291¾ 1302¾ 1284½ 1294¼ —3 Jan 1289¼ 1297¾ 1289¼ 1297½ —2¾ Mar 1283¾ —2¼ May 1274½ —1¾ Jul 1274¼ 1276¾ 1274¼ 1276¾ —1¼ Aug 1266 —1¼ Sep 1245 —1¼ Nov 1220¼ 1221¾ 1220¼ 1221¾ —2½ Jul 1219¼ —2½ Nov 1177¼ —2 Est. sales 180,499. Thu.’s sales 202,578 Thu.’s open int 672,315, up 6,508 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 67.64 69.55 67.60 69.40 +1.76 Sep 64.70 66.31 64.70 66.02 +1.01 Oct 62.86 64.20 62.62 63.74 +.57 Dec 62.23 63.37 61.73 62.80 +.38 Jan 62.07 63.00 61.41 62.42 +.31 Mar 61.60 62.55 60.97 61.96 +.30 May 61.27 62.13 60.56 61.53 +.33 Jul 60.77 61.50 60.09 61.09 +.37 Aug 60.50 60.56 60.33 60.33 +.31 Sep 59.25 59.80 59.01 59.48 +.24 Oct 58.50 58.91 58.23 58.59 +.18 Dec 58.11 58.75 57.52 58.17 +.16 Jan 57.91 57.91 57.88 57.89 +.18 Mar 57.59 +.20 May 57.31 +.22 Jul 57.15 +.21 Aug 56.87 +.20 Sep 56.63 +.22 Oct 56.32 +.21 Dec 56.37 +.20 Jul 56.28 +.20 Oct 56.27 +.20 Dec 56.13 +.20 Est. sales 162,521. Thu.’s sales 148,260 Thu.’s open int 501,002, up 1,399 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 440.00 444.00 434.30 442.80 +2.30 Sep 425.00 428.10 418.70 426.30 +.70 Oct 412.30 413.90 405.70 411.50 —1.50 Dec 410.00 411.20 403.00 408.50 —2.10 Jan 406.50 407.30 399.80 403.70 —3.30 Mar 398.90 399.50 392.80 395.80 —3.40 May 391.70 394.10 388.10 390.80 —3.00 Jul 389.90 392.20 386.80 389.00 —3.10 Aug 386.00 386.90 383.90 384.50 —3.00 Sep 380.80 380.80 377.80 378.50 —3.30 Oct 373.30 373.30 369.60 371.50 —3.40 Dec 370.00 372.10 368.00 370.10 —3.40 Jan 368.20 —3.40 Mar 362.40 —3.40 May 359.00 —3.40 Jul 357.50 —3.40 Aug 354.50 —3.50 Sep 353.00 —3.60 Oct 351.20 —3.60 Dec 351.40 —3.60 Jul 349.90 —3.60 Oct 349.90 —3.60 Dec 344.30 —3.60 Est. sales 163,903. Thu.’s sales 116,522 Thu.’s open int 486,025, up 7,305

