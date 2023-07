CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 669 730¾ 664 727¾ +57 Dec 688¾ 750½ 683¾ 745½ +55 Mar 704½ 766¼ 700¼ 759¼ +53 May 712 771¾ 708½ 763¾ +50 Jul 712¼ 771¾ 712¼ 762½ +45¼ Sep 727½ 772¾ 727½ 766½ +41¼ Dec 736 780¼ 736 773¼ +37¾ Mar 752½ 784¾ 752½ 777 +34 May 775½ +33½ Jul 750 750 745¼ 745¼ +33½ Sep 752¾ +33½ Dec 761¾ +33½ Mar 768½ +33½ May 768¾ +33½ Jul 737½ +33½ Est. sales 93,057. Tue.’s sales 87,721 Tue.’s open int 303,407 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 526¾ 557½ 525¾ 545½ +16¾ Dec 532¾ 563¾ 531½ 553 +18½ Mar 543 573½ 541¾ 563¼ +18¾ May 550¼ 578¼ 547¾ 569 +18¾ Jul 552¼ 579¼ 549¾ 570¼ +18 Sep 530¼ 550¾ 529¾ 545 +12½ Dec 528¾ 546¾ 528 541 +11 Mar 540 555 540 550 +10¼ May 554½ +9¾ Jul 555¾ 555¾ 554½ 555½ +9½ Sep 520 +8¼ Dec 498½ 508½ 498 505½ +6½ Jul 520½ +6½ Dec 497 500 497 497¼ +2½ Est. sales 453,486. Tue.’s sales 420,125 Tue.’s open int 1,285,176, up 2,651 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 433¾ 453 429 439¾ +8¼ Dec 449¾ 468¾ 440¼ 453¾ +7½ Mar 475 477¼ 465½ 465½ +7½ May 470 +7¼ Jul 460 462¼ 460 462¼ +7¼ Sep 457½ +7¼ Dec 457½ +7¼ Mar 459 +7¼ May 465 +7¼ Jul 425 +1¼ Sep 440¾ +1¼ Est. sales 659. Tue.’s sales 659 Tue.’s open int 4,094, up 39 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1492 1518¼ 1485 1491½ — ½ Sep 1418½ 1451¼ 1412¼ 1432 +13¼ Nov 1395 1428¾ 1390 1408¾ +13½ Jan 1400¼ 1433 1396¾ 1414½ +13½ Mar 1386 1417 1384½ 1399¾ +12¾ May 1375½ 1407¼ 1374¼ 1391¼ +12¾ Jul 1371¾ 1400½ 1368¾ 1386 +12¾ Aug 1350¼ 1362¼ 1350¼ 1361 +13 Sep 1306½ 1315 1306½ 1313½ +14 Nov 1280 1306¼ 1280 1295 +13¾ Jan 1293¾ 1297¼ 1289¾ 1297¼ +12¾ Mar 1282 +12¾ May 1272¾ +12½ Jul 1274¾ +12¾ Aug 1264 +12¾ Sep 1243 +12¾ Nov 1215 1224 1215 1219½ +10¼ Jul 1217 +10¼ Nov 1174½ +5¼ Est. sales 247,942. Tue.’s sales 232,731 Tue.’s open int 659,917, up 7,981 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 64.53 67.17 64.14 66.05 +2.00 Sep 62.00 64.82 61.93 63.60 +1.72 Oct 60.52 63.23 60.42 62.08 +1.68 Dec 59.85 62.66 59.77 61.44 +1.66 Jan 59.53 62.27 59.53 61.10 +1.63 Mar 59.04 61.66 58.95 60.56 +1.58 May 58.46 61.00 58.46 59.99 +1.54 Jul 57.96 60.20 57.90 59.41 +1.50 Aug 58.70 +1.42 Sep 58.14 58.15 57.93 57.93 +1.38 Oct 56.72 57.23 56.72 57.13 +1.31 Dec 55.40 56.95 55.40 56.74 +1.35 Jan 56.44 +1.35 Mar 56.13 +1.36 May 55.84 +1.36 Jul 55.70 +1.37 Aug 55.40 +1.35 Sep 55.15 +1.38 Oct 54.84 +1.38 Dec 54.91 +1.39 Jul 54.82 +1.39 Oct 54.81 +1.39 Dec 54.67 +1.39 Est. sales 141,146. Tue.’s sales 137,598 Tue.’s open int 496,863 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 442.70 451.70 439.00 443.80 +1.10 Sep 429.00 437.40 424.60 429.30 +.20 Oct 418.10 426.60 413.20 417.40 —1.10 Dec 416.00 424.40 411.00 414.90 —1.30 Jan 412.50 420.70 407.80 411.00 —1.90 Mar 403.60 412.00 400.40 402.70 —2.40 May 398.30 406.00 395.00 397.10 —2.60 Jul 397.00 404.10 394.00 395.20 —2.90 Aug 392.00 397.80 389.50 390.50 —3.20 Sep 387.00 392.00 384.90 384.90 —3.20 Oct 385.00 385.00 377.90 377.90 —3.10 Dec 379.50 383.70 375.90 376.60 —2.90 Jan 378.00 378.00 374.90 374.90 —3.00 Mar 373.30 373.30 369.10 369.10 —3.10 May 365.70 —3.00 Jul 364.10 —3.00 Aug 361.30 —3.10 Sep 360.00 —3.30 Oct 358.20 —3.30 Dec 358.50 —3.40 Jul 357.00 —3.40 Oct 357.00 —3.40 Dec 351.40 —3.40 Est. sales 151,038. Tue.’s sales 143,739 Tue.’s open int 484,930, up 898

