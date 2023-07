CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 649¼ 675 642¼ 670¾ +17 Dec 669¼ 694½ 662½ 690½ +16¾ Mar 686 710 678 706¼ +17¼ May 686¾ 717¼ 686¾ 713¾ +17 Jul 690¾ 719¾ 689½ 717¼ +17½ Sep 699¾ 726½ 697 725¼ +17¾ Dec 711¼ 738 707½ 735½ +17¼ Mar 725¼ 743 725¼ 743 +17¼ May 742 +17 Jul 711¾ +18 Sep 719¼ +18 Dec 728¼ +18 Mar 735 +18 May 735¼ +18 Jul 704 +18 Est. sales 119,790. Mon.’s sales 113,097 Mon.’s open int 305,085, up 529 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 497¾ 534¾ 495¼ 528¾ +29½ Dec 504 540¾ 502 534½ +28½ Mar 516 550½ 513½ 544½ +27¼ May 523¼ 556 521 550¼ +26 Jul 526½ 558 524½ 552¼ +24¾ Sep 509½ 536½ 509½ 532½ +22 Dec 509¾ 534 508½ 530 +19¼ Mar 525 541¾ 525 539¾ +19 May 543 544¾ 543 544¾ +19 Jul 525 546 524¾ 546 +19¼ Sep 511¾ +18¼ Dec 486 500 486 499 +11½ Jul 514 +11½ Dec 495 495 494¾ 494¾ +12¼ Est. sales 299,912. Mon.’s sales 282,173 Mon.’s open int 1,282,525, up 2,596 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 407 431½ 400¾ 431½ +25 Dec 421½ 446¼ 415¾ 446¼ +25 Mar 445 458 445 458 +24¾ May 462¾ +24¾ Jul 455 +24¾ Sep 450¼ +24¾ Dec 450¼ +24¾ Mar 451¾ +24¾ May 457¾ +24¾ Jul 423¾ +24¾ Sep 439½ +24¾ Est. sales 282. Mon.’s sales 282 Mon.’s open int 4,055, up 50 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1476½ 1501 1474¼ 1492 +8 Sep 1399½ 1428¼ 1397¼ 1418¾ +11½ Nov 1371½ 1405 1368¼ 1395¼ +17¼ Jan 1378¾ 1409½ 1375½ 1401 +16½ Mar 1366 1393¾ 1363¼ 1387 +15¼ May 1360¾ 1384¼ 1358¾ 1378½ +14¾ Jul 1353¼ 1378¼ 1352 1373¼ +14 Aug 1345 1349½ 1345 1348 +13 Sep 1299 1299½ 1299 1299½ +11¼ Nov 1268¾ 1284 1268¾ 1281¼ +10 Jan 1285½ 1285¾ 1284½ 1284½ +10¾ Mar 1269¼ +10¾ May 1260¼ +10¾ Jul 1262 +10¼ Aug 1251¼ +10¼ Sep 1230¼ +10¼ Nov 1209¼ +9¾ Jul 1206¾ +9¾ Nov 1169¼ +9¾ Est. sales 179,861. Mon.’s sales 167,730 Mon.’s open int 651,936 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 64.78 65.25 63.55 64.05 —.71 Sep 62.55 63.12 61.40 61.88 —.69 Oct 61.02 61.73 59.95 60.40 —.62 Dec 60.29 61.19 59.36 59.78 —.56 Jan 59.84 60.78 59.11 59.47 —.48 Mar 59.23 60.18 58.64 58.98 —.38 May 58.17 59.56 58.11 58.45 —.28 Jul 57.79 58.91 57.55 57.91 —.18 Aug 57.86 57.91 57.11 57.28 —.06 Sep 57.42 57.46 56.29 56.55 +.05 Oct 56.17 56.17 55.58 55.82 +.12 Dec 55.87 55.87 55.20 55.39 +.05 Jan 55.09 +.05 Mar 54.77 +.04 May 54.48 +.02 Jul 54.33 +.06 Aug 54.05 +.05 Sep 53.77 +.02 Oct 53.46 —.04 Dec 53.52 Jul 53.43 Oct 53.42 Dec 53.28 Est. sales 135,056. Mon.’s sales 126,169 Mon.’s open int 498,121, up 1,316 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 433.80 446.90 431.70 442.70 +8.30 Sep 420.00 433.60 419.20 429.10 +6.90 Oct 410.00 422.90 408.50 418.50 +7.00 Dec 408.00 420.70 406.50 416.20 +6.80 Jan 404.30 416.70 403.10 412.90 +7.00 Mar 394.90 407.80 394.90 405.10 +7.50 May 391.50 401.50 391.50 399.70 +8.00 Jul 390.00 399.70 390.00 398.10 +8.10 Aug 390.00 394.80 390.00 393.70 +7.70 Sep 387.50 389.60 387.50 388.10 +7.20 Oct 381.00 382.50 380.50 381.00 +6.40 Dec 374.90 381.50 374.90 379.50 +6.00 Jan 377.90 +6.00 Mar 372.20 +5.80 May 368.70 +5.50 Jul 367.10 +5.20 Aug 364.40 +4.80 Sep 363.30 +4.90 Oct 361.50 +4.90 Dec 361.90 +4.80 Jul 360.40 +4.80 Oct 360.40 +4.80 Dec 354.80 +4.80 Est. sales 125,723. Mon.’s sales 121,972 Mon.’s open int 484,032

