CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 666 689¼ 651 653¾ —7¾ Dec 687½ 708¼ 671 673¾ —7 Mar 702¾ 723 686¾ 689 —7¾ May 710¾ 729¾ 694½ 696¾ —7¾ Jul 713 731¼ 697 699¾ —8 Sep 725 736½ 705¾ 707½ —7¾ Dec 732¼ 745¾ 714¼ 718¼ —6 Mar 739 743 725 725¾ —5¼ May 725 —6¼ Jul 700 700 693¾ 693¾ —6¼ Sep 701¼ —6¼ Dec 710¼ —6¼ Mar 717 —6¼ May 717¼ —6¼ Jul 686 —6¼ Est. sales 113,094. Fri.’s sales 92,130 Fri.’s open int 304,556, up 2,296 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 512 519¾ 496¼ 499¼ —7¼ Dec 519¼ 526½ 503¼ 506 —7¾ Mar 531¼ 537½ 515 517¼ —8¼ May 536 544 522 524¼ —8 Jul 538¾ 546¾ 525¼ 527½ —8 Sep 520¼ 525¼ 509½ 510½ —7½ Dec 520 523¾ 509½ 510¾ —6¼ Mar 529¾ 531 520¾ 520¾ —6 May 525¾ —5¾ Jul 526¾ —6¼ Sep 493½ —6¼ Dec 495 498½ 487½ 487½ —6¼ Jul 502½ —6¼ Dec 494½ 494½ 482½ 482½ —5½ Est. sales 282,169. Fri.’s sales 337,378 Fri.’s open int 1,279,929 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Sep 403¾ 414 401 406½ +2 Dec 418¾ 428 416¼ 421¼ +2 Mar 430½ 433¼ 430 433¼ +2½ May 438 +3 Jul 430¼ +3 Sep 425½ +3 Dec 425½ +3 Mar 427 +3 May 433 +3 Jul 399 +3 Sep 414¾ +3 Est. sales 282. Fri.’s sales 505 Fri.’s open int 4,005, up 14 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Aug 1490¾ 1497 1477¾ 1484 +3¾ Sep 1412½ 1417½ 1398¾ 1407¼ +7½ Nov 1385 1388¾ 1369 1378 +7¼ Jan 1390¼ 1395 1375½ 1384½ +6¾ Mar 1374 1381½ 1364 1371¾ +6¼ May 1367 1374¼ 1356¾ 1363¾ +6 Jul 1365¼ 1370 1353¼ 1359¼ +5¾ Aug 1340½ 1340½ 1331¼ 1335 +3¾ Sep 1284 1288¾ 1284 1288¼ +1½ Nov 1276¼ 1282¾ 1265½ 1271¼ +1¼ Jan 1273¾ +1¼ Mar 1258½ +1¼ May 1249½ +1 Jul 1251¾ +2 Aug 1241 +2 Sep 1220 +2 Nov 1200 1207 1199½ 1199½ +2 Jul 1197 +2 Nov 1159½ +2 Est. sales 167,722. Fri.’s sales 212,457 Fri.’s open int 652,571, up 7,380 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Aug 65.05 66.39 64.30 64.76 —.29 Sep 62.91 64.15 62.21 62.57 —.24 Oct 61.50 62.50 60.63 61.02 —.31 Dec 60.97 61.94 59.90 60.34 —.42 Jan 60.70 61.47 59.52 59.95 —.42 Mar 60.12 60.85 58.98 59.36 —.39 May 59.59 60.14 58.41 58.73 —.42 Jul 59.13 59.53 57.89 58.09 —.47 Aug 58.37 58.37 57.34 57.34 —.50 Sep 56.50 —.52 Oct 57.00 57.00 55.70 55.70 —.53 Dec 56.26 56.50 55.34 55.34 —.51 Jan 55.04 —.51 Mar 54.73 —.51 May 54.46 —.51 Jul 54.27 —.51 Aug 54.00 —.51 Sep 53.75 —.51 Oct 53.50 —.52 Dec 53.52 —.55 Jul 53.43 —.55 Oct 53.42 —.55 Dec 53.28 —.55 Est. sales 126,077. Fri.’s sales 115,739 Fri.’s open int 496,805 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Aug 426.60 435.00 424.90 434.40 +10.60 Sep 416.50 422.90 414.10 422.20 +8.80 Oct 406.50 412.10 403.40 411.50 +8.60 Dec 405.00 410.10 401.40 409.40 +8.40 Jan 401.60 406.50 398.20 405.90 +8.30 Mar 393.20 398.20 390.60 397.60 +7.50 May 385.60 392.10 385.60 391.70 +7.10 Jul 385.60 390.10 383.90 390.00 +6.80 Aug 381.30 391.50 381.30 386.00 +6.30 Sep 377.90 381.40 377.50 380.90 +5.60 Oct 374.90 382.50 373.60 374.60 +5.20 Dec 369.10 375.00 369.10 373.50 +4.50 Jan 371.90 +4.50 Mar 366.40 +4.10 May 363.20 +4.00 Jul 361.90 +3.50 Aug 359.60 +3.40 Sep 358.40 +3.80 Oct 356.60 +3.80 Dec 357.10 +1.10 Jul 355.60 +1.10 Oct 355.60 +1.10 Dec 350.00 +1.10 Est. sales 121,884. Fri.’s sales 125,497 Fri.’s open int 487,515, up 2,166

