CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 641½ +14 Sep 639½ 663¼ 637¾ 661½ +21¾ Dec 659 682¼ 657¾ 680¾ +21¼ Mar 675½ 697¾ 675¼ 696¾ +20¼ May 683¾ 705¼ 683¾ 704½ +18¾ Jul 689¾ 708¼ 688½ 707¾ +17¾ Sep 706 715¼ 703¼ 715¼ +16½ Dec 709 727¼ 709 724¼ +14¾ Mar 725¼ 731 725¼ 731 +13 May 731¼ +13 Jul 700 +11 Est. sales 87,464. Thu.’s sales 103,564 Thu.’s open int 302,260, up 3,266 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 609¾ 614¾ 599¾ 599¾ +6¼ Sep 493¼ 508½ 491 506½ +13 Dec 500 515¾ 497¼ 513¾ +13¼ Mar 512 527 509 525½ +13½ May 517¾ 533¾ 516 532¼ +13¼ Jul 521 537 519¾ 535½ +13¼ Sep 509¾ 519 507¼ 518 +9¼ Dec 508¼ 519 507 517 +8¼ Mar 524¾ 528 520½ 526¾ +7¾ May 527¾ 531½ 527¾ 531½ +7 Jul 525 533 525 533 +7½ Sep 499¾ +7½ Dec 486¼ 494¾ 486¼ 493¾ +7¾ Jul 508¾ +7¾ Dec 485¼ 489¼ 484 488 +6½ Est. sales 314,288. Thu.’s sales 297,404 Thu.’s open int 1,281,953, up 16,635 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 391 —3¾ Sep 410 413¼ 398¾ 404½ —2½ Dec 422¼ 427½ 413¼ 419¼ —2 Mar 433½ 433½ 426 430¾ —1¾ May 435 Jul 427¼ Sep 422½ Dec 422½ Mar 424 May 430 Jul 396 Sep 411¾ Est. sales 505. Thu.’s sales 618 Thu.’s open int 3,991 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1507 1511½ 1495¾ 1495¾ —22¼ Aug 1483½ 1498¾ 1470 1480¼ —4½ Sep 1397 1413¾ 1384½ 1399¾ +¾ Nov 1367¾ 1384¼ 1355 1370¾ +1 Jan 1373¼ 1390¼ 1362½ 1377¾ +2¼ Mar 1359 1375 1350 1365½ +5 May 1350 1366¼ 1343½ 1357¾ +5¾ Jul 1344¾ 1359¾ 1338½ 1353½ +7¼ Aug 1327 1331¼ 1327 1331¼ +8½ Sep 1283¾ 1286¾ 1277¾ 1286¾ +9½ Nov 1258½ 1272¼ 1255¾ 1270 +9¾ Jan 1270 1272½ 1261¾ 1272½ +9¼ Mar 1254¾ 1257¼ 1254¾ 1257¼ +7½ May 1245 1248½ 1237¼ 1248½ +4¾ Jul 1248½ 1249¾ 1248½ 1249¾ +4 Aug 1239 +4 Sep 1218 +4 Nov 1199¾ 1199¾ 1189¾ 1197½ +4¼ Jul 1195 +4¼ Nov 1157½ +4¼ Est. sales 202,683. Thu.’s sales 205,941 Thu.’s open int 645,191, up 10,276 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 67.89 67.89 67.89 67.89 —1.78 Aug 65.75 66.62 64.21 65.05 —.64 Sep 63.35 64.21 61.93 62.81 —.52 Oct 61.93 62.65 60.49 61.33 —.56 Dec 61.26 61.97 59.86 60.76 —.51 Jan 60.75 61.47 59.47 60.37 —.44 Mar 60.05 60.76 58.88 59.75 —.39 May 59.27 60.11 58.30 59.15 —.35 Jul 58.83 59.41 57.74 58.56 —.29 Aug 58.02 58.02 57.84 57.84 —.24 Sep 56.41 57.11 56.36 57.02 —.22 Oct 55.64 56.29 55.60 56.23 —.20 Dec 55.52 55.95 55.30 55.85 —.19 Jan 55.55 —.18 Mar 55.24 —.24 May 54.97 —.22 Jul 54.78 —.20 Aug 54.51 —.20 Sep 54.26 —.20 Oct 54.02 —.20 Dec 54.07 —.20 Jul 53.98 —.20 Oct 53.97 —.20 Dec 53.83 —.20 Est. sales 109,730. Thu.’s sales 148,722 Thu.’s open int 497,715, up 5,914 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 426.80 430.00 426.80 430.00 —.90 Aug 425.00 427.30 416.10 423.80 +1.50 Sep 414.50 416.90 406.60 413.40 +.90 Oct 402.70 406.50 397.10 402.90 +1.00 Dec 401.00 404.30 395.30 401.00 +1.10 Jan 398.00 400.50 392.10 397.60 +1.20 Mar 390.00 393.30 385.90 390.10 +.70 May 385.00 388.00 380.40 384.60 +.60 Jul 384.00 386.70 379.20 383.20 +.30 Aug 378.00 382.10 377.20 379.70 +.20 Sep 373.00 377.80 373.00 375.30 +.30 Oct 368.30 372.60 367.00 369.40 +.10 Dec 367.00 372.50 367.00 369.00 +.10 Jan 367.40 —.20 Mar 362.30 —2.00 May 359.20 —3.20 Jul 358.40 —4.60 Aug 356.20 —4.60 Sep 354.60 —4.60 Oct 352.80 —4.60 Dec 356.00 Jul 354.50 Oct 354.50 Dec 348.90 Est. sales 120,171. Thu.’s sales 133,101 Thu.’s open int 485,349, up 4,265

