CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 645 645 621¼ 621¼ —28¼ Sep 658 662½ 632 632¾ —27¾ Dec 674½ 680 651¼ 652¼ —25¾ Mar 689¾ 694¼ 667½ 668¼ —24 May 696½ 701¼ 676½ 677¼ —22¼ Jul 700 703¾ 681¼ 681¾ —20½ Sep 707 709¾ 690¼ 690¼ —19¼ Dec 717 719¾ 700¼ 701½ —18 Mar 725 725 710 710 —17 May 710¼ —17¼ Jul 680 681 680 681 —10 Est. sales 111,323. Tue.’s sales 76,641 Tue.’s open int 297,146 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 573 574½ 547¼ 549¾ —22 Sep 493¾ 499¼ 474 476¼ —18¼ Dec 500½ 505½ 481¾ 483¾ —17¾ Mar 512¼ 516¾ 493¾ 495¼ —17½ May 519 523½ 501¼ 502½ —17 Jul 522 526¾ 505 506¼ —16½ Sep 506¼ 510¾ 492¼ 494¾ —12½ Dec 503¾ 508 491 496 —9¼ Mar 513 513 505 506 —8½ May 516 516 509½ 511 —8¼ Jul 516¾ 516¾ 511½ 513¼ —8¾ Sep 480 —7¾ Dec 485 485 476 476 —7½ Jul 497 497 491 491 —7½ Dec 478 478 470 472 —6 Est. sales 441,368. Tue.’s sales 253,329 Tue.’s open int 1,241,940 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 394¾ —20 Sep 428¼ 432¾ 403 407¼ —20¾ Dec 440 442 414¾ 419¼ —20½ Mar 431 —19½ May 433½ —21¼ Jul 425¾ —21¼ Sep 421 —21¼ Dec 421 —21¼ Mar 422½ —21¼ May 428½ —21¼ Jul 394½ —21¼ Sep 410¼ —21¼ Est. sales 592. Tue.’s sales 843 Tue.’s open int 3,978, up 29 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1545½ 1545½ 1477 1488½ —32 Aug 1470¾ 1489¾ 1439½ 1444¼ —27¼ Sep 1384¼ 1403½ 1352¾ 1355¾ —29½ Nov 1359½ 1378 1325 1327¾ —32½ Jan 1364¾ 1382¾ 1331 1334 —31½ Mar 1349 1366¾ 1318 1322¼ —28¼ May 1342 1358¼ 1310¾ 1315¼ —27¼ Jul 1339¼ 1352¾ 1306¾ 1311½ —26¼ Aug 1325¼ 1325¼ 1288½ 1288½ —25¼ Sep 1276¾ 1276¾ 1244½ 1244½ —24 Nov 1253¾ 1265 1220 1227 —24 Jan 1246½ 1246½ 1230¼ 1230¼ —23¾ Mar 1220 —24¾ May 1205 1214¼ 1205 1214¼ —24¾ Jul 1216½ —25 Aug 1205¾ —25 Sep 1184¾ —25 Nov 1164¾ —25 Jul 1162¼ —25 Nov 1124¾ —25 Est. sales 279,638. Tue.’s sales 186,100 Tue.’s open int 622,509, up 6,998 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 69.41 69.60 68.68 68.68 +.15 Aug 65.08 65.90 63.20 64.34 —.29 Sep 62.70 63.37 60.85 61.79 —.35 Oct 61.10 61.81 59.24 60.11 —.50 Dec 60.44 61.10 58.51 59.36 —.57 Jan 59.74 60.65 58.10 58.90 —.64 Mar 59.15 59.94 57.46 58.22 —.69 May 58.67 59.24 56.83 57.56 —.70 Jul 57.94 58.56 56.26 56.93 —.74 Aug 57.52 57.52 55.88 56.18 —.80 Sep 55.39 —.88 Oct 55.80 55.80 54.57 54.57 —.89 Dec 55.63 55.71 53.66 54.19 —.84 Jan 53.88 —.84 Mar 53.62 —.84 May 53.39 —.84 Jul 53.18 —.85 Aug 52.92 —.85 Sep 52.68 —.85 Oct 52.45 —.85 Dec 53.80 53.80 52.49 52.49 —.85 Jul 52.40 —.85 Oct 52.39 —.85 Dec 52.25 —.85 Est. sales 169,943. Tue.’s sales 131,033 Tue.’s open int 492,309 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 426.60 435.20 421.40 421.40 —.90 Aug 416.20 425.60 409.70 410.90 —5.30 Sep 409.00 417.00 400.90 401.70 —6.90 Oct 400.90 407.80 391.40 392.40 —8.50 Dec 398.60 405.90 389.60 390.40 —8.70 Jan 396.30 402.90 387.10 387.70 —8.60 Mar 388.90 394.40 380.70 381.10 —7.80 May 384.60 388.90 375.50 376.00 —7.60 Jul 384.50 387.80 374.70 375.10 —7.60 Aug 380.40 383.30 371.90 372.20 —7.60 Sep 378.00 378.30 367.00 368.10 —7.60 Oct 371.00 371.00 361.50 362.50 —7.60 Dec 370.00 371.80 361.20 362.20 —7.60 Jan 359.00 360.70 359.00 360.70 —7.90 Mar 357.30 —8.20 May 355.70 —7.70 Jul 356.30 —7.70 Aug 354.10 —7.70 Sep 352.50 —7.70 Oct 350.70 —7.70 Dec 349.30 —7.70 Jul 347.80 —7.70 Oct 347.80 —7.70 Dec 342.20 —7.70 Est. sales 186,175. Tue.’s sales 102,267 Tue.’s open int 478,857

