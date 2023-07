CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 645 650 642¾ 649½ +13¼ Sep 645¼ 665¼ 644 660½ +14¼ Dec 662¾ 682¼ 661½ 678 +14½ Mar 678¼ 696¼ 676½ 692¼ +13½ May 690 703¾ 687½ 699½ +12¼ Jul 693 706 690¾ 702¼ +11¾ Sep 705 712½ 701 709½ +11¾ Dec 715 722¼ 715 719½ +11¾ Mar 727 +12¼ May 727½ +12½ Jul 691 +12½ Est. sales 69,958. Mon.’s sales 76,954 Mon.’s open int 298,274, up 734 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 567½ 585½ 567½ 571¾ +1 Sep 490 499¾ 487 494½ +2¼ Dec 496 506½ 493¾ 501½ +2 Mar 509½ 518 505¾ 512¾ +1¾ May 514¾ 524½ 512½ 519½ +1½ Jul 519¾ 527¾ 516 522¾ +1½ Sep 504 510¾ 502½ 507¼ +1 Dec 501 507¾ 498½ 505¼ +2 Mar 513¼ 515¼ 512 514½ +2 May 517 519¼ 517 519¼ +1¾ Jul 521½ 522 521½ 522 +2¼ Sep 487¾ +2¼ Dec 483½ 483½ 483½ 483½ +3¾ Jul 498½ +3¾ Dec 481 481 478 478 +3¾ Est. sales 233,379. Mon.’s sales 203,123 Mon.’s open int 1,251,843 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 415 415¼ 414¾ 414¾ +¾ Sep 430 447¾ 426½ 428 —1 Dec 442 459¾ 438¼ 439¾ —2¼ Mar 454 469 450½ 450½ —2 May 454¾ —2 Jul 447 —2 Sep 442¼ —2 Dec 442¼ —2 Mar 443¾ —2 May 449¾ —2 Jul 415¾ —2 Sep 431½ —2 Est. sales 831. Mon.’s sales 647 Mon.’s open int 3,949, up 250 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1515¾ 1533½ 1515¾ 1520½ +12½ Aug 1453 1482 1453 1471½ +16 Sep 1366¼ 1392 1365¾ 1385¼ +19½ Nov 1346½ 1367¼ 1344 1360¼ +14¾ Jan 1351½ 1372 1350½ 1365½ +13½ Mar 1324¾ 1357½ 1324¾ 1350½ +11¾ May 1331 1348½ 1330½ 1342½ +11 Jul 1326¾ 1343¾ 1324¾ 1337¾ +10½ Aug 1309 1313¾ 1309 1313¾ +9¾ Sep 1266½ 1268½ 1266½ 1268½ +8¾ Nov 1240½ 1253¾ 1240½ 1251 +10 Jan 1250 1254 1250 1254 +10 Mar 1244¾ +10¾ May 1239 +9½ Jul 1241½ +10 Aug 1230¾ +10 Sep 1209¾ +10 Nov 1190 1190 1189¾ 1189¾ +10 Jul 1187¼ +10 Nov 1149¾ +10 Est. sales 176,558. Mon.’s sales 167,631 Mon.’s open int 615,511, up 1,290 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 68.50 69.04 68.50 68.53 —.69 Aug 65.33 65.36 64.25 64.63 —.70 Sep 62.97 63.12 61.87 62.14 —.73 Oct 61.35 61.76 60.32 60.61 —.84 Dec 60.87 61.19 59.62 59.93 —.88 Jan 60.32 60.74 59.26 59.54 —.84 Mar 59.66 60.07 58.67 58.91 —.81 May 59.00 59.40 58.07 58.26 —.80 Jul 58.33 58.74 57.49 57.67 —.74 Aug 57.50 57.50 56.80 56.98 —.68 Sep 56.72 56.72 56.12 56.27 —.61 Oct 55.49 55.49 55.30 55.46 —.57 Dec 55.73 55.73 54.87 55.03 —.62 Jan 54.72 —.61 Mar 54.46 —.57 May 54.23 —.57 Jul 54.03 —.57 Aug 53.77 —.57 Sep 53.53 —.56 Oct 53.30 —.56 Dec 53.34 —.57 Jul 53.25 —.57 Oct 53.24 —.57 Dec 53.10 —.57 Est. sales 128,229. Mon.’s sales 173,769 Mon.’s open int 493,870, up 5,339 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 422.90 422.90 422.00 422.30 +10.00 Aug 406.40 416.50 405.90 416.20 +10.40 Sep 399.50 408.90 399.10 408.60 +10.20 Oct 391.70 401.10 391.20 400.90 +10.50 Dec 389.30 399.90 389.30 399.10 +10.20 Jan 388.00 397.10 387.50 396.30 +9.90 Mar 380.80 389.60 380.10 388.90 +9.70 May 375.00 383.70 375.00 383.60 +9.70 Jul 374.20 383.10 373.90 382.70 +9.90 Aug 371.00 380.00 371.00 379.80 +10.00 Sep 367.80 375.70 367.80 375.70 +10.20 Oct 369.10 370.30 365.50 370.10 +9.90 Dec 366.50 370.70 365.00 369.80 +9.80 Jan 368.60 +9.70 Mar 365.50 +9.90 May 363.40 +9.80 Jul 364.00 +9.80 Aug 361.80 +9.80 Sep 360.20 +9.80 Oct 358.40 +9.80 Dec 357.00 +9.80 Jul 355.50 +9.80 Oct 355.50 +9.80 Dec 349.90 +9.80 Est. sales 95,941. Mon.’s sales 95,467 Mon.’s open int 479,148, up 1,370

