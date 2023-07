CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 642¾ 646¾ 639½ 639½ —7½ Sep 656¾ 662 643¾ 649½ —8½ Dec 675¼ 679¼ 661¾ 666½ —10 Mar 691 694¾ 678 682 —11 May 699¾ 703¼ 686¾ 690¼ —11¼ Jul 701½ 703½ 690½ 693½ —11¼ Sep 700½ 707¾ 698¾ 700½ —11¼ Dec 713¼ 718 708¼ 710¼ —10½ Mar 720¼ 720¼ 717½ 717½ —10 May 717½ —10 Jul 681 —10 Est. sales 78,414. Thu.’s sales 96,565 Thu.’s open int 298,235, up 1,103 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 567 571¾ 560 560½ —6¼ Sep 500 502¼ 486¼ 487¼ —11¾ Dec 507 509½ 493½ 494½ —12 Mar 518½ 521¼ 505½ 506 —12¼ May 525¼ 527½ 512½ 513¼ —12 Jul 529¾ 530 516¼ 516¾ —11¼ Sep 507¾ 507¾ 500¾ 500¾ —8 Dec 504½ 505¾ 497½ 497¾ —7¼ Mar 514¼ 514¼ 506½ 507¼ —7¼ May 512 512½ 512 512½ —6¾ Jul 514½ —6½ Sep 480¼ —6½ Dec 477¾ 479¾ 475¼ 475¾ —4½ Jul 490¾ —4½ Dec 474 474 470¼ 470¼ —4 Est. sales 209,060. Thu.’s sales 286,648 Thu.’s open int 1,271,877, up 8,786 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 414 416¾ 406¼ 406¼ —10½ Sep 431¼ 431¾ 418¼ 419¼ —10 Dec 440 446½ 431½ 432¾ —9 Mar 452 452 443¼ 443¼ —8¾ May 447½ —8¾ Jul 439¾ —8¾ Sep 435 —8¾ Dec 435 —8¾ Mar 436½ —8¾ May 442½ —8¾ Jul 408½ —8¾ Sep 424¼ —8¾ Est. sales 941. Thu.’s sales 1,356 Thu.’s open int 3,568 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1523½ 1523½ 1480 1485½ —40¼ Aug 1448 1451¾ 1425 1427¾ —20½ Sep 1359 1366 1336¼ 1338¾ —19½ Nov 1340 1343¼ 1315½ 1317¾ —21¾ Jan 1347 1349¼ 1322½ 1325 —21¾ Mar 1335½ 1338½ 1315½ 1317 —20 May 1329¼ 1332 1311¾ 1312¾ —18¼ Jul 1325½ 1328¾ 1308½ 1310 —18 Aug 1297 1297 1286½ 1286½ —18 Sep 1243¼ —17½ Nov 1239¾ 1243¼ 1226½ 1227¼ —16½ Jan 1235 1235 1230 1230 —16¾ Mar 1220 —16¾ May 1214¼ —16½ Jul 1216½ —16¾ Aug 1205¾ —16¾ Sep 1184¾ —16¾ Nov 1167¾ 1170 1167 1167 —9¼ Jul 1164½ —9¼ Nov 1127 —9¼ Est. sales 159,994. Thu.’s sales 185,197 Thu.’s open int 617,434, up 2,942 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 66.58 66.85 65.96 66.55 +.60 Aug 63.00 63.54 62.19 62.57 —.41 Sep 60.95 61.41 60.11 60.26 —.60 Oct 59.72 60.28 58.72 58.90 —.83 Dec 59.24 59.82 58.20 58.33 —.91 Jan 58.86 59.45 57.81 57.92 —.95 Mar 58.13 58.83 57.15 57.26 —.97 May 57.29 58.14 56.44 56.54 —.97 Jul 56.52 57.44 55.77 55.86 —.96 Aug 55.47 55.47 55.11 55.11 —.95 Sep 54.46 54.49 54.38 54.38 —.91 Oct 54.21 54.30 53.61 53.61 —.85 Dec 54.15 54.15 53.25 53.25 —.94 Jan 53.02 —.95 Mar 52.79 —.95 May 52.65 —.95 Jul 52.50 —.96 Aug 52.24 —.96 Sep 52.01 —.96 Oct 51.81 —1.00 Dec 51.86 —1.04 Jul 51.77 —1.04 Oct 51.76 —1.04 Dec 51.62 —1.04 Est. sales 111,593. Thu.’s sales 152,662 Thu.’s open int 486,157 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 411.60 412.90 409.00 409.60 —6.00 Aug 409.00 409.00 401.50 402.80 —5.40 Sep 402.00 402.00 394.50 396.20 —5.00 Oct 393.00 393.50 386.30 387.80 —5.40 Dec 391.90 392.30 384.70 386.30 —5.50 Jan 389.00 389.80 382.90 384.60 —4.80 Mar 382.70 382.70 377.80 379.00 —3.70 May 377.40 377.40 373.40 374.60 —2.80 Jul 376.70 377.80 372.60 374.40 —2.30 Aug 374.20 374.40 371.40 372.00 —2.10 Sep 370.40 373.50 367.20 368.20 —2.00 Oct 363.90 364.80 363.20 363.40 —2.10 Dec 364.50 364.80 363.00 363.50 —2.00 Jan 362.40 —1.90 Mar 358.90 —1.80 May 357.10 —1.80 Jul 357.70 —1.80 Aug 355.50 —1.80 Sep 353.90 —1.80 Oct 352.10 —1.80 Dec 350.70 —1.80 Jul 349.20 —1.80 Oct 349.20 —1.80 Dec 343.60 —1.80 Est. sales 104,998. Thu.’s sales 99,751 Thu.’s open int 479,887

