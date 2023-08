Cillian Murphy, protagonista de ‘Oppenheimer’, no descarta interpretar a Ken en una secuela de ‘Barbie’

(CNN Español) — El actor Cillian Murphy, protagonista de la más reciente película de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, dijo que sí…

(CNN Español) — El actor Cillian Murphy, protagonista de la más reciente película de Christopher Nolan, “Oppenheimer”, dijo que sí se podría interpretar a Ken en una secuela de la película “Barbie”, si la hicieran.

“¿Que si yo interpretaría a Ken en Barbie 2? ¡Seguro! Leamos el guión, tengamos las conversaciones. No puedo esperar a verla”, dijo Murphy, entre risas, a Cinéfilos. El actor interpreta a Robert Oppenheimer en la película de Nolan sobre el desarrollo de la bomba atómica a mediados del siglo pasado.

¿El meme se hace realidad? 👇🎬 pic.twitter.com/Haz3fiMmWX

— Cinéfilos (@cinefiloos) July 17, 2023

“Barbie” y “Oppenheimer” son los dos grandes estrenos mundiales que se debutaron en la pantalla gigante el pasado 20 de julio. ‘Barbenheimer’ ha recaudado en conjunto US$ 511 millones desde su estreno la semana pasada a nivel mundial hasta este lunes. Barbie, dirigida por Greta Gerwig, obtuvo ganancias en taquilla por US$ $337 millones, mientras que la película de Nolan recaudó US$ 174 millones en su fin de semana de estreno, según Boxoffice.com.

“El fenómeno ‘Barbenheimer’ fue el catalizador de algo que no habíamos visto en años en esta industria: en lugar de impulsar la conversación cultural sobre ver una película, se convirtió en una campaña viral global sobre ir al cine”, dijo a CNN Daniel Loria, director editorial de Boxoffice.com.

Murphy agregó que “es genial para el cine que todas estas películas se estrenen en el verano”.

