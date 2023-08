Christopher Nolan y el elenco de “Oppenheimer” hablan sobre la bomba atómica y sus escalofriantes ecos hoy en día: “La humanidad solo puede lidiar con un apocalipsis a la vez”

(CNN) — “La bomba, Dimitri. La bomba de hidrógeno”, le recuerda un exasperado presidente estadounidense a su homólogo soviético en…

(CNN) — “La bomba, Dimitri. La bomba de hidrógeno”, le recuerda un exasperado presidente estadounidense a su homólogo soviético en el clásico de Stanley Kubrick de 1964 “Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb”.

Como si la bomba pudiera olvidarse alguna vez. En el apogeo de la Guerra Fría, cuando la destrucción mutua asegurada estaba en su apogeo, la guerra nuclear se vio abstraída a través del humor, quizás la única forma razonable de tratar algo tan temible. La bomba era una broma enfermiza para ser montada, a veces metafóricamente, a veces literalmente, un tótem de ingeniería y la estupidez de la humanidad, remachado y dejado volar. Mirarlo de frente era cegarse por su resplandor; el poder que producía era demasiado absurdo, y demasiado cercano, para tolerarlo. Lo mejor es enviar a los payasos.

Habría parecido inconcebible entonces, pero la bomba atómica se desvaneció de la mente. En el siglo XXI, han surgido otras amenazas existenciales. Sin embargo, la amenaza nuclear se siente más cerca hoy que durante generaciones. Y es precisamente en este momento que Christopher Nolan le pide al público que lo mire a los ojos con seriedad.

“Nuestra relación con las armas nucleares es muy complicada”, le dijo Nolan a CNN. “El miedo va y viene. Es casi como si la humanidad solo pudiera lidiar con un apocalipsis a la vez, y hay tantos problemas de los que preocuparse”.

Pero muchos se preocuparán después de ver “Oppenheimer”, su última y quizás la mejor película hasta la fecha. Como sugiere el nombre, Nolan ha tomado la vida de J. Robert Oppenheimer, el genio científico y padrino en conflicto de la bomba atómica. Trabajando en IMAX, el director evoca un relato abrumador y totalmente inquietante de la historia de la creación de la bomba y sus consecuencias a lo largo de tres horas tensas que empujan los límites del medio mismo.

Cillian Murphy como padrino de la bomba atómica J. Robert Oppenheimer en “Oppenheimer”. (Crédito: Universal Pictures)

El guión de Nolan, escrito, inusualmente, en primera persona, se basó en la biografía definitiva “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” de Kai Bird y Martin Sherwin, pero no llega a ser un examen forense del físico. Revoloteando entre el color y el monocromo (el director ha descrito el primero como un lente subjetivo y el segundo como objetivo sobre los eventos), experimentamos la narrativa principalmente a través de los ojos de Oppenheimer.

“Tenemos que tener los hechos correctos. Tenemos que guiarnos por la historia. Pero estamos tratando de darle al público una experiencia. Estamos tratando de entretener y comprometernos de una manera significativa”, explicó Nolan.

“Es una narración subjetiva”, agregó. “Estamos tratando de no juzgar al hombre. Estamos tratando de experimentar cosas con él y entender”.

La penetrante mirada azul de Oppenheimer está habitada por Cillian Murphy, colaborador del director desde hace mucho tiempo y protagonista primerizo. “Oh, había un hombre”, dijo Murphy sobre su personaje. “Estaba tan emocionado de tener la oportunidad, es una parte de un sueño. Pero es tan multifacético y masivo, que simplemente te sumerges”.

Murphy interpreta a Oppenheimer desde que era un joven estudiante en Cambridge en la década de 1920 hasta la era McCarthy de la posguerra y más allá, sin la ayuda de CGI que distrae y envejece (el físico murió en 1967). A su alrededor se arremolina un quién es quién de científicos, militares y políticos impecablemente vestidos, junto con las mujeres de su vida, su esposa Kitty (Emily Blunt) y su amante Jean Tatlock (Florence Pugh), un vasto elenco de apoyo en el sentido más verdadero.

“Al ver a Cillian y Chris juntos, eran dos personas en el apogeo de sus habilidades”, dijo Matt Damon, quien interpreta a Leslie Groves, el brusco general que supervisa el Proyecto Manhattan.

“Se sintió tal cual como cuando Spielberg hizo ‘Salvar al soldado Ryan’”, agregó, “es ver a Chris Nolan con una historia que es digna de su gran habilidad. Todos podían sentirlo, así que todos vinieron con todo lo que tenían y dijeron: ‘Muy bien, ¿cómo apoyamos esto?’”.

Cillian Murphy es J. Robert Oppenheimer en “Oppenheimer”, escrita y dirigida por Christopher Nolan. (Crédito: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Una amenaza renovada

Para la mayoría del considerable elenco de Nolan, el invento de Oppenheimer sentó las bases para su educación. “Esta fue nuestra amenaza existencial al crecer”, recordó Robert Downey Jr., quien interpreta a Lewis Strauss, comisionado fundador de la Comisión de Energía Atómica de EE. UU. y luego operador político.

“Crecimos en ese momento, pero es casi demasiado para involucrarse, así que lo empujas hacia afuera”, dijo Damon. “Es como si todos hubiéramos estado viviendo bajo esta espada de Damocles durante 80 años… Nuestros hijos, no son parte de su experiencia en la medida en que debería serlo”.

Cillian Murphy junto a Christopher Nolan en el set de “Oppenheimer”. (Crédito: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Nolan lo sabe muy bien. “Le dije a uno de mis hijos adolescentes en qué estaba trabajando”, recordó. “Él me dijo: ‘bueno, ¿alguien realmente se preocupa por eso?’ Esto fue hace un par de años. Cuando terminamos de filmar la película, desafortunadamente ya no hacía esa pregunta”.

Rusia invadió Ucrania días antes de que las cámaras comenzaran a rodar, señaló Murphy, y fue bajo esa nube que comenzó la filmación en Nuevo México, en un sustituto de la sede de Los Álamos para el Proyecto Manhattan.

La película ha adquirido una relevancia preocupante, especialmente los pasajes ambientados en la posguerra, que documentan una carrera armamentista contra la que advirtió Oppenheimer. La revisión de su legado, desde la perspectiva del físico y de las personas que lo rodean, forma una coda devastadora y compleja.

Robert Downey Jr. en “Oppenheimer”. (Crédito: Universal Pictures)

Hoy en día, el debate ético en torno a la bomba permanece intacto. Pero incluso si una guerra que involucra una potencia nuclear no hubiera estallado en Europa en 2022, Nolan cree que “Oppenheimer” contiene ansiedades cruzadas.

“(La guerra nuclear) es única en cuanto a las amenazas que enfrentamos, pero también se relaciona mucho con nuestra relación, y en particular con la relación de los jóvenes, con la tecnología y la innovación tecnológica”, dijo. “Porque, en última instancia, la bomba atómica, por horrible que sea y haya sido, fue una innovación tecnológica increíble”.

Ochenta años después de Trinity Test, la innovación tecnológica se parece a la inteligencia artificial (IA), explicó, y a los peligros potenciales de “desatar esas cosas en el mundo”.

“Muchos de los científicos con los que hablo, muchas de las personas que trabajan en el sector tecnológico con las que hablo, se preocupan por esto”, agregó. “Ven lo que están haciendo como su momento Oppenheimer, y ven su historia como una guía sobre cómo debería funcionar la relación entre la ciencia, la tecnología, el gobierno y la sociedad.

“No sé si la historia de Oppenheimer tiene respuestas a eso”, agregó. “Ciertamente plantea preguntas, y de una manera que creo que encontraremos bastante escalofriante”.

“Muchos de los científicos con los que hablo… ven lo que están haciendo como su momento Oppenheimer”, dijo Nolan sobre el surgimiento de la IA. (Credi: Universal Pictures)

Kubrick nos hizo reír con la bomba porque se sintió como un mecanismo de defensa apropiado. Ahora, la contemplación feroz y sincera de Nolan despertará a una nueva generación a sus horrores, y eso también se siente apropiado.

Para un director obsesionado con el funcionamiento del tiempo, la llegada de su última película es asombrosa. Pero uno siente que la película sobrevivirá a este momento, y solo pulirá su reputación como uno de los pocos directores de gran éxito con la influencia para lograr trabajar a esta escala.

“Siempre ha habido esta mística en torno a Nolan”, compartió Downey Jr. “La primavera-verano en que salió el primer ‘Iron Man’ (en 2008), la gente decía: ‘Oh, esto servirá hasta que salga ‘The Dark Knight’. Entonces, dices, ‘Oh, no es un Chris Nolan’”.

“Es un cineasta maestro, no se puede negar”, agregó, “y no obtienes muchos de esos por generación”.

“Creo que esta película es una especie de apoteosis de su talento como director”, dijo Murphy. “Haber tenido el privilegio de trabajar con él a lo largo de los años y verlo avanzar hacia esto, es fenomenal de presenciar”.

“Oppenheimer” se estrena en los cines de EE. UU. y el Reino Unido el 21 de julio.

