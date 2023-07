Britney Spears asegura que la golpeó el guardia de seguridad que protegía a Victor Wembanyama, jugador de la NBA

(CNN) — Britney Spears dio detalles sobre un incidente ocurrido la noche de este miércoles que involucra Victor Wembanyama, jugador…

(CNN) — Britney Spears dio detalles sobre un incidente ocurrido la noche de este miércoles que involucra Victor Wembanyama, jugador de baloncesto de los Spurs de San Antonio, en Las Vegas.

La estrella del pop relató que un guardia de seguridad la golpeó en la cara cuando intentó llamar la atención de Wembanyama. TMZ fue el primero en reportar del incidente.

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y ya he tenido bastantes. No estaba preparada para lo que me pasó anoche”, escribió Spears en su cuenta verificada de Instagram este jueves.

Luego describió que había reconocido “a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar”, y más tarde lo volvió a ver en un restaurante de otro hotel.

“Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Había mucho ruido, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”, continuó.

Spears, que no nombró al jugador novato de alto nivel en su publicación en redes sociales, especificó que tiene conocimiento “de la declaración del deportista en la que menciona que ‘lo agarré por detrás’, pero yo simplemente le di un golpecito en el hombro. A continuación, su seguridad me puso la mano en el rostro sin mirar atrás, delante de una multitud”. Spears explicó que la bofetada casi la derriba.

“La gente me rodea todo el tiempo”, dijo Spears. “De hecho, esa noche, estaba rodeada de un grupo de al menos 20 fans. Mi equipo de seguridad no golpeó a nadie”, declaró.

Wembanyama se refirió al incidente a primera hora de este jueves, y dijo a periodistas que no vio lo ocurrido. Señaló que caminaba con su seguridad por un pasillo con mucha gente y que oyó que alguien le llamaba, pero que la seguridad le había ordenado previamente que no se detuviera entre la multitud.

“Esa persona me estaba llamando, ‘Señor, señor’, y esa persona me agarró por detrás”, dijo. “No vi lo que pasó porque caminaba recto y me dijeron ‘no te detengas’. Pero esa persona me agarró por detrás, no por el hombro, me agarró por detrás. Solo sé que los de seguridad la empujaron. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la apartó. No me detuve a mirar”, completó.

Luego se le preguntó a Wembanyama si sabía que la persona en cuestión era Britney Spears, a lo que respondió: “No lo supe durante un par de horas. Y añadió: “Entonces la seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears. Al principio pensé: ‘No, estás bromeando’, pero sí, resulta que era Britney Spears. Nunca le vi la cara. Seguí caminando”.

Spears también escribió en su declaración de Instagram de este jueves que el incidente es “demasiado embarazoso para compartir con el mundo”, pero que “es importante compartir esta historia e instar a las personas en el ojo público a dar ejemplo y tratar a todos los demás con respeto”.

“La violencia física ocurre demasiado en este mundo. A menudo a puerta cerrada”, dijo. Y añadió que “aún no he recibido una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan”.

“Agradezco las grandes cantidades de amor y apoyo que estoy recibiendo en este momento. Gracias a la Policía de Las Vegas y a los detectives por su apoyo”, dijo.

Al ser contactado por CNN, el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que reconoce el incidente, al decir que los agentes respondieron a una llamada “con respecto a una investigación de agresión” y que fue “documentado en un informe policial y no se han emitido arrestos o citaciones”.

LVMPD no dio más detalles.

CNN se puso en contacto con los representantes de Spears y Wembanyama, así como con los de los Spurs de San Antonio para solicitar más comentarios.

