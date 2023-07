Aspirantes a la candidatura presidencial de Morena reaccionan a restricciones del INE en giras y actividades

(CNN Español) — Tres de los aspirantes a la candidatura presidencial por el partido oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard…

(CNN Español) — Tres de los aspirantes a la candidatura presidencial por el partido oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, se pronunciaron el domingo contra una determinación del Instituto Nacional Electoral de México (INE) que aplica restricciones a los recorridos por el país de los contendientes oficialistas para la elección de 2024.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral concluyó el sábado que las giras y las actividades de los aspirantes de Morena pueden ser considerados actos proselitistas, y que existe el riesgo inminente de que puedan presentarse actos similares que afecten la equidad en la contienda.

Por ello, el INE ordenó a los aspirantes realizar sus asambleas informativas en lugares cerrados, y preferentemente en espacios pertenecientes al partido, como son sus oficinas estatales y municipales. Además, deberán ser dirigidos a sus militantes y simpatizantes del partido Morena.

El INE también recomendó no emitir durante esas actividades “expresiones de índole electoral”, y especificó que se debe comunicar claramente sobre estas restricciones antes de cada evento, además de que se debe revisar el contenido del discurso de los contendientes bajo principios de legalidad y equidad.

Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, criticó la resolución del INE desde una asamblea informativa el domingo en el estado de Durango.

“El INE, la Comisión de Quejas el día de ayer dijo que nosotros que estamos recorriendo el país, que el presidente nos puso ‘las corcholatas’, que ya no íbamos a poder hacer proselitismo. Bueno, pues si somos militantes de un partido, ¿cómo no vamos a hacer proselitismo? ¿Qué quieren que se acabe la revolución de las conciencias?”, señaló Sheinbaum. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha definido a los precandidatos de Morena como “aspirantes a la Coordinación en la Defensa de la Cuarta Transformación”.

Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, dijo que respaldará la postura de su partido, pero se reservó, posicionarse a favor o en contra de las medidas establecidas por la autoridad electoral.

“Esperaremos a ser notificados por el partido, todavía no lo soy; mandaron ayer en la noche una guía y no sabemos si lo van a recurrir o no. En el momento en que lo hagan daríamos a conocer nuestra postura, apoyaríamos lo que el partido resuelva”, respondió Ebrard en un encuentro con la prensa.

Mientras que López, exsecretario de Gobernación, explicó que cambiará el formato de sus asambleas a fin de cumplir con la resolución de la Comisión de Quejas del INE.

“El INE delimita todavía más la intervención que uno pueda tener en las asambleas”, señaló el exfuncionario.

El presidente del partido Morena, Mario Delgado, interpretó que la resolución del INE no impide a los aspirantes continuar con sus recorridos.

“La resolución establece que en nuestros eventos no debe haber elementos proselitistas, no compartimos ese señalamiento, lo cual haremos valer por la vía correspondiente “, informó el partido oficialista en un comunicado.

En tanto, el Frente Amplio por México, conformado por los partidos de oposición PRI, PAN y PRD, siguen lidiando con fallas en su plataforma para recolectar las 150.000 firmas que deben reunir sus aspirantes para definir quién de sus 13 contendientes obtendrá la candidatura presidencial.

AMLO acusa al INE de “limitar” libertad de expresión

El presidente López Obrador dijo este lunes que cumplirá bajo protesta la resolución del Instituto Nacional Electoral que le requiere no hablar del proceso electoral de 2024.

“Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos y con las decisiones en este caso de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, es muy injusto que el grupo de potentados que se sentía dueño de México esté lanzado en contra de nosotros”.

Tras la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que indica que se deben bajar de plataformas digitales las conferencias presidenciales del 3, 4, 5, 7 y 11 de julio donde se refiere a la senadora y aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, López Obrador insistió en que se trata de la “candidata de los conservadores”.

“Todavía puedo hablar de eso porque aún no nos llega la notificación del INE”, señaló el mandatario.

