Aspartamo, cáncer y otros riesgos para la salud: lo que debes saber

(CNN) — Su descubrimiento no fue intencionado, sino un descuido en las prácticas de seguridad. En 1965, el químico James M. Schlatter buscaba en su laboratorio un medicamento contra la úlcera cuando se lamió el dedo para recoger un papel. Sorprendido por el intenso dulzor que percibió en su lengua, pronto descubrió que provenía de un vaso con pruebas lleno de ácido aspártico y fenilalanina, dos aminoácidos naturales.

Cuando Schlatter estudió más a fondo la mezcla, descubrió que el metanol, un alcohol simple que también se encuentra en frutas y verduras, parecía ser la clave del dulzor del polvo, y así nació el aspartamo como sustituto del azúcar.

¿Qué es el aspartamo?

En 1973, el aspartamo se unió al creciente mercado de los edulcorantes artificiales, y hoy también lo conocemos por marcas como Equal, NutraSweet o Sugar Twin.

El aspartamo es un edulcorante no nutritivo, lo que significa que contiene una cantidad ínfima o nula de carbohidratos y no aporta al organismo energía, esto es, calorías, como el azúcar. Sin embargo, a diferencia de algunos edulcorantes artificiales que se excretan del organismo casi sin cambios, el aspartamo se metaboliza y tiene unas 4 calorías por gramo.

El aspartamo es uno de los seis edulcorantes no nutritivos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Los otros son el acesulfamo potásico (Sunett y Sweet One), la sacarina (Sweet’N Low, Sweet Twin y Necta Sweet), la sucralosa (Splenda), el neotamo (Newtame) y el advantamo (Advantame).

Dos de los seis, el neotamo y el advantamo, son derivados del aspartamo, pero no tienen calorías y son mucho, mucho más dulces. Mientras que el aspartamo es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar, el neotamo es hasta 13.000 veces más dulce y el advantamo unas 20.000 veces más dulce que el azúcar.

Los edulcorantes pueden comprarse para su uso en restaurantes y hogares, pero los fabricantes suelen combinar una variedad de cada uno en sus bebidas y alimentos dietéticos para desarrollar un sabor único, según la American Beverage Association, una asociación del sector que publicó un amplio informe sobre el aspartamo.

¿Es malo el aspartamo?

Varios estudios han encontrado correlaciones entre los edulcorantes artificiales y diversos problemas de salud, como migrañas, depresión, cardiopatías, problemas cognitivos, de comportamiento y de desarrollo, así como desarrollo de demencia, diabetes y cáncer.

Sin embargo, el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, un comité consultivo conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, concluyó en 2013 que no hay pruebas convincentes de estudios experimentales en animales o en humanos de que el aspartamo tenga efectos adversos tras su ingestión, siempre que los niveles estén dentro de la ingesta diaria aceptable de 40 miligramos por kilogramo de peso corporal.

En Estados Unidos, la FDA estableció un nivel diario aceptable de uso de aspartamo en 50 miligramos por kilogramo de peso corporal y afirma que los seis edulcorantes aprobados son seguros siempre que se utilicen con moderación.

Dado que cada edulcorante tiene distintos niveles de dulzor, la FDA hizo los cálculos por nosotros (PDF): no consumas más de 75 paquetes al día de Equal o NutraSweet (aspartamo); 23 paquetes al día de Splenda (sucralosa), Sweet One (acesulfamo potásico) o Newtame (neotamo); o 45 paquetes al día de Sweet’N Low o Sweet Twin (sacarina).

La Academia Estadounidense de Pediatría está preocupada por el uso de este tipo de edulcorantes por parte de los menores, que se disparó un 200% entre 1999 y 2012. La academia señaló que es difícil saber qué cantidad de estas sustancias se está consumiendo, ya que es probable que una o más estén presentes en la mayoría de los alimentos y bebidas “reducidos en azúcar” y “sin azúcar”.

“Primero hay que leer la lista de ingredientes”, dijo a CNN en una entrevista anterior la doctora Carissa Baker-Smith, cardióloga pediátrica y directora de Cardiología Preventiva del Hospital Infantil Nemours de Delaware.

“Y luego tienes que conocer los nombres de todos los diferentes edulcorantes”, dijo. “¿Realmente la gente reconoce el aspartamo y el acesulfamo potásico?”.

El aspartamo tiene algunos problemas de salud conocidos para ciertas personas, señaló la FDA. Este edulcorante no debe ser consumido por personas que padezcan el trastorno genético fenilcetonuria, ciertos trastornos hepáticos poco frecuentes o mujeres embarazadas con altos niveles de fenilalanina en sangre, ya que no se metaboliza correctamente en estas personas. ¿Cómo saberlo? La FDA exige que cualquier alimento elaborado con aspartamo ponga esa advertencia en la etiqueta.

Recientemente se han empezado a publicar estudios en los que se analiza si el aspartamo y otros edulcorantes artificiales presentes en bebidas y alimentos dietéticos pueden aumentar realmente la sensación de hambre y, por tanto, contribuir a incrementar la ingesta de calorías y el aumento de peso.

En mayo, la OMS modificó sus orientaciones y anunció que los edulcorantes sin azúcar no ayudan a los adultos ni a los niños a controlar el peso a largo plazo.

“Observamos una leve reducción del peso corporal a corto plazo, pero no se va a mantener”, declaró a CNN en una entrevista anterior el Dr. Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS.

¿Causa cáncer el aspartamo?

Los estudios realizados en animales en la década de 1980 no mostraron efectos cancerígenos del aspartamo, ni siquiera en dosis elevadas, ni daños en el ADN. Sin embargo, los estudios realizados a lo largo de los años han alertado sobre su posible relación con el cáncer, lo que ha llevado a la OMS a realizar una nueva revisión.

Según la FDA, el aspartamo es uno de los “aditivos alimentarios más estudiados en la alimentación humana”. La agencia afirma en su página web que ha revisado más de 100 estudios que evaluaban el impacto del edulcorante en el metabolismo corporal, los sistemas reproductivo y nervioso, y el desarrollo de cáncer.

Uno de los motivos de preocupación es que el grupo metilo añadido para reducir el amargor se convierte parcialmente en formaldehído, una sustancia química que puede ser tóxica en dosis elevadas, cuando es metabolizado por el organismo. Beber un litro de refresco light con 600 miligramos de aspartamo se convertirá en 60 miligramos de formaldehído, según una revisión de 2021 de la literatura sobre el aspartamo.

Sin embargo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) afirma que el organismo digiere los aminoácidos y el grupo metilo para crear nuevas proteínas y obtener energía.

“Todos los estudios científicos realizados hasta la fecha en animales y voluntarios humanos han demostrado que la descomposición del aspartamo en el intestino es muy rápida y completa. Nunca se ha encontrado aspartamo en la sangre ni en ningún órgano tras su ingesta”, explicó la EFSA.

Productos que contienen aspartamo

El aspartamo fue aprobado por la FDA en 1974 para su uso como edulcorante de mesa y en la producción de chicles, cereales para el desayuno, bebidas, gelatinas, café instantáneo, té, pudines y productos lácteos. En 1996, la FDA aprobó el aspartamo como edulcorante de uso general.

En la actualidad, el aspartamo puede formar parte de 6.000 productos alimentarios vendidos en todo el mundo, según el Consejo de Control de Calorías. El edulcorante se encuentra con frecuencia en bebidas dietéticas y refrescos como Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Mountain Dew Zero, Pepsi Zero y Sprite Zero.

El aspartamo, o una mezcla del edulcorante con otros, suele formar parte de bebidas refrigeradas y no refrigeradas listas para tomar, como edulcorantes bajos en calorías para el café y jugos y mezclas de bebidas bajos en calorías.

Además, este edulcorante bajo en calorías se encuentra en aderezos para ensaladas sin azúcar, mezclas de cacao sin azúcar, gelatinas y pudines instantáneos, helados bajos en calorías y mucho más.

El aspartamo también se encuentra en algunas pastas dentales, pastillas para la tos sin azúcar y algunas multivitaminas y medicamentos.

