ANÁLISIS | Biden acaba de conseguir una gran victoria en su viaje a Europa

(CNN) — El presidente Joe Biden ya se aseguró un poderoso producto de su viaje a Europa, uno que debilitará la posición estratégica de Rusia en otra consecuencia perjudicial de su invasión de Ucrania.

El levantamiento por parte de Turquía de su bloqueo a la entrada de Suecia en la OTAN fue un movimiento significativo y sorprendente en vísperas de la cumbre de la OTAN en Lituania. La marcha atrás del presidente Recep Tayyip Erdogan se produjo horas después de que advirtiera a Suecia de que se quedaría fuera hasta que Turquía consiguiera su tan demorado ingreso en la Unión Europea.

Una vez que Suecia ingrese finalmente en la OTAN, reforzará la reputación de Biden como líder estadounidense que revitalizó y amplió el bloque. Finlandia —que decidió adherirse, al igual que Suecia, tras la invasión de Ucrania— ya ha añadido cientos de kilómetros de territorio de la OTAN en la frontera con Rusia.

La entrega de armas y municiones a Ucrania y el liderazgo de la alianza por parte de Biden lo han convertido en el presidente más importante en asuntos transatlánticos al menos desde George H. W. Bush, que presidió el final de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. Sin embargo, su legado dependerá en última instancia del resultado de la guerra en Ucrania y de su capacidad para evitar un enfrentamiento directo con Rusia.

El cambio de postura de Turquía también aligerará el ambiente en la cumbre de la OTAN, donde el momento de mayor unidad de la alianza en años había corrido el riesgo de verse algo empañado por las divisiones en torno a las súplicas de Ucrania para conseguir un calendario de adhesión. Biden había declarado antes de abandonar Estados Unidos que Ucrania no estaba preparada para ingresar. Los nuevos Estados miembros necesitan la aprobación unánime de todos los miembros de la OTAN para poder ingresar en el club y beneficiarse de su garantía de seguridad colectiva.

La decisión de Erdogan fue también un duro golpe para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En primer lugar, supondrá la expansión del territorio de la OTAN y reforzará la alianza tras una invasión no provocada de Ucrania que, según Putin, pretendía en parte debilitar a Occidente y contrarrestar lo que él afirma que es su esfuerzo por neutralizar el poder de Rusia en su propio patio trasero. En segundo lugar, la decisión de Erdogan —un líder cada vez más autocrático que ha disfrutado de lazos en gran medida cordiales con el hombre fuerte del Kremlin— frustrará los intentos de Rusia de sembrar divisiones entre los miembros de la OTAN para debilitar la alianza.

Los acontecimientos de este lunes fueron otro giro intrigante para un líder imprevisible que ha aprovechado la posición estratégica de Turquía, donde Occidente se encuentra con Oriente, para intentar reconstruir su país como una gran potencia regional. Aunque por el momento no está claro si Erdogan ha conseguido algo más que concesiones cosméticas de Suecia, las potencias europeas de la OTAN y Estados Unidos, su repentino cambio de opinión plantea la cuestión de si había negociado hasta verse acorralado. Ya había retirado sus objeciones a la adhesión de Finlandia a la alianza.

El recién reelegido Erdogan lleva años molestando a los sucesivos presidentes de Estados Unidos, tanto por su despliegue de músculo geopolítico como por su gobierno de línea dura, que Washington teme que erosione la Constitución laica y la democracia de Turquía. En los últimos años, Estados Unidos se ha sentido frustrado por su acercamiento a Putin y también por sus sugerencias, aún no materializadas, de un acercamiento a Siria.

Diplomacia entre bastidores tras la presión estadounidense

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, muy cercano a Biden y al que acaban de convencer para que prorrogue su mandato hasta octubre de 2024, dijo que el cambio de opinión de Turquía era producto de meses de diplomacia. “No se trata de una nueva negociación, sino de implementar y asegurar la implementación de las distintas cosas que acordamos hace un año en Madrid”, dijo Stoltenberg.

El cambio de opinión de Turquía se produjo también tras una llamada telefónica entre Biden y Erdogan el domingo, en la que el presidente estadounidense parece haber dejado muy clara su postura. La Casa Blanca insinuó el tono de la llamada cuando dijo que Biden expresó su deseo de que Suecia entrara en la OTAN “lo antes posible”.

El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata neoyorquino Chuck Schumer, saludó el desbloqueo de la situación y también trató de asegurar el crédito político para Biden, a quien saludó como experto en política exterior. “Tiene un gran dominio de la materia y es muy eficaz. Y esto es una victoria para Estados Unidos, para Occidente, para la libertad y para el presidente Biden”.

Es posible que hasta dentro de varios días no se sepa si Turquía obtuvo alguna victoria política. Pero los medios oficiales de Ankara citaron a un alto funcionario diciendo que Erdogan se aseguró el pleno apoyo de Suecia al proceso de entrada de Turquía en la UE, que lleva años en suspenso. Stoltenberg también expresó su firme respaldo a la campaña de Turquía para ingresar en la UE, y Biden dijo en un comunicado que esperaba mejorar la seguridad en Eurasia con el líder turco.

Sin embargo, todos estos pasos, aunque posiblemente den a Erdogan cobertura política en su país por su cambio de postura, no parecen grandes avances para Turquía. Stoltenberg, por ejemplo, no tiene capacidad para influir en su intento de ingresar en la Unión Europea. Y las medidas enérgicas de Erdogan contra los derechos humanos y los medios de comunicación no han hecho sino aumentar el escepticismo sobre la capacidad de Turquía para cumplir las condiciones de entrada en la UE. Suecia y Turquía acordaron colaborar en la lucha contra el terrorismo como parte del acuerdo entre sus dirigentes, y la OTAN acordó nombrar un nuevo coordinador antiterrorista. Estas medidas parecen destinadas a calmar las exigencias de Erdogan de que se tomen medidas enérgicas contra el militante Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Suecia. Turquía afirma que el gobierno de Estocolmo ha permitido que miembros del grupo operen en su territorio y ha sido cómplice de las protestas de extrema derecha contra el Islam.

Otro factor que puede haber pesado en Erdogan fue el hecho de que un grupo de senadores bipartidistas había pedido a Biden que retrasara la venta de cazas F-16 a Turquía, que sería una de las mayores ventas de armas en años, hasta que retirara sus objeciones a la adhesión de Suecia a la OTAN. El senador Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, declaró el lunes que aún no había decidido si retiraría su antigua oposición al acuerdo de los F-16, en parte por la preocupación de que Turquía pudiera utilizar los aviones para intimidar a Grecia, país miembro de la OTAN. El demócrata de Nueva Jersey dijo que podría decidirse “en la próxima semana”.

Un giro sorprendente

Dada su posición de línea dura al llegar a la cumbre de la OTAN, Erdogan parece haberse quedado muy corto en sus propios objetivos. Este mismo lunes por la mañana advirtió de que la adhesión de Suecia debería estar vinculada a las propias aspiraciones de Turquía de entrar en la UE. “Turquía lleva más de 50 años esperando a las puertas de la Unión Europea”, y “casi todos los países miembros de la OTAN son países miembros europeos”, advirtió.

El ex director adjunto de Inteligencia Nacional Beth Sanner dijo en CNN este lunes que el repentino cambio de Erdogan era “fascinante” porque esencialmente había estado buscando negociar quid pro quos con Estados Unidos durante meses. “No se trata de Suecia, sino de Estados Unidos y Turquía, y del papel de Turquía”, dijo a Jake Tapper. “Jugó su mano demasiado fuerte al poner sobre la mesa el ingreso en la UE, y creo que realmente quiere ser visto por la OTAN como la persona que entra y salva el día, no como el aguafiestas”. Y continuó: “Empezó a parecer el aguafiestas y creo que tuvo que dar marcha atrás”.

Una de las principales consecuencias de la marcha atrás de Erdogan podría ser el agriamiento de sus relaciones con Putin apenas unos días después de que invitara al líder ruso a Turquía en agosto. Erdogan quiere utilizar el poder de Turquía para negociar una prórroga del acuerdo que permite a Ucrania exportar grano desde los puertos del Mar Negro.

En otro movimiento significativo durante el fin de semana, Turquía permitió la liberación de un grupo de comandantes ucranianos, capturados previamente por Rusia tras liderar la defensa de Mariupol desde la planta siderúrgica de Azovstal el año pasado. Volvieron a casa con una bienvenida de héroes por parte del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a pesar del acuerdo previo con Rusia de que no serían entregados a Ucrania hasta el final de la guerra.

Parece que Erdogan ha roto significativamente con Putin. Pero cualquiera que espere que deje de jugar a varios bandos en el gran juego geopolítico probablemente se sentirá decepcionado. Erdogan siempre ha tratado de obtener el máximo poder para sí mismo y para Turquía, y es poco probable que eso cambie.

