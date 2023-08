ANÁLISIS | 40 millones de formas en que la campaña de Trump se está transformando en su defensa legal

(CNN) — El fatídico choque entre el embrollo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las elecciones de…

La noticia de que el PAC (Comité de Acción Política) de liderazgo de Trump, que recauda la mayor parte de su dinero a partir de pequeñas donaciones, ha gastado más de US$ 40 millones en honorarios de abogados para él y sus asociados, surgió a medida que refuerza su control sobre la carrera republicana y aumenta las afirmaciones de que el presidente Joe Biden quiere que lo arresten para que no pueda lograr un sorprendente regreso a la Casa Blanca.

Si bien muchos de los rivales de Trump aún desconfían de criticar abiertamente su marasmo legal por temor a alienar a sus partidarios, algunos se están volviendo más vocales después de que el expresidente fuera acusado de nuevos cargos en el caso de documentos clasificados la semana pasada y, como predice, nuevas acusaciones llegarán pronto en la investigación del fiscal especial sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 y en otra investigación de un fiscal de distrito que se centra en una investigación similar en Georgia. Se espera que el jurado investigador federal en Washington se reúna este martes.

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que busca convertir las primarias de Nueva Hampshire en un referéndum sobre cómo los problemas legales de Trump podrían poner en peligro las esperanzas del Partido Republicano entre los cruciales votantes suburbanos más moderados, criticó a Trump en el programa “State of the Union” de CNN este domingo calificándolo como un multimillonario que estaba usando contribuciones para pagar sus honorarios legales.

“Este es un tipo que se está anteponiendo al país. No se puede poner a Estados Unidos primero con Donald Trump, porque es Trump primero”, le dijo Christie a Kasie Hunt, agregando que el expresidente y sus asesores habían actuado como “los Corleone sin experiencia”.

“Quiero que los votantes escuchen esto. Lo más probable es que para cuando lleguemos al escenario del debate (el) 23 de agosto, el favorito estará en libertad bajo fianza en cuatro jurisdicciones diferentes: Florida, Washington, Georgia y Nueva York”, dijo Christie.

Otra candidata, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, demostró el baile sobre una cabeza de alfiler político que Trump está obligando a sus oponentes a hacer mientras buscan explotar su difícil situación mientras intentan evitar enojar a la base republicana, gran parte de la cual parece creer la afirmación de Trump de que es víctima de persecución política. Haley, quien se desempeñó en el gabinete de Trump como embajadora ante las Naciones Unidas, advirtió en “Face the Nation” de CBS que las nuevas acusaciones en el caso de documentos clasificados que su antiguo jefe atesoró en su centro turístico de Florida eran “increíblemente peligrosas para nuestra seguridad nacional” si fueran reales. Pero agregó que el pueblo estadounidense no confiaba en el Departamento de Justicia e insinuó que podría perdonar a Trump si ganaba la Casa Blanca.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también está cada vez más cerca de criticar a Trump por el caso, aunque también está actuando con cuidado para evitar dañar aún más su campaña, recientemente marchita. “Si la elección se convierte en un referéndum sobre qué documento se dejó en el baño en Mar-a-Lago, no vamos a ganar”, dijo DeSantis a ABC News durante una gira de campaña por Iowa el viernes.

La creciente turbulencia en la carrera republicana se produce cuando Biden intenta aumentar su atractivo para los votantes. La administración, por ejemplo, lanzó un sitio web beta este domingo para un nuevo sistema de pago de préstamos estudiantiles federales impulsado por los ingresos que finalizó después de que la Corte Suprema anuló su iniciativa de condonación de deuda estudiantil. Y el ritmo de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris va en aumento. Mientras los candidatos republicanos se reunían en Iowa el pasado viernes, Harris voló al estado para resaltar la anulación del derecho constitucional al aborto, parte de los esfuerzos de los demócratas para hacer que la decisión de la Corte Suprema de mayoría conservadora del año pasado fuera perjudicial para las esperanzas republicanas en 2024.

La vicepresidenta también fue a Florida a principios de este mes para atacar a DeSantis por los nuevos estándares educativos en ese estado que, según ella, enseñarán a los niños que algunas personas esclavizadas se “beneficiaron” de las habilidades que adquirieron. DeSantis la acusó de engañar a los votantes al aprovechar una línea de un plan de estudios mucho más amplio sobre todo el tema de la esclavitud, pero es una línea que provocó algunas disputas públicas entre él y los legisladores republicanos negros, lo que garantiza que permanezca en las noticias.

La red legal se estrecha mientras Trump crea un nuevo eco del primer juicio político

Las luchas legales de Trump aún dominan la carrera republicana. En un movimiento inesperado que empeoró su posición legal, el fiscal especial Jack Smith presentó nuevos cargos el pasado jueves contra Trump, su asesor Walt Nauta y un tercer coacusado, Carlos De Oliveira, en el caso que alega que el excomandante en jefe manejó mal documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca. Los cargos incluían acusaciones de que Trump y sus empleados intentaron borrar las imágenes de seguridad de Mar-a-Lago solicitadas por el jurado investigador. Trump y Nauta ya se han declarado inocentes de cargos anteriores presentados en su contra en el caso.

A pesar de los problemas legales de Trump, ningún rival republicano ha mostrado muchas señales de reducir su ventaja de dos dígitos en las encuestas primarias nacionales. Y Trump demostró en una cena del Partido Republicano con la mayoría de los principales candidatos en Iowa el viernes y en un mitin estridente en Erie, Pensilvania, la noche siguiente, que será muy difícil para ellos detenerlo. El expresidente acusó a Smith y al gobierno de Biden de tratar de ilegalizar el cuestionamiento del resultado de una elección y calificó las investigaciones sobre su conducta como “interferencia electoral” para evitar que regrese a la Casa Blanca.

Su actitud amenaza con empañar la fe de sus partidarios en otra elección presidencial estadounidense, ya que busca convertirse en el segundo presidente en ganar un segundo mandato no consecutivo y prepara una agenda de línea dura que refleja sus tendencias autoritarias. No hay evidencia de fraude generalizado en las elecciones de 2020 y las afirmaciones de Trump fueron rechazadas por su propio Departamento de Justicia.

Trump también dijo este sábado que las investigaciones sobre su comportamiento tenían la intención de encubrir “crímenes” cometidos por el actual presidente y su hijo, Hunter Biden, luego del colapso la semana pasada de un acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden sobre cargos fiscales que también habría resuelto un cargo de arma de fuego. No hay evidencia de irregularidades por parte del presidente, pero los aliados republicanos de Trump en la Cámara están haciendo ruido sobre una investigación de juicio político para investigar sus afirmaciones de que Biden y su hijo usaron su influencia como vicepresidente para enriquecerse.

Y ahora Trump está pidiendo al Congreso que detenga toda la ayuda a Ucrania hasta que Biden coopere con las investigaciones del Congreso, un eco de la conducta que condujo a su primer juicio político, cuando usó la perspectiva de ayuda militar para tratar de obligar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a abrir una investigación sobre el exvicepresidente y eventual candidato demócrata.

Recaudación de fondos para una defensa legal

La medida en que la campaña de Trump de 2024 se fusionó con su defensa legal mientras enfrenta múltiples cargos penales quedó al descubierto en las noticias sobre los gastos de su PAC, que se espera que se informen a la Comisión Federal de Elecciones este lunes. El PAC, Save America, ha gastado más de US$ 40 millones en honorarios legales desde el comienzo de este año, le dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto, que es más del doble de la cantidad que el grupo gastó en honorarios legales en todo 2022.

Los PAC y los partidos políticos tienen como fecha límite de este lunes para presentar los informes de divulgación de mitad de año que ofrecerán un vistazo a la salud financiera y los gastos de algunos grupos utilizados para apoyar a los candidatos presidenciales.

El equipo de Trump defiende firmemente los gastos como parte integral del proyecto político más amplio del expresidente.

“Para combatir estas acciones atroces de los compinches de Joe Biden y para proteger a estas personas inocentes de la ruina financiera y evitar que sus vidas sean completamente destruidas, el liderazgo del PAC contribuyó a sus honorarios legales para garantizar que tengan representación contra el acoso ilegal”, le dijo a CNN el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung. Los detalles del gasto en honorarios legales por parte del PAC de Trump fueron informados por primera vez por The Washington Post.

Tanto Nauta como De Oliveira están siendo representados por abogados pagados por el equipo de Trump.

A medida que aumentan los costos, el equipo de Trump también está creando un fondo de defensa legal, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la planificación, y agregaron que la entidad se llamará Patriot Legal Defense Fund Inc. y estará dirigida por el asociado y asesor de Trump, Michael Glassner. Cubrirá los pagos de algunos de los asistentes y empleados actuales y anteriores de Trump. El desarrollo fue informado por primera vez por The New York Times.

El senador republicano de Ohio, JD Vance, escribió en Twitter este domingo que los ataques contra Trump por usar dólares de recaudación de fondos para honorarios legales eran “pocos” y dijo que la estrategia aliviaba la carga de algunos de los asociados del presidente. “Tengo buenos amigos que no hicieron nada malo y que el PAC Save America pagó sus honorarios legales. ¿Preferirías que arrojaran a todos sus empleados debajo de un autobús?, escribió Vance.

Trump y las operaciones de recaudación de fondos aliadas envían varios correos electrónicos al día a sus partidarios, y el expresidente ha usado con frecuencia acusaciones y otros giros en su saga legal para aumentar las arcas de su campaña. Este domingo, por ejemplo, la campaña de Trump y Save America enviaron un llamamiento conjunto que les decía a sus partidarios: “Mientras que mis principales oponentes continúan atacándome mientras el Departamento de Justicia planea formas de enviarme a la cárcel por hasta 561 años, les pido que me acompañen en este momento crucial de las elecciones”.

Los nuevos cargos en el caso de documentos clasificados son solo una parte del riesgo legal que enfrenta Trump. Está previsto que vaya a juicio en Manhattan en marzo por más de 30 cargos relacionados con fraude comercial derivado de un supuesto pago a una actriz de cine para adultos antes de las elecciones de 2016. El expresidente dice que recibió una carta de Smith sobre la investigación de las secuelas de las elecciones de 2020, que es un paso seguido a menudo por cargos penales. Y se espera que Trump sepa a fines de agosto si él o sus asociados enfrentarán cargos en el condado de Fulton, Georgia, derivados de supuestos intentos de anular el resultado de las elecciones de 2020 en el crucial estado indeciso.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, elogió durante el fin de semana el aumento de las medidas de seguridad alrededor del juzgado local a medida que se acercan las decisiones de acusación, e indicó que su investigación casi había concluido.

“El trabajo está terminado”, dijo Willis a WXIA, afiliada de CNN, en un evento de regreso a clases. “Llevamos dos años y medio trabajando. Estamos listos para seguir”.

