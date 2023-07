Acusan a una madre de Wisconsin y su novio en un caso de negligencia infantil que el fiscal llama “como sacado de una película de terror”

(CNN) — Una mujer de Milwaukee y su novio fueron acusados de negligencia crónica con un niño y encarcelamiento falso…

(CNN) — Una mujer de Milwaukee y su novio fueron acusados de negligencia crónica con un niño y encarcelamiento falso después de que las autoridades los encontraran supuestamente reteniendo a dos niños en su casa en contra de su voluntad.

Katie Koch, de 34 años, y Joel Manke, de 38, enfrentan cuatro cargos por delitos graves en el caso.

Koch también está acusada de dos delitos menores, por los cuales su defensor público se declaró inocente en su nombre ante el tribunal, según los registros judiciales en línea. Manke y Koch no se declararon culpables de sus cargos por delitos graves, según muestran los registros.

Las presuntas víctimas son los hijos de Koch, de 9 y 7 años. Los vecinos llamaron a la policía después de que vieron a los niños caminando desnudos frente a su casa el 13 de julio.

Sentencian a 16 años de prisión a una mujer cuya hija murió por negligencia tras sacarle provecho de falsas enfermedades

La testigo Christine Eder le dijo a WDJT, afiliada de CNN, que los niños parecían “no haber estado nunca afuera antes. Si lo han sido, ha pasado mucho tiempo”.

Según los documentos de acusación obtenidos por WTMJ, afiliada de CNN, los niños fueron mantenidos en una habitación sucia que estaba cerrada con llave desde el exterior.

Koch reconoció a la Policía que los niños no habían sido inscritos en educación organizada o atención médica en años, según los documentos fechados el 16 de julio. Manke dijo que “él sabía que la forma en que vivían los niños no estaba bien”, pero trató de no discutirlo con Koch para evitar una discusión.

“Es realmente terrible. Como algo sacado de una película de terror”, dijo Mallory Davis, asistente del fiscal de distrito del condado de Milwaukee, en la corte el lunes.

Acusan de negligencia infantil a la madre del niño de 6 años que le disparó a su maestra

La denuncia penal decía que había desechos humanos en las paredes y que había tanta basura amontonada que los oficiales no podían ver el piso. Las cabezas de los niños tenían tantas “heces apelmazadas”, según la denuncia, que tuvieron que afeitarles el cabello.

Manke fue liberado de la cárcel este miércoles con una fianza de US$ 6.500, según registros judiciales. Koch permaneció en la cárcel en lugar de una fianza de US$ 30.000. CNN no pudo comunicarse con los abogados de los acusados este miércoles. Las audiencias preliminares de la pareja están programadas para el 26 de julio.

— Natalie Andes y Aya Elamroussi de CNN contribuyeron a este informe.

