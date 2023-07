Acusan a Bank of America de abrir cuentas falsas y cobrar comisiones basura ilegales

Nueva York (CNN) — Los reguladores federales acusaron este martes a Bank of America de perjudicar a los clientes mediante…

Nueva York (CNN) — Los reguladores federales acusaron este martes a Bank of America de perjudicar a los clientes mediante el doble cobro de comisiones, la retención de recompensas de tarjetas de crédito y la apertura de cuentas falsas.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ordenó a Bank of America a pagar más de US$ 100 millones a los clientes y US$ 90 millones en penalizaciones. La Oficina del Interventor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) también ordenó a Bank of America pagar US$ 60 millones en multas.

Algunas de las acusaciones recuerdan al escándalo de Wells Fargo de la década pasada, que supuso la apertura de millones de cuentas bancarias sin autorización de los clientes.

“Bank of America retuvo indebidamente las recompensas de las tarjetas de crédito, duplicó las comisiones y abrió cuentas sin consentimiento”, dijo el director de la CFPB, Rohit Chopra, en un comunicado. “Estas prácticas son ilegales y socavan la confianza de los clientes. La CFPB pondrá fin a estas prácticas en todo el sistema bancario”.

Bank of America no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

¿Cuáles son las infracciones?

La CFPB dijo que Bank of America “perjudicó a cientos de miles de consumidores durante un período de varios años y a través de múltiples líneas de productos y servicios”.

Entre las violaciones, la CFPB y la OCC descubrieron que el banco, que normalmente cobraba a los clientes US$ 35 si su transacción era rechazada por falta de fondos, permitía que esas comisiones se cobraran “repetidamente” por la misma transacción, lo que daba lugar a que se cobraran “decenas de millones de dólares en comisiones por transacciones reenviadas”, según la OCC.

Esto ocurría después de que una primera transacción fuera rechazada, si un comerciante reenviaba el cargo a la cuenta del cliente, que aún podía tener fondos insuficientes para cubrir ese gasto. En ese momento, el cliente tendría que pagar de nuevo una comisión de US$ 35 por insuficiencia de fondos o un cargo por sobregiro.

“La información del banco no explicaba claramente que la misma transacción podía dar lugar a varias comisiones. Además, los clientes no tenían la posibilidad de saber si un comerciante volvería a enviar una transacción al banco para su pago o cuándo lo haría y, por tanto, no podían evitar razonablemente el cobro de varias comisiones por la misma transacción”, afirma la OCC en su comunicado.

Bank of America señaló en un correo electrónico a CNN que esas comisiones se eliminaron el año pasado.

“Redujimos voluntariamente las comisiones por sobregiro y eliminamos todas las comisiones por fondos insuficientes en la primera mitad de 2022. Como resultado de estos cambios líderes en la industria, los ingresos por estas comisiones han caído más del 90%”, dijo un portavoz.

La CFPB también dijo que el banco hacía ofertas especiales de dinero en efectivo y puntos al dar de alta a nuevos clientes de tarjetas de crédito, pero que retuvo ilegalmente esas bonificaciones prometidas a decenas de miles de clientes.

Y desde al menos 2012, los empleados del banco “solicitaron ilegalmente e inscribieron a los consumidores en cuentas de tarjetas de crédito sin el conocimiento o la autorización de los consumidores”, según la agencia, con el fin de alcanzar objetivos de incentivos basados en ventas ahora desaparecidos y aumentar sus evaluaciones.

Eso implicaba utilizar u obtener los informes crediticios de los consumidores sin su consentimiento y resultaba en cobros de comisiones injustificadas, golpes en los informes crediticios y que los clientes tuvieran que hacer esfuerzos para corregir los errores que cometía el banco.

Multas a pagar

Como resultado de las infracciones que los reguladores anunciaron este martes, Bank of America tendrá que pagar a las agencias y a los clientes perjudicados más de US$ 250 millones en total.

Pero esta no es la primera vez que el banco se ve afectado por multas reglamentarias. Y las comunicadas este martes son incluso menores que las anteriores. En 2014, la CFPB le ordenó pagar US$ 727 millones en indemnizaciones a los consumidores por prácticas ilegales con tarjetas de crédito. El año pasado se le ordenó pagar una multa civil de US$ 10 millones en relación con embargos ilegales y se le ordenó además pagar US$ 225 millones a los consumidores por “el fallo en el desembolso de las prestaciones estatales de desempleo en el punto máximode la pandemia de covid-19”.

