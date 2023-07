Verificación de hechos: la comparación interesada de Trump con el escándalo de los correos electrónicos clasificados de Hillary Clinton en 2016

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha comparado repetidamente y de manera inexacta su acusación federal con…

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha comparado repetidamente y de manera inexacta su acusación federal con la investigación del correo electrónico de Hillary Clinton que terminó sin cargos, alegando un trato injusto.

Trump invocó a Clinton por última vez este martes por la noche durante una recaudación de fondos llena de mentiras en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, horas después de su comparecencia ante un tribunal federal. Esta línea de ataque engañosa es un estribillo común en sus eventos públicos, y también para algunos de sus oponentes en las primarias presidenciales republicanas de 2024.

Los hechos primero: Esta es una comparación inexacta y egoísta. Sin duda, los investigadores encontraron problemas con la forma en que tanto Trump como Clinton manejaron el material clasificado, y ambos engañaron al público sobre su conducta. Pero hay varias diferencias importantes que se inclinan a favor de Clinton. Trump manejó mal mucho más material clasificado. Y los fiscales han presentado pruebas de que infringió la ley a sabiendas y obstruyó la investigación, mientras que el FBI concluyó que Clinton no actuó con intenciones delictivas.

Este martes por la noche, Trump afirmó sin fundamento que “Hillary Clinton violó la ley y no fue acusada” porque “el FBI y el Departamento de Justicia la protegieron”. Pero un informe exhaustivo de 2018 del inspector general del Departamento de Justicia concluyó que los investigadores tomaron la decisión correcta al no acusar a Clinton y que su toma de decisiones no estuvo motivada por prejuicios políticos.

Trump también afirmó que Clinton tenía una “intención deliberada” de violar las leyes de retención de registros cuando usó un servidor de correo electrónico privado para atender asuntos gubernamentales como secretaria de Estado de Estados Unidos. También dijo que “nunca ha habido una obstrucción tan grave” como la que hizo Clinton para impedir que el FBI investigara sus correos electrónicos. Las dos afirmaciones de Trump aquí son desmentidas por las conclusiones del FBI en el caso.

El exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, quien supervisó la investigación del correo electrónico de Clinton en 2015-2016 y ahora es colaborador de CNN, le dijo a Dana Bash de CNN este lunes que la investigación de Clinton era “muy, muy diferente” del caso Trump.

“¿Debería haber sucedido? No”, dijo McCabe sobre el servidor de correo electrónico privado de Clinton. “Pero lo que no teníamos era evidencia de que Hillary Clinton hubiera intercambiado u ocultado intencionalmente información clasificada”.

Mira aquí un desglose de algunas de las diferencias clave entre las situaciones de Clinton y Trump.

ANÁLISIS | El principal objetivo electoral de Donald Trump para 2024 ahora es salvarse a sí mismo tras acusación por manejo de documentos clasificados

Lo que necesitas saber sobre el informe de la investigación del correo electrónico de Clinton

El material clasificado en sí de Hillary Clinton y Trump

El FBI examinó decenas de miles de correos electrónicos del servidor privado de Clinton. Los investigadores encontraron 52 cadenas de correo electrónico que contenían referencias a información “que luego se consideró clasificada”, dijo McCabe. Solo ocho de esas cadenas contenían material “ultrasecreto”, el nivel más alto de clasificación.

Casi ninguna de las cadenas de correo electrónico tenía marcas o “sellos” que hubieran indicado en el momento que el material fue clasificado, dijo McCabe.

Compara eso con Trump, quien se llevó más de 325 registros clasificados a Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca, incluidos al menos 60 archivos “ultrasecretos”, según los fiscales del caso. La acusación dice que estos documentos contenían inteligencia extranjera de la CIA, planes militares del Pentágono, interceptaciones de la Agencia de Seguridad Nacional, secretos nucleares del Departamento de Energía y más.

Estos eran documentos completos con “encabezados y pies de página” y portadas que “indicaban explícitamente que eran algunos de los materiales más clasificados que tenemos”, dijo McCabe. Una imagen que los fiscales federales incluyeron en un expediente judicial muestra algunos de los papeles encontrados en Mar-a-Lago con claras marcas de clasificación en letras grandes y en negrita, que dicen “MÁXIMO SECRETO” o “SECRETO”.

El entonces director del FBI, James Comey, anunció en julio de 2016 que Clinton no sería acusada. Dijo que “ningún fiscal razonable presentaría un caso así”, porque no había suficiente evidencia de que Clinton “tenía la intención de violar las leyes”, a pesar de que había sido “extremadamente descuidada” con la información clasificada.

En la investigación de Trump, el fiscal especial Jack Smith tenía pruebas suficientes para que un jurado federal acusara a Trump de 37 cargos penales, incluidos 31 cargos de retención deliberada de información de defensa nacional. El expresidente se declaró inocente.

6 conclusiones de la histórica comparecencia de Trump ante la corte federal de Miami

Obstrucción de la justicia

También hay diferencias significativas sobre la obstrucción de la justicia que socavan la narrativa de Trump.

Los fiscales dicen que Trump conspiró para desafiar una citación del jurado investigador que exigía la devolución de todos los documentos clasificados, y que engañó a sus abogados que estaban tratando de cumplir con la citación.

En la acusación, los fiscales también citan una conversación grabada en 2021 en la que Trump admitió que poseía un documento que contenía “información secreta” sobre planes militares estadounidenses que “podría haber desclasificado” como presidente, pero no lo hizo.

Por esta y otras conductas, seis de sus 37 cargos globales, están relacionados con una posible obstrucción.

Pese a las repetidas afirmaciones de Trump en sentido contrario, los fiscales nunca acusaron a Clinton de obstruir la investigación sobre sus correos electrónicos. El FBI concluyó en última instancia que no había “pruebas claras” de que Clinton “tuviera la intención de violar las leyes”, y que los cargos no estaban justificados en esta situación sin ninguna prueba de obstrucción.

Además, Clinton concedió una entrevista voluntaria al FBI y podría haber sido procesada si hubiera hecho declaraciones falsas. Después de cerrar la investigación, Comey dijo más tarde a los legisladores que “no tenemos ninguna base para concluir que ella mintió al FBI” o fue “falsa con nosotros.”

Dos de los 37 cargos contra Trump utilizan ese mismo estatuto de declaraciones falsas.

Engaño al público

Desde el momento en que el escándalo de los documentos de Trump se hizo público el año pasado, ha respondido con un flujo constante de mentiras, falsedades recicladas y teorías de conspiración antigubernamentales.

La deshonestidad pública de Clinton sobre sus correos electrónicos no fue tan frecuente ni atroz como la deshonestidad de Trump sobre la investigación de documentos clasificados. No obstante, algunas de las defensas públicas de la propia Clinton, que ofreció a los votantes durante la temporada de campaña de 2016, terminaron siendo falsas.

Por ejemplo, mientras estaba bajo investigación del FBI, Clinton dijo públicamente que “nunca envió ni recibió ningún material clasificado”, y también dijo que “no envió por correo electrónico ningún material clasificado a nadie”. En otro caso, ofreció una negación inequívoca, diciendo que “no hay materiales clasificados” en su servidor privado.

Los verificadores de hechos consideraron que estas afirmaciones eran falsas o engañosas después de que Comey reveló después de la investigación que se encontró material clasificado en el servidor de Clinton, aunque en menos del 1% de los más de 30.000 correos electrónicos revisados por el FBI.

Algunas de las negativas públicas de Clinton incluyeron una advertencia de que nunca transmitió nada con “marcas” de clasificación visibles. Comey luego testificó ante el Congreso que solo tres correos electrónicos revisados por el FBI contenían una marca de clasificación.

Con respecto a la afirmación de Trump de que funcionarios sesgados del FBI y del Departamento de Justicia “protegieron” a Clinton en 2016, en su opinión, en realidad le costaron la presidencia. Ella culpó públicamente de su derrota electoral al bombazo anuncio de Comey a fines de octubre de 2016 de que estaba reabriendo la investigación del correo electrónico, solo para absolverla nuevamente en la víspera del día de las elecciones.

