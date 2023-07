Velada del año III de Ibai: a qué hora es, quiénes son los artistas y participantes y cómo ver

(CNN Español) — Ibai Llanos, el popular streamer español, organiza la Velada del año 3, un evento deportivo que reúne…

(CNN Español) — Ibai Llanos, el popular streamer español, organiza la Velada del año 3, un evento deportivo que reúne cada año a reconocidos creadores de contenido del mundo digital, así como a otros famosos, que se enfrentan en una serie de combates de boxeo transmitidos a través de su canal de Twitch.

El streamer dio a conocer quiénes serán los artistas que se presentarán en la tercera edición de la velada. También dijo que lograron agotar las entradas en una hora. Los tickets salieron a la venta el 4 de mayo.

Esto es lo que debes saber del evento.

¿Cuándo es la Velada del año 3 de Ibai?

La Velada del año 3 de Ibai será el sábado 1 de julio de 2023, según lo confirmó Llanos en sus redes sociales. El evento deportivo tendrá lugar en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid a las 7 p.m. España.

Durará de 6 a 7 horas, dijo el streamer, durante las cuales también habrá actuaciones de artistas invitados que se darán a conocer el próximo 4 de mayo (el mismo día que saldrán a la venta las entradas del evento).

El estadio del Club Atlético de Madrid —que recibirá a los seguidores del evento que adquieran una entrada— tiene una capacidad máxima de 68.000 espectadores.

Este viernes a las 19:00 pesaje oficial de la velada.

Sábado día 1 a las 17:00 inicio de streaming con la alfombra roja.

18:30 empieza el evento.

Ya estamos aquí. pic.twitter.com/IHjrqA3Est

— Ibai (@IbaiLlanos) June 28, 2023

Los artistas que serán parte de la Velada del año 3

En una transmisión en Twitch junto al exjugador de fútbol Gerard Piqué, Ibai anunció a algunos de los artistas que se presentarán en el evento. Lo interesante es la diversidad del cartel musical, que incluye a una de las cantantes más conocidas de España y cuya familia es un ícono en el país: Rosario Flores.

“Crossover épico, crossover histórico. En España, sobre todo en España, tiene himnos”, dijo Ibai a Piqué antes de anunciar la participación de Rosario. “Va a ser la MVP de la velada”, auguró el streamer.

Quevedo, conocido por muchos por su éxito “BZRP Music Sessions Vol. 52”, junto al productor argentino Bizarrap, también será parte del evento.

Los integrantes del grupo español Estopa confirmaron su participación en vivo durante el evento. José y David aparecieron como dos enmascarados al lado de Ibai y Piqué.

El cantante puertorriqueño Ozuna, la argentina María Becerra y el intérprete colombiano Feid también integran el cartel.

Ibai dijo que un séptimo artista, a quien llamará Enigma 70, participará en la Velada del Año 3. El nombre no lo pueden revelar aún por “cuestiones contractuales”, dijo el streamer.

CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III.

Y QUEDAN DOS MÁS POR ANUNCIAR. pic.twitter.com/vCFCD7huLi

— Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

Los participantes de la Velada del año 3 de Ibai

Esta es la lista completa que dio a conocer Ibai de los combates y personalidades del mundo digital que formarán parte de la Velada del año 3:

Ampeter vs. Abraham

Mateo Samy Rivers vs. Marina Rivers

Mayichi vs. X

Fernanfloo vs. Luzu

Misho vs. Shelao

Coscu vs. Germán Garmendia

Marysabel Huston contribuyó con este informe.

