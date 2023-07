1SigilonTherrs 22.51 +18.60 Up475.7 2BlackDiam 5.05 +3.23 Up177.5 3MoonLkImA 51.00 +25.12 Up 97.1 4ExelaTchpfB 4.10 +1.68 Up 69.4 5TheRealRl 2.22…

1SigilonTherrs 22.51 +18.60 Up475.7 2BlackDiam 5.05 +3.23 Up177.5 3MoonLkImA 51.00 +25.12 Up 97.1 4ExelaTchpfB 4.10 +1.68 Up 69.4 5TheRealRl 2.22 +.83 Up 59.7 6ACImmune 2.96 +1.06 Up 55.5 7TrxadeGrrs 13.05 +4.61 Up 54.6 8TOPFinlGp 9.39 +3.16 Up 50.7 9MinervNeu 9.14 +3.03 Up 49.6 10VBIVaccinrs 3.29 +1.08 Up 48.9 11RackspceTc 2.72 +.81 Up 42.4 12Immunome 7.91 +2.34 Up 42.0 13StructrThern 41.57 +12.25 Up 41.8 14CymaBayTh 10.95 +3.00 Up 37.7 15ApldOptoel 5.96 +1.62 Up 37.3 16OpendrTch 4.02 +1.09 Up 37.2 17PuyiInc 6.98 +1.88 Up 36.9 18CyteirTher 2.60 +.70 Up 36.8 19Overstk.com 32.57 +8.66 Up 36.2 20OpkoHlth 2.17 +.57 Up 35.6 21GoldenMat 2.63 +.67 Up 33.9 22Nutribands 3.00 +.71 Up 31.0 23Enovix 18.04 +4.25 Up 30.8 24NanoDimh 2.89 +.68 Up 30.8 25Aemetish 7.33 +1.72 Up 30.7 DOWNS Name LastChgPct. 1AvaloTherrs .36 —4.07 Off 92.0 2FibroGen 2.70 —13.35 Off 83.2 3MediaBrndpf .98 —3.84 Off 79.7 4BioXcelTher 6.66 —12.18 Off 64.6 5C3isIncn 1.11 —1.52 Off 57.8 6NkartaInc 2.19 —2.43 Off 52.6 7EdtechXu 12.06 —6.64 Off 35.5 8CognitTher 1.83 — .92 Off 33.5 9PlusTherars 2.02 — .98 Off 32.6 10ASTSpcMbl 4.70 —2.15 Off 31.4 11ApyxMedi 5.03 —2.27 Off 31.1 12Rallybio 5.66 —2.48 Off 30.5 13VerdeCleaA 6.51 —2.82 Off 30.2 14AssetEntitn 1.74 — .74 Off 29.8 15AmerRebelrs 2.72 —1.16 Off 29.8 165EAdvMat 3.28 —1.32 Off 28.7 17Lordstownrs 2.13 — .85 Off 28.5 18BiomeaFus 21.95 —8.72 Off 28.4 19VorBiophar 3.09 —1.22 Off 28.3 20AdHumImrs 3.83 —1.49 Off 28.0 21CorMedix 3.97 —1.52 Off 27.6 22ZuraBion 8.20 —3.08 Off 27.3 23MarkerThrrs 3.10 —1.15 Off 27.1 24ViaRenewrs 6.96 —2.49 Off 26.3 25MawsonInfrs 1.89 — .67 Off 26.2 —————————

