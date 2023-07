1VCIGlbln 6.08 +3.25 Up114.8 2Conformisrs 2.17 +.97 Up 80.8 3TrxadeGrrs 8.44 +3.66 Up 76.4 4RootIncArs 10.98 +4.63 Up 72.9 5FngrMotn…

1VCIGlbln 6.08 +3.25 Up114.8 2Conformisrs 2.17 +.97 Up 80.8 3TrxadeGrrs 8.44 +3.66 Up 76.4 4RootIncArs 10.98 +4.63 Up 72.9 5FngrMotn 3.43 +1.41 Up 69.8 6Greenprors 2.46 +.80 Up 48.2 7ChXiangtairs 2.04 +.65 Up 46.8 8LyraTherap 4.33 +1.30 Up 42.9 9OceanBioA 7.00 +2.09 Up 42.6 10OncolytBio 2.74 +.81 Up 42.0 11DICETher 46.70 +12.85 Up 38.0 12Bio-Pathh 2.13 +.57 Up 36.5 13UPwrLtdn 7.94 +2.10 Up 36.0 14MarkerThrrs 4.25 +1.11 Up 35.4 15IrisEnrgy 4.60 +1.18 Up 34.5 16VeraTherA 17.27 +4.40 Up 34.2 17LuluFash 3.14 +.79 Up 33.6 18MGLGlbln 2.80 +.70 Up 33.3 19BitDigital 4.35 +.99 Up 29.5 20HiveBlock 4.15 +.93 Up 28.9 21MarathDigt 12.71 +2.73 Up 27.4 22MiromtrxMd 2.03 +.43 Up 26.9 23HOFResrs 10.62 +2.22 Up 26.4 24TalarisTh 3.06 +.62 Up 25.4 25ICZOOMAn 5.94 +1.18 Up 24.8 DOWNS Name LastChgPct. 1InnovEyewrn .93 —1.26 Off 57.5 2Dragonflyn 1.50 —1.29 Off 46.2 3LeapTherars 3.79 —3.01 Off 44.3 4DrillTools 4.15 —2.96 Off 41.6 5UniQure 11.45 —8.00 Off 41.1 6AlloVirInc 3.28 —2.02 Off 38.1 7EdtechXu 18.69 —11.46 Off 38.0 8CalciMedicrs 3.31 —1.72 Off 34.2 9AldeyraThera 7.11 —3.41 Off 32.4 10SigilonTherrs 3.91 —1.75 Off 30.9 11Alpine4Hldrs 1.100 — .86 Off 30.0 12Lordstownrs 2.98 —1.21 Off 28.9 13EloxxPhrmrs 4.03 —1.56 Off 27.9 14Bionomics 2.06 — .69 Off 25.0 15BeneficntAn 3.87 —1.25 Off 24.4 16BeyondAir 4.63 —1.47 Off 24.1 17TelesisBio 1.62 — .50 Off 23.6 18ShiftPixyrs 2.03 — .62 Off 23.4 19CleanEnrgyn 1.95 — .59 Off 23.2 20IClickIntrrs 1.68 — .51 Off 23.1 21DiversHlthTr 1.98 — .59 Off 23.0 22GSITech 6.59 —1.96 Off 22.9 23HutchChMed 10.78 —3.13 Off 22.5 24WeTraders 8.50 —2.39 Off 21.9 25SolidBioscrs 5.49 —1.52 Off 21.7 —————————

