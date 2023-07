1EdtechXu 30.15 +19.91 Up194.4 2Bitdeern 11.41 +6.36 Up125.9 3AssetEntitn 2.14 +.99 Up 86.1 4SEALSQn 17.75 +7.83 Up 78.9 5GreendgArs 2.89…

1EdtechXu 30.15 +19.91 Up194.4 2Bitdeern 11.41 +6.36 Up125.9 3AssetEntitn 2.14 +.99 Up 86.1 4SEALSQn 17.75 +7.83 Up 78.9 5GreendgArs 2.89 +1.19 Up 70.0 6CalciMedicrs 5.03 +2.03 Up 67.7 7VeraTherA 12.87 +5.10 Up 65.6 8SunCarTchA 21.97 +8.27 Up 60.4 9ChinookTher 38.04 +14.05 Up 58.6 10IndstlLogis 2.87 +1.03 Up 56.0 11AkoyaBio 8.33 +2.96 Up 55.1 12FngrMotn 2.02 +.70 Up 53.0 13WeTraders 10.89 +3.75 Up 52.5 14ApldOptoel 4.85 +1.64 Up 51.1 15MesaAirGp 2.57 +.78 Up 43.6 16TelesisBio 2.12 +.62 Up 41.3 17InspireMDrs 2.38 +.69 Up 40.8 18Freightosn 3.18 +.92 Up 40.7 19MotorcarPts 6.68 +1.88 Up 39.2 20EHangHldg 15.30 +4.28 Up 38.8 21Inventiva 4.88 +1.36 Up 38.6 22RackspceTc 2.13 +.58 Up 37.4 23Lordstownrs 4.19 +1.11 Up 36.0 24LifeMD 3.37 +.88 Up 35.3 25AlTiGlblA 7.33 +1.83 Up 33.3 DOWNS Name LastChgPct. 1TopKingAn 2.05 —6.75 Off 76.7 2BoneBiolrs 1.57 —3.99 Off 71.8 3AdHumImh .74 —1.44 Off 66.1 4PanbelaThrs 2.60 —4.33 Off 62.5 5MersanaThr 3.47 —5.08 Off 59.4 6Cineversers 2.38 —2.76 Off 53.7 7BonsoElec 1.67 —1.37 Off 45.0 8OceanPalrs 1.89 —1.49 Off 44.1 9BeneficntAn 5.12 —3.15 Off 38.1 10ChijetMtrn 2.84 —1.71 Off 37.6 11CorvusPhr 2.24 —1.34 Off 37.4 12OrchBioMd 9.13 —5.02 Off 35.5 13OcularThera 4.81 —2.62 Off 35.3 14Microvision 4.50 —2.20 Off 32.8 15CibusA 16.93 —7.42 Off 30.5 16BioraTherrs 4.29 —1.69 Off 28.3 17FusFuelGr 2.24 — .85 Off 27.5 18NeuBaseThrs 2.70 —1.02 Off 27.4 19MediaBrndpf 4.42 —1.58 Off 26.3 20OriginAgrh 3.96 —1.39 Off 26.0 21UPwrLtdn 5.84 —2.01 Off 25.6 22IntractvStrn 3.89 —1.33 Off 25.5 23Humacyte 3.22 —1.07 Off 24.9 24ElicioTherrs 11.94 —3.77 Off 24.0 25CoherusBio 4.13 —1.29 Off 23.8 —————————

