1ElicioThera 18.15 +17.20 Up1810.0 2CibusA 24.40 +19.01 Up352.7 3UPwrLtdn 9.01 +5.56 Up161.2 4MMetaVrsen 2.04 +.97 Up 90.7 5RockwllMd 4.22 +1.83 Up 76.6 6WearDevicn 2.02 +.85 Up 72.6 7TigoEnrgy 16.77 +6.01 Up 55.9 8AmSuprcond 6.08 +2.07 Up 51.6 9VerdeCleaA 12.68 +3.94 Up 45.1 10SunCarTchA 23.30 +7.22 Up 44.9 11KingsftCld 5.46 +1.67 Up 44.1 12LAVATher 2.60 +.79 Up 43.6 13Inventiva 3.98 +1.16 Up 41.1 14CareMaxA 3.55 +1.01 Up 39.8 15GSITech 7.22 +2.03 Up 39.1 16CXApp 9.98 +2.69 Up 36.9 17P3HlthPrtA 4.74 +1.27 Up 36.6 18MediaBrndpf 4.80 +1.26 Up 35.6 19ImmunerA 8.75 +2.27 Up 34.9 20CognitTher 2.79 +.72 Up 34.8 21AlTiGlblA 5.82 +1.50 Up 34.7 22DigitalAllyrs 4.79 +1.22 Up 34.2 23MongoDBA 376.30 +92.94 Up32.8 24JiayinGrp 7.28 +1.79 Up 32.6 25BlackDiam 2.34 +.56 Up 31.5 DOWNS Name LastChgPct. 1DZSInc 3.46 —3.16 Off 47.7 2SmartLifen 1.29 — .88 Off 40.6 3PanbelaThrs 6.58 —3.50 Off 34.7 4BeamrImgn 2.68 —1.36 Off 33.7 5AppliedUVrs 1.89 — .91 Off 32.5 6ElevaOncol 3.54 —1.48 Off 29.5 7CaliberCosn 2.16 — .90 Off 29.4 8BeliteBio 17.15 —6.10 Off 26.2 9KiromicBiors 2.78 — .98 Off 26.1 10EpicQuestEd 2.09 — .59 Off 22.0 11TOPFinlGp 7.17 —1.96 Off 21.5 12ProfDvrsrs 3.14 — .81 Off 20.5 13TransCode 3.95 — .94 Off 19.2 14WiseKeyIntrs 2.15 — .51 Off 19.2 15PetrosPharrs 2.45 — .58 Off 19.1 16AlarumTch 2.55 — .60 Off 19.0 17NovaLifstyrs 2.49 — .57 Off 18.7 18SightScien 7.52 —1.73 Off 18.7 19VeritoneInc 3.29 — .73 Off 18.2 20CodereOnln 3.01 — .66 Off 18.0 21HmFdlBcLA 13.36 —2.89 Off 17.8 22PhioPhrrs 3.34 — .70 Off 17.3 23MyMdPhar 1.81 — .36 Off 16.6 24MicrobotMd 1.76 — .35 Off 16.6 25ROCEnrg 6.83 —1.33 Off 16.3 —————————

