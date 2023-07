Una poderosa tormenta azota el medio oeste de EE.UU. y sus fuertes vientos disipan el humo de los incendios de Canadá

(CNN) — Un potente complejo de tormentas azotó el medio oeste de Estados Unidos durante la tarde de este jueves,…

(CNN) — Un potente complejo de tormentas azotó el medio oeste de Estados Unidos durante la tarde de este jueves, con vientos huracanados que disiparon el humo dañino de los incendios forestales de Canadá.

La tormenta ––denominada eco en arco por la forma que tiene en el radar–– puede producir ráfagas de viento cercanas a los 145 km/h. De hecho, una ráfaga de viento de 142 km/h se reportó en el oeste de Illinois la tarde del jueves, y está vigente una vigilancia de tormenta severa en ese estado y algunas partes de Indiana.

Las imágenes de satélite que compartió la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) en redes sociales mostraban relámpagos que destellaban en la peligrosa tormenta sobre Illinois, junto con un sistema de tormentas diferente que se movía hacia el sur a través de Kentucky y Tennessee.

Se espera que la tormenta se desplace hacia el este a través de Illinois, Indiana y posiblemente en Kentucky, y luego se disipe la noche de este jueves. Se moverá a través de esta región durante las próximas horas, y causará ráfagas de viento que podrían ser más fuertes que un huracán ––119 km/h–– en algunos momentos.

El Centro de Predicción de Tormentas pronosticó un riesgo de nivel 4 de 5 de fuertes vientos de hasta 145 km/h, junto con granizo grande y algunos tornados para casi 2 millones de personas en todo el centro de Illinois.

La tormenta podría acercarse a la definición del fenómeno conocido como derecho: un arco destructivo de tormentas eléctricas caracterizado por vientos peligrosos y generalizados. Los vientos en línea recta de estos fenómenos meteorológicos pueden ser tan devastadores como los tornados. Un derecho debe mantener una trayectoria vientos fuertes de 96 km de ancho y 644 km de largo, además de producir ráfagas de viento de 93 km/h o más en la mayor parte de su longitud.

A su paso por Illinois, la tormenta disipó parte del nocivo humo de los incendios forestales que esta semana generó alertas de calidad del aire en más de un tercio de la población de Estados Unidos. Las lecturas de contaminación atmosférica por pequeñas partículas ––o PM 2,5, un contaminante atmosférico peligroso–– se redujeron significativamente tras la tormenta.

El índice de calidad del aire en Champaign, Illinois, bajó de 180 (insalubre) la mañana de este jueves a solo 1 tras el paso de la tormenta.

La peor contaminación atmosférica de este jueves se concentró en Chicago, Detroit, Indianápolis y Cleveland. Este viernes se espera que mejore un poco la calidad del aire, y las tormentas ventosas del jueves ayudarán a aliviar la contaminación.

El humo llega a Estados Unidos desde Canadá, que experimenta la peor temporada de incendios forestales jamás registrada. Cientos de incendios están ardiendo allí, según el Centro Interagencial Canadiense de Incendios Forestales, y partes del país también experimentan una calidad del aire insalubre debido a los incendios, según datos de IQair.

Dave Hennen y Brandon Miller, los dos de CNN, contribuyeron a este reporte.

