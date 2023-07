Un tornado arrasa Perryton, Texas, y sus vecinos se apresuran a enviar ayuda

(CNN) — Las ciudades y los condados que rodean la ciudad de Perryton, en Texas, empezaron a enviar ayuda después de…

(CNN) — Las ciudades y los condados que rodean la ciudad de Perryton, en Texas, empezaron a enviar ayuda después de que un tornado azotara el área la tarde de este jueves dejando al menos tres muertos, según dijo el jefe del Departamento de Bomberos de Perryton, Paul Dutcher, a la estación KAMR-television.

Se estima que entre 50 y 100 personas han sido tratadas por lesiones en el Hospital General de Ochiltree, según la directora financiera del hospital, Debbie Beck.

Las lesiones van desde “muy leves” a “pulmones colapsados, lesiones en la cabeza y huesos rotos”, dijo a CNN el jueves por la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional en Amarillo confirmó que un tornado afectó la ciudad. Las imágenes de daños extensos han comenzado a circular en las redes sociales.

La oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, y la División de Gestión de Emergencias del estado están movilizando recursos, dijo el representante estatal Four Price del Distrito 87 en un post de Facebook.

Múltiples estructuras están dañadas y “el estado está contratando ayuda médica adicional para el triaje”, según Price.

“Se trata de una situación grave. Una vez más, por favor, recen por esa comunidad”, añadió.

Keith Shadden, director de emergencias del condado de Beaver en Oklahoma, dijo a CNN que enviaron unidades de bomberos, fuerzas de seguridad y servicios médicos de urgencia. También que tienen la intención de enviar una segunda ronda de ayuda, pero que actualmente están esperando a que el tiempo mejore en el condado.

Por su parte, la ciudad de Stinnett, Texas, a unos 90 kilómetros de Perryton, envió personal y equipos de emergencia, y la Oficina del Sheriff del Condado de Hutchinson publicó en Facebook que también están ayudando con las operaciones de rescate y emergencia luego del “tornado devastador”.

El Departamento de Policía de Borger dijo que también tiene agentes que se dirigen a Perryton. La ciudad está ubicada aproximadamente a una hora al sur de Perryton.

Daños causados por un tornado en Perryton, Texas. (Crédito: KFDA)

CNN se ha comunicado con los funcionarios locales para obtener más información.

Los meteorólogos habían advertido que este jueves se esperaban malas condiciones meteorológicas, capaces de producir ráfagas de viento de hasta 145 km/h, granizo de hasta 12 centímetros de diámetro y tornados.

La más reciente ronda de mal tiempo ocurre después de más de 300 tormentas registradas este miércoles, lo que continuó una larga racha de condiciones difíciles.

La zona amenazada este jueves abarca una amplia franja desde Colorado hasta Carolina del Sur, con el mayor potencial en partes de Oklahoma, Kansas y Texas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) estableció un nivel 4 de 5 de riesgo moderado de tiempo severo para el área, que incluye Oklahoma City y Norman, Oklahoma.

El Centro de Predicción de Tormentas emitió dos avisos de tornado para el oeste y centro de Oklahoma y partes del noroeste, norte y centro de Texas. Las advertencias incluyen el área del Metroplex de Dallas-Fort Worth y Oklahoma City y ambos permanecen vigentes hasta las 10 p.m., hora local.

“Se espera un desarrollo intenso de supercélulas esta tarde desde el este de Texas hacia el oeste de Oklahoma y el noroeste de Texas, y las tormentas se extenderán hacia el este hasta el final de la tarde”, dijo el SPC. “Las supercélulas iniciales, más discretas, serán capaces de producir granizo gigante y algunos tornados. El crecimiento a gran escala en un racimo o dos es posible esta noche, con una creciente amenaza de intensos vientos de salida de 129-145 km/h”.

El granizo extremadamente grande es otra amenaza.

“Prepárate para granizo de hasta el tamaño de pelotas de béisbol y vientos de hasta 129 km/h (80 mph) con las tormentas más fuertes, así como un riesgo medio de tornados”, advirtió la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Norman.

⚠️ SIGNIFICANT SEVERE WEATHER EXPECTED THURSDAY AFTERNOON AND EVENING ⚠️

Ingredients will be in place for large hail up to baseball size, wind gusts near or exceeding 80 mph, and the potential for a few tornadoes. Please stay weather aware later today! #okwx #texomawx #txwx pic.twitter.com/0ys2c4aNcJ

— NWS Norman (@NWSNorman) June 15, 2023

Las zonas alrededor del área metropolitana de Dallas-Fort Worth se encuentran bajo un nivel 3 de 5 de mayor riesgo de mal tiempo.

“Las áreas más susceptibles a otra ronda de granizo grande y posiblemente algunos vientos dañinos serán el este del norte de Texas hasta el extremo este del centro de Texas al este de la I-45”, dijo la oficina del servicio meteorológico en Dallas.

Un área mucho más amplia que podría enfrentar mal tiempo se extiende desde el oeste de Kansas, al sur del centro de Texas y al este de la Florida Panhandle. El Nivel 2 de 5 de riesgo leve de tiempo severo cubre a más de 10 millones de personas e incluye lugares como Tulsa, Oklahoma; Shreveport, Louisiana; y Tallahassee, Florida.

Por último, una amplia zona de nivel 1 de 5 de riesgo marginal de tiempo severo abarca desde el este de Colorado hasta Carolina del Sur.

Aunque no se encuentra en la principal zona de amenaza, las personas no deben bajar la guardia debido a la posibilidad de vientos dañinos y granizo muy grande. También podría formarse un tornado aislado.

Un tornado se ve en el terreno el 14 de junio 2023, en Blakely, Georgia. (Crédito: Rand McDonald/AP)

Además de la amenaza de mal tiempo, las mismas zonas también deben vigilar la posibilidad de inundaciones. Con días de lluvia sobre las mismas zonas, el suelo se está saturando bastante.

“La oficina del servicio meteorológico en Mobile, Alabama, advierte de una amenaza continuada de fuertes lluvias a lo largo del día, con la posibilidad de que caigan varios centímetros dentro de las bandas de convección en formación.

La amenaza severa de varios días continuará este viernes y durante el fin de semana, a medida que las tormentas continúan desarrollándose cada día a lo largo de un límite frontal estancado cubierto a través del Sur.

Diez tornados registrados el miércoles

La grave amenaza del miércoles dio lugar a más de 300 tormentas en el sur y las llanuras.

Hubo al menos 100 avisos de granizo y más de 200 de viento, que dejaron sin electricidad a más de 100.000 hogares.

En Alabama se registró granizo del tamaño de una pelota de béisbol o de tenis.

De los 10 tornados registrados, cinco tuvieron lugar en Georgia, dos en Texas y tres en Alabama.

