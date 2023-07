“Un hombre que hizo historia”: las reacciones a la muerte del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi

(CNN Español) — Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia que murió este lunes en un hospital de Milán, a…

(CNN Español) — Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia que murió este lunes en un hospital de Milán, a los 86 años. Y las reacciones no se hicieron esperar.

Personalidades políticas tanto de Italia como del mundo enviaron sus mensajes tras conocer la muerte de Berlusconi, el extravagante multimillonario y ex primer ministro italiano que una vez se describió a sí mismo como el “Jesucristo de la política”.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo que Silvio Berlusconi era “ante todo un luchador”, tras conocer su muerte.

“Silvio Berlusconi era ante todo un luchador. Era un hombre que nunca tuvo miedo de defender sus convicciones. Y fue precisamente ese coraje y esa determinación lo que le convirtió en uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia, lo que le permitió hacer verdaderos avances en el mundo de la política, la comunicación y los negocios”, dijo Meloni en un mensaje de vídeo.

“Con él, Italia aprendió que nunca se le deben imponer límites. Aprendió que nunca debe rendirse. Con él hemos luchado, ganado y perdido muchas batallas. Y también por él llevaremos a casa los objetivos que nos fijamos juntos. Adiós, Silvio”, dijo.

Uno de los primeros en enviar su sentido pésame fue el ex primer ministro de Italia Matteo Renzi quien rindió un homenaje a Berlusconi, calificándolo de hombre que “hizo historia” en Italia.

“Silvio Berlusconi hizo historia en este país. Tantos lo han amado, tantos lo han odiado: todos hoy deben reconocer su impacto en la vida política”, dijo Renzi en una publicación en Facebook este lunes.

“Hoy Italia está de luto junto a su familia, sus seres queridos, sus empresas, su partido”, añadió Renzi, que fue primer ministro de Italia entre 2014 y 2016.

El ex primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, calificó a Silvio Berlusconi como hombre que “polarizó el debate” como ningún otro, en un mensaje publicado este lunes en Facebook.

Conte, líder del partido político populista italiano Movimiento Cinco Estrellas, describió al fallecido ex primer ministro como un empresario y político que “escribió páginas significativas de nuestra historia”.

“Encendió y polarizó el debate público quizás como ningún otro e incluso aquellos que se enfrentaron a él como oponente político deben reconocer que nunca le faltó coraje, pasión y tenacidad”, remarcó Conte, que fue primer ministro italiano entre 2018 y 2021.

Conte dijo que quería transmitir sus condolencias y las del Movimiento Cinco Estrellas a la familia y seres queridos de Berlusconi.

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, rindió homenaje a Berlusconi en el que dijo que el ex primer ministro fue “un gran líder político que marcó la historia” de Italia.

“Berlusconi fue un gran líder político que marcó la historia de nuestra República, afectando paradigmas, costumbres y lenguajes”, dice el comunicado. “El liderazgo de Berlusconi contribuyó a configurar una nueva geografía de la política italiana, que le permitió ser Primer Ministro en cuatro ocasiones. En esas funciones afrontó acontecimientos de trascendencia mundial, como la crisis abierta por el atentado contra las Torres Gemelas, la lucha contra el terrorismo internacional y las convulsiones financieras de finales de la primera década del nuevo siglo”.

Mattarella agregó que el ex primer ministro fue “el artífice de importantes éxitos en el mundo del deporte italiano” y finalizó enviándole unas condolencias a la familia de Berlusconi.

Entre tanto, el Vaticano envió un telegrama de condolencias a la hija de Berlusconi, María Elvira.

El Pontífice expresó su “cercanía” a la familia, dijo que participaba “de corazón en el duelo por la pérdida de un protagonista” de la vida política italiana.

El telegrama fue enviado en nombre del Pontífice por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, a la hija de Berlusconi, Maria Elvira.

El ministro de Agricultura de Italia, Francesco Lollobrigida, también lo describió como “un hombre que hizo historia” y quien “impidió que la izquierda tomara el poder resistiendo durante años ataques de todo tipo”.

“No siempre hemos compartido sus métodos y sus opciones, pero siempre su gran amor por la Libertad. La derecha italiana le debe mucho. El recuerdo de su generosidad, su elegancia, inteligencia y compromiso seguirán siendo la columna vertebral del centro-derecha que él quiso y defendió. Un abrazo a su familia y nuestro más sentido pésame como italianos por un gran hombre”, escribió Lollobrigida en Twitter.

El Partido Popular Europeo, del que Silvio Berlusconi era miembro en el Parlamento Europeo, tuiteó: “Hoy lloramos la pérdida de Silvio Berlusconi. Fue el fundador y líder de Forza Italia, el primer ministro italiano que más tiempo ocupó el cargo en la posguerra y una fuerza líder en nuestra familia política. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos”.

También envió un mensaje de condolencias Nazario Pagano, diputado y miembro del partido Forza Italia y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de representantes de Italia. Pagano dijo este lunes que la muerte del ex primer ministro “deja un vacío que no se puede llenar”.

Hospital confirma que Silvio Berlusconi tiene una forma de leucemia crónica

“La muerte de nuestro presidente Silvio Berlusconi me entristece profundamente. Una noticia muy triste que nunca quise oír porque su ausencia deja un vacío que no se puede llenar. A la familia, a todos los que estuvieron a su lado hasta el final, les expreso mi más sentido pésame y mi cercanía”, dijo.

“Siempre guardaré el recuerdo de un hombre bueno y generoso, un político apasionado, inteligente, agudo, visionario, moderno y valiente. Silvio Berlusconi es la historia de Italia, con él termina una era. A nuestra gran comunidad de Forza Italia, los abrazo”, dijo.

También se pronunciaron los Hermanos de Italia, el partido político de derechas liderado por la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni: “Silvio Berlusconi nos dejó esta mañana. Un sentido recuerdo a su familia y seres queridos. Le recordaremos como una de las figuras más importantes, decisivas y apreciadas de la historia política italiana”.

Reacciones internacionales

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje al presidente italiano para transmitirle su “más sentido pésame” tras la muerte del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, afirmando que era un “político excepcional”.

Dirigiéndose al presidente Sergio Mattarella, en un mensaje publicado en la página web del Kremlin, Putin describió a Berlusconi como un “verdadero patriota”.

“Los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Italia están relacionados con el nombre de esta notable persona”.

“Silvio Berlusconi siempre puso los intereses de la patria por encima de todo. Durante muchos años, dirigiendo el Consejo de Ministros y ocupando otros importantes cargos gubernamentales, hizo mucho por el desarrollo económico y social del país, por reforzar su posición en Europa y en la escena mundial. Fue considerado con razón el patriarca de la política italiana y gozó de gran prestigio internacional”, escribió Putin.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, calificó al fallecido ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi como un “luchador que lideró el centro derecha y fue protagonista de la política en Italia y en Europa durante generaciones”.

“Dejó su huella y no lo olvidaremos”, añadió Metsola.

El eurodiputado húngaro Balázs Hidvéghi, miembro del partido derechista Fidesz-KDNP, dijo que “Europa perdió a un líder emblemático. Riposi in pace. #Berlusconi”.

Por su parte, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, dijo que tras la muerte de Berlusconi “se ha ido el gran luchador”. El el tuit Orban publicó una foto de ambos.

El portavoz del Gobierno alemán, Wolfgang Büchner, declaró este lunes en una rueda de prensa ordinaria que Alemania expresa sus “condolencias al pueblo y al Gobierno italianos”, tras la muerte de Berlusconi.

“Nos enteramos hoy de la muerte del ex primer ministro italiano Berlusconi”, dijo Büchner. “Expresamos nuestras condolencias al pueblo y al gobierno italianos”, añadió.

