Un estudiante de 56 años considera renunciar después de 27 intentos fallidos en el examen de ingreso a la universidad

(CNN) — Liang Shi, de 56 años, tiene, por mucho, una vida exitosa. Trabajó en varias industrias diferentes, llegó a abrir su propio negocio, se casó y tuvo un hijo.

Pero hay un objetivo que aún no ha logrado, aunque no por falta de intentos: obtener una puntuación lo suficientemente buena en el examen de ingreso a la universidad de China para ingresar a una de las mejores universidades.

Liang tomó el extenuante examen de dos días, conocido como “gaokao”, a principios de junio junto con casi 13 millones de estudiantes en todo el país. Fue la vez número 27 que tomó el gaokao, después de sentirse insatisfecho con su puntaje cada vez desde que rindió el examen por primera vez hace 40 años.

Los resultados de los exámenes de los estudiantes son su único criterio para la admisión a la universidad, y la mayoría de los candidatos solo reciben una oportunidad, y la prueba se realiza una vez al año.

Liang ha sido un caso atípico y ha aparecido en los titulares nacionales por su persistencia.

Pero hasta ahora no ha dado sus frutos; después de completar el gaokao, filmó un video en Douyin, el equivalente chino de TikTok, diciendo que “no estaba muy satisfecho” con su desempeño.

“Puede ser un poco difícil si quiero ir a una buena universidad este año”, dijo en el video.

Los resultados, publicados el pasado viernes, confirmaron sus temores. Había obtenido 428 puntos del total de 750, menos que sus resultados del año anterior y no lo suficiente para ingresar a la mayoría de las universidades, y mucho menos a una de élite como la Universidad de Sichuan, que ha estado observando durante décadas.

“Estoy tan decepcionado ahora, tan decepcionado. Creo que el puntaje no puede ser tan malo como este”, dijo en una transmisión en vivo en redes sociales organizada por el medio de comunicación local Sichuan TV, que lo mostró abriendo su resultado en tiempo real.

“Aunque pensé que esta prueba fue un poco fallida, de todos modos no pensé que obtendría una puntuación más baja que la del año pasado”.

El gaokao cubre cuatro materias: chino, matemáticas, inglés y ciencias (física, química y biología) o artes liberales (política, historia y geografía). En la transmisión en vivo, Liang dijo que se sentía “decepcionado en todas las materias”, pero especialmente en las materias de chino y artes liberales.

Toda una vida de intentos

Liang, nativo de Sichuan, tomó su primer gaokao cuando era un joven estudiante en 1983, pero no logró alcanzar el puntaje mínimo para ingresar a la universidad, según el medio estatal China Daily. Lo intentó durante los siguientes dos años, con resultados similares.

En la década siguiente, fue a una escuela técnica, pero renunció poco después. Hizo otros trabajos ocasionales, trabajó en una fábrica de madera y se casó. Pero a pesar de todo, siguió estudiando y ocasionalmente tomando el gaokao, incluso obteniendo puntajes lo suficientemente altos en 1992 para ingresar a una universidad en Nanjing, según China Daily.

Pero, insatisfecho, rechazó la oferta y siguió intentándolo.

Después de superar los requisitos de elegibilidad de gaokao, dejó de tomar la prueba durante varios años y trabajó como vendedor antes de abrir una fábrica exitosa, informó China Daily. Luego, en 2001, el gobierno eliminó el límite de edad para la prueba, lo que le permitió reanudar, esporádicamente al principio, luego con obstinada constancia.

Ha tomado el gaokao todos los años desde 2010.

Había trabajado duro el año pasado, saliendo de casa a las 8 am para estudiar en la casa de té de un amigo y no regresando a casa hasta tarde en la noche, según China Daily. Incluso había aceptado que la Universidad de Sichuan podría estar fuera de su alcance, y decidió asistir a cualquier “universidad clave” que lo aceptara.

Pero sonaba derrotado el viernes mientras revisaba sus resultados. No sabía si volvería a tomar la prueba en 2024. “Si no puedo alcanzar mi meta el próximo año, es posible que también me dé por vencido”, dijo.

“Creo que estoy bien en todos los aspectos, pero los resultados prueban una y otra vez que no lo estoy”, dijo. “Si de hecho puedo encontrar el problema y cambiarlo, y mi puntaje puede subir, entonces es posible que aún no me rinda”.

Una prueba difícil

El gaokao es notoriamente difícil, con mucha presión sobre los estudiantes que pasan meses preparándose para el examen.

Para generaciones de chinos, y esto sigue siendo válido para miles de personas que viven en la China rural hoy en día, la educación universitaria era su único boleto para el éxito y la movilidad ascendente.

Antes del examen de este año, muchos estudiantes visitaron templos para encender incienso y orar por buenos resultados. Y en el gran día, las autoridades impusieron restricciones cerca de los centros de prueba para minimizar el ruido y cualquier interrupción a los examinados, como prohibir que los autos cercanos toquen la bocina. Otros negocios como restaurantes suspendieron temporalmente sus operaciones durante el examen.

Las fotos del día mostraban al personal de apoyo, los trabajadores de tránsito y los residentes deseando buena suerte a los estudiantes mientras se dirigían a los centros de examen, mostrando señales de pulgar hacia arriba y chocando los cinco. A lo largo del examen, familias ansiosas se reunieron afuera de los centros de prueba, algunas con ramos de flores y pancartas con lemas alentadores.

Pero las cosas pueden volverse aún más difíciles para los estudiantes en los próximos años, con la expansión de la multitud de candidatos, lo que significa una mayor competencia por lugares codiciados en universidades selectas.

Los 12,91 millones de candidatos de este año aumentaron en 980.000 con respecto al número del año pasado, lo que provocó la preocupación de algunos estudiantes que ya enfrentan una economía incierta y oportunidades cada vez más reducidas.

Aunque los jóvenes chinos son los más educados en décadas (muchos ahora buscan maestrías y doctorados con la esperanza de obtener una ventaja), están ingresando a un mercado laboral difícil, golpeados por la pandemia y las medidas enérgicas regulatorias del gobierno en varias industrias clave.

La tasa de desempleo juvenil de China se encuentra en niveles récord, alcanzando recientemente el 20,8 %, y los expertos advierten que podría mantenerse alta durante varios años más.

