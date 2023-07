Tom Cruise y los actores de “Mission Impossible: Dead Reckoning Part One” hablan de acrobacias peligrosas, el covid-19 y del futuro de la franquicia

(CNN) — Tom Cruise es tal como nosotros. Hablando en Londres, antes del estreno de “Mission Impossible: Dead Reckoning Part…

(CNN) — Tom Cruise es tal como nosotros. Hablando en Londres, antes del estreno de “Mission Impossible: Dead Reckoning Part One”, el actor dijo que sí, que siente miedo.

“No es que no me asuste”, reconoció. “Es que no me importa sentir miedo”, aclaró.

Y hasta ahí llega nuestra ilusión.

Cruise, famoso por hacer sus propias escenas de riesgo, ha puesto su cuerpo varias veces en peligro para la multimillonaria franquicia. Interpretando al superespía Ethan Hunt, se colgó del edificio más alto del mundo, se aferró al exterior de un avión durante el despegue e hizo paracaidismo militar de gran altitud y baja apertura (HALO) no menos de 100 veces.

En la más reciente película podremos ver a Cruise conduciendo una motocicleta por un acantilado antes de realizar un salto sobre… mejor evitemos los spoilers. La acrobacia se rodó en Noruega en 2020, el primer día de la difícil producción de la película, también afectada por el covid-19. Pero una cosa es que Cruise haga la acrobacia peligrosa, y otra muy distinta es observarlo impotente sin poder intervenir, dijo el guionista y director Christopher McQuarrie, socio creativo de Cruise desde hace mucho tiempo y cariñosamente conocido como “McQ”.

“Yo solo miraba el punto central en la pantalla y esperaba que apareciera el azul, el azul era el color de su paracaídas”, recordó. “Una vez que vi el azul, me aseguré de que fuera cuadrado, porque si no lo era significaba que había algo dañado. No había vuelta atrás”.

Cruise sometió seis veces a su director a esa experiencia con el objetivo de filmar la acrobacia peligrosa desde todos los ángulos necesarios, lo que hace que la escena en la película terminada se vea aún más espectacular de lo que sugieren los contenidos de marketing.

Con toda esa acción de infarto, ¿sigue McQuarrie siendo capaz de divertirse? “Es más divertido terminar una película de ‘Mission Impossible’, seguro”, afirma. “Es un gran alivio cuando todo queda atrás y ya todos están a salvo”, añadió.

Tom Cruise y Rebecca Ferguson en “Mission: Impossible: Dead Reckoning Part One”. (Crédito: Paramount Pictures)

En “Mission Impossible: Dead Reckoning Part One”, la saga se sumerge en las angustias del siglo XXI a través de su villano. Apodado ‘La Entidad’, este antagonista sin rostro ni estado es una inteligencia artificial capaz de infiltrarse en prácticamente cualquier red digital con consecuencias caóticos. (Sí, Tom Cruise odia tanto el streaming que ahora se enfrenta a un algoritmo).

La estrella se mostró reacia a dar muchos detalles sobre el villano de la inteligencia artificial, pero cuando Becky Anderson, de CNN, se reunió con el elenco y el equipo en Abu Dhabi —uno de los destinos de la gira promocional de la película— McQuarrie fue más sincero al respecto.

“Hablábamos sobre el tema probablemente a principios de 2018, como algo que incluso unos años antes habría sido una idea intelectual o abstracta”, explicó. “Sentí que la gente estaba empezando a ser consciente de la forma en que la información y la tecnología de la información estaban afectando sus vidas”.

En cuanto al impacto de la inteligencia artificial en la propia industria cinematográfica, McQuarrie fue diplomático: “Como cualquiera de las tecnologías que se han utilizado en anteriores películas de ‘Mission Impossible’, no se trata tanto de la tecnología como de quién la utiliza”, dijo. “Lo que presentamos aquí es justo lo que potencialmente podría ocurrir cuando la tecnología cae en las manos equivocadas”.

Volviendo a reunir al grupo: Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson y Tom Cruise en la séptima película de la franquicia “Mission Impossible”. (Crédito: Paramount Pictures)

Para el hombre de los artilugios Benji Dunn, La Entidad es “su peor pesadilla”, dijo el actor Simon Pegg. Un veterano de la saga que conoce a Cruise desde hace 17 años, Pegg vio cómo el actor y productor se vio obligado a pasar por más acción fuera de la pantalla de la que a ambos les habría gustado cuando la película fue la primera gran producción afectada por el covid-19 durante el rodaje en Venecia, Italia, en febrero de 2020.

“En cierto modo, nosotros escribimos el manual sobre cómo rodar una película durante la pandemia”, dijo. “El tiempo que llevó eso fue un desafío, porque a menudo teníamos que detenernos, y había pausas en el rodaje, pero queríamos estar lo más seguros posible”.

“Tom nunca es imprudente con las acrobacias arriesgadas; siempre es muy precavido con todo. Pero (la pandemia) fue un reto. Llevó mucho más tiempo de lo normal. Todo lo podrán ver en pantalla”.

Sin embargo, Pegg señaló un aspecto positivo: debido a los confinamientos, el elenco —includas las recién llegadas Hayley Atwell y Pom Klementieff— se acoplaron rápidamente.

Para Klementieff, fan de “Mission Impossible” desde la infancia, fue “un sueño hecho realidad” interpretar a Paris. El personaje pone a prueba a Hunt, incluida una emocionante escena de lucha cuerpo a cuerpo en un callejón oscuro.

Con una actuación igual de atlética, Atwell lo describió como “una experiencia global que me exigía todo físicamente”. Y añadió: “Creo que probablemente nunca volveré a vivir una experiencia así”.

Esai Morales y Tom Cruise en “Mission: Impossible Dead Reckoning Part One”. (Crédito: Christian Black/Paramount Pictures)

Nunca digas nunca, porque como sugiere el título de la película, la segunda parte está por venir. “Fue idea de McQ”, reveló Cruise. “Cuando estábamos allí (en el rodaje) me decía: ‘Recuerda, ésta es tu idea’. Hay tanta historia… que no se limitará a una sola película”.

“Todo va por buen camino”, reveló McQuarrie sobre la secuela, cuyo estreno está previsto para junio de 2024. “Hemos rodado en África, hemos rodado en el Ártico, estamos aquí en Londres. Todo está preparado para que volvamos al trabajo cuando terminemos de promocionar esta película”, sostuvo.

“Hemos hecho cosas increíbles, increíbles, y lo más grande está aún por llegar”.

Cruise, que podría decirse que trabaja en una categoría personal cuando se trata de héroes de acción de Hollywood, solo compite consigo mismo estos días. “Me esfuerzo por alcanzar la excelencia”, afirma. “Siempre hay otra historia que contar, siempre hay otra montaña que escalar. Y siempre siento que puedo hacerlo mejor”.

“No soy el tipo de persona que se castiga a sí misma”, añadió, “pero trabajo constantemente para ser competente y me esfuerzo por comprender mi oficio y el mundo, y no dejo de esforzarme”.

En cuanto a lo que ocurrirá después de la segunda parte, el reparto y el equipo guardan silencio. “Me han citado mal muchas veces: no sé qué pasará después”, respondió McQuarrie.

Pegg está un poco más seguro sobre Cruise, Ethan Hunt y el destino de la franquicia. “No veo que esta historia se detenga”, dijo. “Creo que él seguirá saltando cosas cuando tenga 100 años”.

“Mission Impossible: Dead Reckoning Part One” se estrena en cines de todo el mundo el 12 de julio.

Entrevistas realizadas por Becky Anderson y Rochelle Beighton.

