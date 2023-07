The Wall Street Journal: El jefe del grupo mercenario Wagner planeaba capturar a altos jefes de defensa rusos

(CNN) — El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, planeó apoderarse de dos de los principales oficiales militares rusos cuando…

(CNN) — El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, planeó apoderarse de dos de los principales oficiales militares rusos cuando lanzó un motín de corta duración el sábado, informó el diario The Wall Street Journal este miércoles, citando a funcionarios occidentales.

El complot de Prigozhin consistía en capturar al ministro de Defensa Sergei Shoigu y al general del ejército Valery Gerasimov cuando ambos visitaran una región fronteriza con Ucrania, escribió The Wall Street Journal.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en inglés) se enteró del complot dos días antes de que tuviera lugar, lo que obligó a Prigozhin a cambiar sus planes en el último minuto y lanzar en su lugar una marcha hacia Moscú, según el informe.

Los mercenarios de Wagner se hicieron con el control de una base militar clave en la ciudad de Rostov del Don, y sus tropas se acercaban a la capital rusa cuando Prigozhin suspendió su motín.

Consultadas sobre el informe publicado por The WSJ, dos fuentes de seguridad europeas dijeron a CNN que, si bien era probable que Prigozhin hubiera expresado su deseo de capturar a líderes militares rusos, no se había evaluado si tenía un plan creíble para hacerlo.

Mercenarios de Wagner asaltaron Rostov del Don el sábado. (Foto: Roman Romokhov/AFP/Getty Images)

Se ha especulado sobre el papel de los altos mandos rusos en el inicio del motín el viernes por la noche. The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses que, según dijo, habían sido informados por los servicios de inteligencia estadounidenses, informó que el comandante de las fuerzas aéreas rusas, el general Sergey Surovikin, “tenía conocimiento previo de los planes de Yevgeny Prigozhin de rebelarse contra la cúpula militar de Rusia”.

Surovikin hizo un llamamiento a Prigozhin para que detuviera el motín poco después de que comenzara, en un mensaje de video en el que dejaba claro que estaba del lado de Putin.

Consultado sobre el artículo de The New York Times, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró: “Ahora habrá muchas especulaciones y rumores en torno a estos acontecimientos. Creo que esto no es más que otro ejemplo de ello”.

Viktor Zolotov, director de la Guardia Nacional rusa, afirmó este lunes que altos funcionarios rusos conocían los planes de rebelión de Prigozhin porque personas cercanas al jefe de Wagner los habían filtrado, informó la agencia estatal rusa TASS.

Zolotov también afirmó que el motín fue “inspirado por los servicios de inteligencia occidentales” porque “lo sabían con semanas de antelación”.

A principios de esta semana, CNN informó de que los servicios de inteligencia estadounidenses habían reunido una imagen detallada y precisa de los planes de Prigozhin antes de su efímera rebelión, incluido dónde y cómo pensaba avanzar Wagner.

Pero, según fuentes familiarizadas con el asunto, la información era tan confidencial que solamente se compartió con algunos aliados, entre ellos altos cargos británicos, y no a nivel más amplio de la OTAN.

El espectacular desencuentro de Prigozhin con el alto mando moscovita parece tener su origen en la declaración del Ministerio de Defensa ruso de que emplearía directamente a los contratistas de Wagner. Esta medida habría disuelto las lucrativas operaciones de Prigozhin en Rusia.

Prigozhin llegó a Belarús este martes, según informó el presidente del país, Alexander Lukashenko. Rusia afirma que Lukashenko medió en el acuerdo que puso fin a la rebelión.

Luke McGee y Tim Lister de CNN contribuyeron a este reportaje.

