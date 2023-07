Taylor Swift interpreta “Dear John” y pide amabilidad antes del lanzamiento de “Speak Now (Taylor’s Version)”

(CNN) — Taylor Swift hizo saber a su público de Eras Tour este sábado que aprecia las “hermosas interacciones” que…

(CNN) — Taylor Swift hizo saber a su público de Eras Tour este sábado que aprecia las “hermosas interacciones” que ha presenciado en la gira, pero sólo tiene una pequeña petición antes del lanzamiento de “Speak Now (Taylor’s Version)”.

“Me gustaría pedirles que, mientras nos acercamos al lanzamiento de este álbum, me encantaría que esa amabilidad y gentileza se extendieran a nuestras actividades en Internet”, dijo Swift durante su concierto en el US Bank Stadium de Minneapolis, según muestran los videos publicados por los asistentes en las redes sociales.

“Tengo 33 años, no me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19, excepto las canciones que escribí”, continuó, añadiendo que sus oyentes no deberían “sentir la necesidad de defenderme en Internet contra alguien del que crees que podría haber escrito una canción hace 14.000 millones de años”.

El discurso tuvo lugar antes de que Swift interpretara “Dear John”, un tema icónico de siete minutos de la versión de 2010 del álbum que los swifties [fans de Swift] creen desde hace tiempo que trata sobre su exnovio John Mayer.

Y aunque es conocida por usar relaciones pasadas con antiguos novios como Mayer, Taylor Lautner o Jake Gyllenhaal como inspiración, la cantante de “Anti-Hero” tiene una razón más punzante para sacar su era “Speak Now”.

“Estoy sacando este álbum porque quiero ser dueña de mi música y creo que cualquier artista que tenga el deseo de ser dueño de su música debería poder hacerlo”, dijo.

Swift se ha dedicado durante muchos años en volver a grabar nuevas versiones de sus primeros seis álbumes –llamándolos álbumes “Taylor’s Version”– después de que su antiguo sello Big Machine vendiera las grabaciones maestras de su catálogo en 2019.

En 2021, Swift lanzó “Fearless (Taylor’s Version)” y “Red (Taylor’s Version)”, y en mayo anunció que “Speak Now (Taylor’s Version)” saldrá a la venta el 7 de julio.

