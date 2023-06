Taylor Swift anuncia conciertos en México y Argentina para su gira “The Eras Tour”: fechas y dónde comprar entradas

(CNN Español) — La cantante estadounidense Taylor Swift anunció fechas de su gira “The Eras Tour” en México y Argentina,…

(CNN Español) — La cantante estadounidense Taylor Swift anunció fechas de su gira “The Eras Tour” en México y Argentina, así como en Brasil.

En México se presentará el 24, 25 y 26 de agosto en el Foro Sol de Ciudad de México. En ese país las entradas se conseguirán a través de Ticketmaster.

En Buenos Aires, el 9 y 10 de noviembre en el estadio de River Plate. La información de los boletos estará disponible en Allaccess.

En Brasil estará en el Estadio Nilton Santos el 18 de noviembre y en el Allianz Parque el 25 y 26 de ese mes.

Las redes sociales de la artista dicen que habrá más detalles con fechas de la gira internacional.

Gracias a su nuevo álbum “Midnights”, Swift se convirtió en la primera artista en reclamar simultáneamente los diez primeros lugares en la lista Billboard Hot 100.

Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023

Así son los conciertos de Taylor Swift en “The Eras Tour”

El “Eras Tour” de Taylor Swift comenzó en marzo en Glendale, Arizona, con un espectáculo de tres horas que repasó éxitos de todas las épocas de la carrera de 17 años de la ganadora del Grammy.

En los conciertos, los “swifties”, como se conoce a sus fans, ven la presentación de más de 40 canciones.

Comienza con la era “Lover”, que tiene inicio con “Miss Americana & the Heartbreak Prince”, una canción del álbum de 2019.

Luego presenta las canciones “Willow” y “Champagne Problems” de su álbum “Evermore” de la era de la pandemia.

Esta gira es la primera de Swift desde sus shows de “Reputation” en 2018.

De la era de “Reputation” Swift interpreta éxitos populares como “Delicate” y “Don’t Blame Me”.

La era “Red” están las melodías más pegadizas de Swift como “We Are Never Ever Getting Back Together” y “I Knew You Were Trouble”. Swift también interpreta la versión de diez minutos de “All Too Well”.

Swift a su vez canta temas de su álbum de 2020 “Folklore” por primera vez en un concierto en vivo.

Al más puro estilo “1989”, una parte del espectáculo parece ser una gran fiesta de baile, pues incluye algunos de los éxitos más populares de Swift como “Blank Space”, “Shake it Off” y “Wildest Dreams”.

Hay otros momentos nostálgicos a lo largo del concierto, en los que Swift canta temas de su era “Fearless”, como “You Belong with Me” y “Love Story”. También canta “Tim McGraw” al piano, una canción de su primera era en 2006.

En la etapa final, Swift toca varias canciones de su álbum récord de 2022 “Midnights”, que incluye “Anti-Hero”, “Lavender Haze”, “Mastermind” y “Bejeweled” y ha cerrado el concierto en algunas ciudades con el éxito enérgico “Karma”.

Con información de Alli Rosenbloom de CNN

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.