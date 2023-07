Sarah Snook, protagonista de “Succession”, interpretará a 26 personajes en “The Picture of Dorian Grey”

(CNN) — Tras interpretar a Shiv Roy en “Succession” —la serie de televisión aclamada por la crítica que retrató satíricamente…

(CNN) — Tras interpretar a Shiv Roy en “Succession” —la serie de televisión aclamada por la crítica que retrató satíricamente la lucha por el control de un imperio mediático de la familia Roy, muy rica pero moralmente en bancarrota— Sarah Snook protagonizará otra producción punzante.

La actriz interpretará los 26 papeles de “The Picture of Dorian Gray”, que se representará durante 12 semanas en el Theatre Royal Haymarket de Londres a partir de enero de 2024.

Dirigida por Kip Williams, director artístico de la Sydney Theatre Company, la obra combinará la actuación en directo y el video “en una asombrosa colisión de formas”, dijo el Theatre Royal Haymarket.

Adaptación de la novela clásica de Oscar Wilde, cuenta la historia de Dorian Gray, un joven que vende su alma por la eterna juventud y belleza mientras un retrato suyo, que representa su alma, envejece y se hace más feo, explorando temas de moralidad, vanidad y hedonismo.

“Estoy encantada de volver a los escenarios londinenses con una obra de teatro tan asombrosa”, declaró Snook, según la web WhatsOnStage. “Desde el extraordinario texto original de Oscar Wilde hasta la asombrosa adaptación de Kip Williams, esta historia de moralidad, inocencia, narcisismo y consecuencias va a ser emocionante de recrear para un público nuevo. Estoy impaciente”.

La representación original de la obra en Sydney, también dirigida por Williams pero protagonizada por Eryn Jean Norvill, fue elogiada por TimeOut como “una de las mejores interpretaciones jamás vistas en un escenario australiano”, y por The Guardian como un “vertiginosamente bello tour de force”.

Mediante el uso de la tecnología y la incorporación de elementos tales como filtros de SnapChat y otras tomas de estilo selfie, la producción trazó “fuertes paralelismos con los estándares de belleza imposibles de los influencers de las redes sociales y cómo esta identidad curada puede ser el óxido pintado ocultando traumas psicológicos debajo”, escribió TimeOut.

Snook actuó anteriormente en el West End en la obra de Henrik Ibsen “The Master Builder” en el Old Vic Theatre en 2016 junto a Ralph Fiennes.

Los padres de Snook en “Succession” también regresan a los escenarios londinenses. Brian Cox, que interpretó al magnate de los medios de comunicación Logan Roy, protagonizará en 2024 la obra de Eugene O’Neill ganadora del Premio Pulitzer “Long Day’s Journey Into Night”, mientras que Harriet Walter, que interpretó a Caroline Collingwood, ex mujer de Logan, aparecerá en la producción del National Theatre de “The House of Bernarda Alba” a finales de este año.

