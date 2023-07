Revelan el posible rostro de una adolescente anglosajona del siglo VII

(CNN) — La tumba de una joven que vivió hace más de 1.300 años en Gran Bretaña sigue intrigando y…

(CNN) — La tumba de una joven que vivió hace más de 1.300 años en Gran Bretaña sigue intrigando y desconcertando a científicos e historiadores.

La enterraron con una cruz de oro y granate incrustada, y su sepultura se descubrió hace más de una década.

Ahora, los investigadores lograron reconstruir el rostro de esta adolescente anglosajona, desenterrada en 2012 al sur de Cambridge, cerca de la localidad inglesa de Trumpington, mientras siguen desvelando sus misterios.

Los restos de la joven, que murió alrededor de los 16 años, según los investigadores, presentaban preguntas sorprendentes: ¿de dónde procedía? ¿Por qué se le dio sepultura en una cama, una costumbre típicamente asociada a las mujeres de alto estatus de la época? ¿Y cómo murió?

“Personalmente, es muy satisfactorio y extrañamente emotivo ver la cara de alguien a quien has estudiado durante años y compartir su historia”, declaró por correo electrónico el Dr. Sam Leggett, bioarqueólogo de la Universidad de Edimburgo, Escocia.

La cruz de Trumpington se encontró durante una excavación de la tumba en 2012. Indica que la adolescente tuvo un alto estatus durante su vida.Universidad de Cambridge

Descubrir el pasado

Leggett forma parte de un equipo que utiliza tecnología moderna para investigar el pasado de la joven. Las investigaciones realizadas hasta ahora han revelado que vivió en el siglo VII -entre 600 y 700- y que probablemente viajó a Inglaterra desde los Alpes del sur de Alemania. Y su cruz ornamentada, a menudo conocida como la Cruz de Trumpington, indica que probablemente era una aristócrata, si no de la realeza, y una de las primeras conversas al cristianismo de la época.

“Espero que la investigación que llevamos a cabo sobre Trumpington, y sobre enterramientos similares en Inglaterra, ayude a mostrar la importancia de las mujeres y las niñas en el mundo altomedieval, en la Iglesia cristiana en particular, y el poder y la importancia que tenían en la sociedad del siglo VII”, dijo Leggett.

La cruz de Trumpington hallada en el lugar de enterramiento, que se cree ha sido desenterrada por primera vez desde el siglo VII. Crédito:Universidad de Cambridge

Recreación del rostro

El artista forense Hew Morrison creó la reconstrucción facial de la joven. Pero sin los resultados de ADN, el color de su pelo y de sus ojos seguía siendo una conjetura, dijo Morrison a CNN por correo electrónico., quien explicó además que pudo utilizar datos sobre la profundidad del tejido facial para imaginar sus rasgos.

“Hay más margen para la licencia artística cuando se trata de la reconstrucción facial de una persona histórica, en contraposición a un caso forense real”, señaló Morrison.

Aun así, la reconstrucción ofrece al público una nueva forma de imaginar a la adolescente como una persona viva, en lugar de como un enigma académico.

“No es necesariamente un paso analítico”, dijo el Dr. Sam Lucy, arqueólogo de la Universidad de Cambridge que participa en la investigación sobre la joven y experto en la época en que vivió.

El enterramiento del lecho de Trumpington se muestra en su totalidad en esta imagen compuesta. Crédito: Universidad de Cambridge

“El objetivo principal de hacerlo es humanizarla”, afirmó Lucy, refiriéndose a la reconstrucción facial. “Te ayuda a recordar que se trataba de personas que tenían esperanzas y sueños, y que murieron jóvenes, y que tuvieron episodios de mala salud – y que probablemente era una persona bastante especial, pero quizás también una persona bastante enferma”.

Lucy dice que aún espera averiguar por qué la joven fue enterrada cerca de Cambridge y qué significado pudo tener la zona para la gente de la época.

El campo donde se encontraron los restos “probablemente formaba parte de un asentamiento”, indicó Lucy.

Pero lo que más intriga a la arqueóloga sobre ese periodo de tiempo -y el lugar del enterramiento- es lo que los científicos aún desconocen sobre el siglo VII.

“Es ese periodo que consideramos histórico, pero del que en realidad no tenemos mucha documentación histórica”, explica Lucy por teléfono. “Así que la gente cree que lo entiende, pero cuando vuelves atrás y miras los textos que hay, no es en absoluto una imagen completa”.

El Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Cambridge exhibe el retrato de la adolescente y su cruz ornamentada en una exposición titulada “Beneath Our Feet: Archaeology of the Cambridge Region” (Bajo nuestros pies: arqueología de la región de Cambridge), que se inauguró el miércoles y permanecerá abierta hasta el próximo 14 de abril, según un comunicado de prensa.

