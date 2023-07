¿Quién es Jude Bellingham, la joven estrella de Inglaterra y nuevo jugador del Real Madrid?

(CNN Español) — En el Mundial de Qatar 2022 Jude Bellingham tuvo un debut soñado: en la goleada goleó 6-2…

(CNN Español) — En el Mundial de Qatar 2022 Jude Bellingham tuvo un debut soñado: en la goleada goleó 6-2 a Irán, el marcado lo abrió con un cabezazo certero. Bellingham es una de las mayores joyas del fútbol inglés y ahora jugará en el club más ganador de Europa, el Real Madrid.

Por su corta edad (apenas 19 años), Bellingham figura como ya no solo como una promesa, sino que ya es el mediocampista estrella en toda ley: viene de ser titular en su club anterior, el Borussia Dortmund de Alemania; su precio es de unos 120 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt; y es una pieza clave en el sistema de Gareth Southgate, el entrenador de la selección inglesa.

La trayectoria de Bellingham: así llega al Real Madrid

Bellingham se unió al Dortmund en 2020 procedente del Birmingham City inglés de segunda división cuando tenía 17 años.

El mediocampista impresionó rápidamente jugando para el club de la Bundesliga, mostrando su madurez y cualidades de liderazgo a una edad temprana. Fue capitán varias veces y fue titular más de 30 partidos de liga en cada una de sus últimas dos temporadas en Alemania.

Lideró al equipo en anotación de goles esta temporada, al mismo tiempo que lideró la Bundesliga en duelos ganados, destacando sus habilidades en todos los sentidos. Gracias a Bellingham, el Dortmund quedó muy cerca de arrebatarle al título al Bayern.

El entrenador del Dortmund, Edin Terzić, dijo que Bellingham era “el joven de 19 años más viejo que he visto”.

Siendo una parte vital de la selección de Inglaterra de Gareth Southgate, Bellingham desempeñó un papel clave en la campaña del equipo hacia la final de la Eurocopa de 2020, que ganó Italia en penales.

A continuación, te dejamos los datos más importantes de este futbolista inglés para que lo conozcas más a fondo.

¿Quién es Jude Bellingham?

Datos personales

Nombre completo: Jude Victor William Bellingham

Fecha de nacimiento: 29 de junio de 2003 (19 años)

Lugar de nacimiento: Stourbridge, en el suroeste de Inglaterra

Estatura: 1,86 metros

Datos deportivos

Clubes

Debut profesional a nivel de clubes: 2019 en el Birmingham City (segunda división de Inglaterra)

En el Birmingham, jugó 44 partidos, en los que anotó cuatro goles y puso dos asistencias

En julio de 2020, es fichado por el Borussia Dortmund

En el Dortmund, Bellingham sumó 132 partidos, en los que acumula 24 goles y 25 asistencias

Ganó la Copa de Alemania con el Dortmund en la temporada 2020/2021

Firmó contrato con el Real Madrid por seis temporadas, hasta 2029

Selección de Inglaterra

Realizó todo el proceso de básicas con la selección inglesa: desde la sub 15 hasta la sub 21

En la sub 15, su debut fue en diciembre de 2016, cuando tenía apenas 13 años; en tanto, en la sub 21, su debut fue en septiembre de 2020, a la edad de 17 años

Dos meses después, en noviembre de 2020, Bellingham realizó su debut en la selección mayor

El entrenador Southgate lo convocó para un partido amistoso frente a Irlanda jugado el 12 de noviembre de ese año

En ese partido, el joven futbolista entró al minuto 73, con lo cual sumó sus primeros 17 minutos en la mayor

Desde entonces, Jude Bellingham acumula 24 partidos en la selección mayor de Inglaterra, con dos asistencias y un gol en su cuenta (anotado en el Mundial contra Irán)

Dato extra: Bellingham fue el jugador más joven de toda la plantilla de Inglaterra en Qatar.

