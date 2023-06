¿Qué es el dólar ahorro y quiénes pueden comprarlo en Argentina?

(CNN Español) — De las múltiples cotizaciones que tiene el dólar estadounidense en Argentina, existe una variante denominada “dólar ahorro…

(CNN Español) — De las múltiples cotizaciones que tiene el dólar estadounidense en Argentina, existe una variante denominada “dólar ahorro o dólar solidario”, que se encuentra entre las más convenientes por precio del mercado, pero tiene dos particularidades: por un lado, cualquiera puede comprarlos si tiene el dinero bancarizado para adquirir hasta US$ 200 mensuales pero, por otro, cada vez menos gente tiene acceso a este tipo de dólar por las restricciones que ha ido imponiendo el Banco Central de Argentina (BCRA) conforme se reducen sus reservas.

¿Cómo se calcula el dólar ahorro o solidario?

El valor de este dólar que se puede comprar legalmente surge de sumarle a la cotización del dólar minorista (hasta el cierre de este artículo en 255,36 pesos) dos gravámenes que fueron aplicados en distintas etapas: primero, con la creación del impuesto País, que representa un 30%, luego con un anticipo del 35% en concepto de Ganancias, cuya devolución puede solicitarse a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al cabo del período del que se trate.

Dólar blue: ¿qué es, cuál es su origen y por qué se llama así?

En resumen, a la cotización diaria del dólar minorista oficial hay que sumarle un 65% de recargo, lo que nos dirá a qué precio se puede comprar el dólar ahorro o solidario. Ahora bien, la caída de reservas del BCRA ha hecho indefectible la imposición de restricciones para acceder a este tipo de dólar, por lo que surge una pregunta clave: ¿quiénes pueden comprar dólar ahorro o solidario?

Restricciones

Más allá del límite cuantitativo ya mencionado de US$ 200 mensuales, el BCRA ha dispuesto que no pueden comprar dólar ahorro o solidario quienes estén alcanzados por alguno de los siguientes impedimentos:

No disponer de la capacidad económica suficiente para invertir en el mercado de cambios.

Comprar por encima del cupo de US$ 200 mensuales

Procurar comprar más de US$ 100 en efectivo por mes

Ser beneficiario de subsidios del gobierno en las tarifas de servicios públicos

Haber sido beneficiario del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), tanto como responsable de alguna actividad comercial o como empleado de toda compañía alcanzada por el mismo régimen

Haber alcanzado el cupo de US$ 200 mensuales a través de la compra con tarjetas de crédito

Tener refinanciación de cuotas con tarjeta de crédito

Haber solicitado y tener pendientes préstamos prendarios o hipotecarios ajustados por el índice UVA (Unidad de Valor Adquisitivo)

Haber sido beneficiado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Recibir subsidios de PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados

Estar suspendido por el BCRA para la compra en el mercado de cambios

Realizar operaciones con títulos valores

No tener información tributaria de AFIP ya sea por no estar registrado o no tener actividad económica

Estas trabas para comprar la moneda estadounidense han hecho que la categoría dólar ahorro o solidario haya perdido terreno frente a otras que son de libre disponibilidad, aunque menos económicas, como el dólar informal o los financieros CCL (Contado con liquidación) y MEP (Mercado Electrónico de Pagos).

