CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 654 663¾ 640¾ 640¾ —12¼ Sep 669¼ 680¾ 650¾ 650¾ —16¾ Dec 686¼ 697¾ 669¼ 669¾ —14¾ Mar 701¾ 711½ 685 685¼ —13¾ May 711¼ 717¾ 692¾ 692¾ —13½ Jul 715¼ 720 697 698 —10½ Sep 718¾ 723¾ 704¾ 705 —9¼ Dec 730½ 733¼ 714 714¾ —7¾ May 722 722 722 722 —4½ Est. sales 91,832. Thu.’s sales 99,604 Thu.’s open int 289,938 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 585 595 554¼ 554¼ —26¾ Sep 525¼ 532¼ 487¼ 491¼ —32¼ Dec 532 537½ 494 498 —30½ Mar 541½ 547¾ 505¾ 509¾ —29 May 547 552 513 516¾ —27 Jul 547½ 553¼ 516¼ 519¾ —24¾ Sep 514¾ 523 501 501 —11¼ Dec 507 518 501 504 —3 Mar 518¼ 522¾ 511¼ 511¼ —3½ May 517 517 515 515 —2¾ Jul 517¾ 517¾ 517½ 517½ —1¼ Dec 480 485 479½ 484 +9 Dec 471 471 471 471 +2 Est. sales 611,856. Thu.’s sales 410,460 Thu.’s open int 1,210,278 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 378 380 374½ 374½ +6¾ Sep 387¼ 401¼ 387¼ 390¼ +6¾ Dec 405¼ 420 403¾ 408¼ +6½ Mar 418 420 418 420 +4½ Est. sales 902. Thu.’s sales 1,327 Thu.’s open int 4,277, up 55 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1482 1568 1480¼ 1553 +70 Aug 1367¼ 1453¼ 1365¼ 1442¼ +74½ Sep 1281¾ 1368 1281 1356¼ +76½ Nov 1267¾ 1351¾ 1266 1343 +77¼ Jan 1278 1357½ 1275½ 1347 +72¾ Mar 1271 1341½ 1271 1327 +57 May 1270½ 1334 1270½ 1318¼ +49½ Jul 1280 1333¾ 1278 1312¼ +42 Aug 1288¾ 1288¾ 1277¼ 1283¾ +30¾ Sep 1227¼ 1253½ 1224¾ 1234 +16¼ Nov 1217¾ 1247¾ 1202¼ 1207¾ +1¾ Jan 1209 1209 1209 1209 +¼ Nov 1153¾ 1189 1153 1153 +5¾ Nov 1137½ 1137½ 1137½ 1137½ +28½ Est. sales 368,734. Thu.’s sales 216,707 Thu.’s open int 601,685

