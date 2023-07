CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 684¾ 692½ 653¼ 656¼ —28¾ Sep 698½ 706¼ 667½ 670¼ —28¾ Dec 718 722½ 684½ 687½ —28¾ Mar 731¼ 736¾ 699¾ 703¾ —27¼ May 736 742¾ 707 710¾ —26 Jul 734¼ 738¾ 710 714 —22¾ Sep 738¼ 739 718½ 720½ —20½ Dec 751¼ 751¼ 725 729¾ —18 Est. sales 98,334. Tue.’s sales 136,594 Tue.’s open int 299,609 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 625 630¾ 582 595¼ —27¾ Sep 558 558½ 529 532¼ —24 Dec 562 562½ 534 537½ —23½ Mar 571¾ 572 544¼ 547½ —22¾ May 574¾ 575¾ 549 553¼ —20¾ Jul 572 574½ 550¼ 554 —19 Sep 529 529¾ 518¼ 522¾ —7¼ Dec 522½ 524½ 512 516¼ —6¼ Mar 529¾ 529¾ 520¾ 522½ —7½ May 525¼ 525¼ 525¼ 525¼ —7 Jul 527 527 525¼ 525¼ —8 Dec 475½ 477¾ 475¼ 477¾ —5¼ Dec 465¾ 466 465½ 465¾ —8¼ Est. sales 515,988. Tue.’s sales 555,262 Tue.’s open int 1,246,075 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 381½ 393 376½ 378 —7 Sep 394 407¼ 391 393½ —6¾ Dec 409¾ 420 403¼ 407½ —5¼ Mar 418¾ 428¼ 418½ 427¾ +6½ Est. sales 1,261. Tue.’s sales 919 Tue.’s open int 4,295, up 63 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1486¾ 1499¾ 1435¾ 1446 —49 Aug 1390½ 1401¼ 1351¼ 1360¼ —35¼ Sep 1306¾ 1312¾ 1270¾ 1277½ —31 Nov 1293½ 1295½ 1256¾ 1262¾ —31½ Jan 1302¼ 1304¼ 1265¾ 1272½ —30¾ Mar 1295¾ 1298½ 1262¼ 1268½ —28¾ May 1291 1296 1261¾ 1268 —27 Jul 1291½ 1297 1262¾ 1268¼ —27¾ Aug 1259½ 1259½ 1259½ 1259½ —19¼ Sep 1227¼ 1232¼ 1223 1223 —21 Nov 1229 1234 1198½ 1207 —25¼ Nov 1150 1152 1150 1152 —20¾ Nov 1112 1112 1112 1112 —22¾ Est. sales 232,634. Tue.’s sales 283,308 Tue.’s open int 622,093

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.