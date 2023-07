CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 724¼ 725¾ 681½ 688½ —35¾ Sep 739 742 695½ 702¼ —36 Dec 755 758½ 712 719¼ —36½ Mar 768¼ 770 726½ 734¼ —35¾ May 771¼ 772¼ 732¾ 740 —34¼ Jul 770 771 733½ 740¼ —32¼ Sep 768 768¼ 737 743¾ —32 Dec 770 770 746¾ 750¾ —30½ Mar 772 772 766¼ 766¼ —18 Est. sales 112,244. Mon.’s sales 191,482 Mon.’s open int 313,754 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 643 644½ 622¼ 627½ —9¾ Sep 590 590¾ 550¼ 560¾ —23¼ Dec 593¾ 594½ 555 564¾ —23½ Mar 602¾ 603 564 574 —22¾ May 604¾ 604¾ 567½ 577¼ —22¾ Jul 606 606 566½ 576¼ —21¾ Sep 550¼ 555¼ 526¼ 534¾ —12¼ Dec 540 545 519 527¼ —11 Mar 531¾ 534¾ 528¾ 534¼ —11¼ May 533¾ 533¾ 533¾ 533¾ —13¾ Dec 490 490 478¼ 488 —5 Dec 473 475¾ 473 475¾ —6½ Est. sales 449,070. Mon.’s sales 505,890 Mon.’s open int 1,282,065, up 20,911 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 394¾ 394¾ 380¾ 390 —1¼ Sep 406½ 409 397½ 405½ —2 Dec 419¼ 422 408¾ 418½ —1¾ Mar 423 427½ 423 427½ —2¾ Est. sales 791. Mon.’s sales 1,116 Mon.’s open int 4,232 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1523 1524¾ 1492 1497¾ —23¼ Aug 1425 1428¼ 1391¾ 1400½ —24 Sep 1339 1340 1299¾ 1314 —22¾ Nov 1324 1324¾ 1281½ 1299¾ —23¼ Jan 1333 1333¾ 1292 1308¾ —23½ Mar 1325 1325 1286¾ 1304¼ —21½ May 1322 1322 1285½ 1303 —20¾ Jul 1321 1321 1288¾ 1304½ —20 Aug 1279½ 1280¾ 1272½ 1272½ —31¼ Sep 1241¾ 1243 1239½ 1239½ —24½ Nov 1245¾ 1247½ 1217 1238¾ —11½ Jan 1232 1232 1232 1232 —20¾ Est. sales 231,475. Mon.’s sales 272,520 Mon.’s open int 636,409, up 3,779

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.