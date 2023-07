CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 734¼ 756¾ 719 725¼ —8 Sep 747½ 770¼ 733 739¼ —7¼ Dec 765½ 784¼ 750½ 757 —4¾ Mar 773¾ 794½ 764¾ 771¼ —2¼ May 772¼ 795¼ 769¾ 776 Jul 769½ 788½ 765¾ 774 +3½ Sep 768¾ 788¼ 767½ 777½ +5¼ Dec 780 795 773½ 780¾ +4¼ Mar 790 798¾ 775½ 775½ —3 May 773¾ 773¾ 773¾ 773¾ Jul 750 750 750 750 +20 Est. sales 164,152. Fri.’s sales 190,220 Fri.’s open int 316,800 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 634½ 649¾ 621 640½ +9¾ Sep 590 596½ 571¼ 583 —1¾ Dec 594 600¾ 575½ 587¼ — ¾ Mar 602½ 608½ 584¼ 595¾ — ½ May 604½ 610¾ 587¾ 599 — ¼ Jul 602 607½ 586½ 596½ Sep 546 553¼ 539½ 544 +2 Dec 538¾ 543¾ 530 535¾ +2½ Mar 546½ 549¾ 539½ 539½ —1¼ Dec 487½ 496 487½ 488¾ —2¾ Dec 480 485 480 485 +4¾ Est. sales 409,204. Fri.’s sales 613,541 Fri.’s open int 1,261,154 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 382 402 380 392¼ +6¾ Sep 398¼ 415½ 393¼ 407¾ +7¼ Dec 411¾ 429½ 405¾ 417 +5½ Mar 420 430¼ 420 427¾ +6¾ Est. sales 803. Fri.’s sales 1,058 Fri.’s open int 4,272, up 194 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1486¼ 1525 1477¾ 1522¼ +27¾ Aug 1400 1430¾ 1389 1422 +18 Sep 1318¼ 1346¼ 1308¼ 1336½ +15 Nov 1309 1333 1297½ 1322½ +12½ Jan 1318 1342 1307½ 1331¾ +11¾ Mar 1309 1332 1301½ 1324½ +11¼ May 1304 1328 1299¾ 1322 +11½ Jul 1302¼ 1328¼ 1302¼ 1322¾ +12 Nov 1234½ 1255¼ 1234½ 1249 +8 Nov 1189¾ 1189¾ 1189¾ 1189¾ +14¾ Est. sales 223,091. Fri.’s sales 346,789 Fri.’s open int 632,630

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.