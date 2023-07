CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 737 737¾ 718¾ 735 —4 Sep 750½ 751¼ 732¾ 748 —4¾ Dec 767¾ 768¾ 750 763¾ —6¾ Mar 779½ 779½ 761¾ 774¾ —7½ May 777½ 779¼ 764 776¾ —7¾ Jul 775¾ 775¾ 760 771 —9¼ Sep 774½ 775 763¾ 773¼ —9½ Dec 782½ 782½ 770 776¾ —11 Mar 779½ 779¾ 779½ 779¾ —9¼ Est. sales 153,921. Thu.’s sales 183,656 Thu.’s open int 337,768 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 655¾ 657½ 630¼ 636¼ —24¼ Sep 612¼ 613 580¼ 586¾ —30¼ Dec 616½ 616¾ 583½ 590½ —30¼ Mar 623½ 624 592 598¾ —29¼ May 625 625¾ 594¾ 601¼ —28½ Jul 621¼ 622¼ 592¼ 598½ —27½ Sep 563 563 543¼ 545½ —21 Dec 554 554¼ 534 538¾ —17 Mar 557¾ 560 542¼ 548¼ —14¾ Jul 555½ 556 555¼ 555¼ —11¼ Dec 502 505 492¾ 493 —14 Dec 491 491 487½ 487½ —10 Est. sales 475,257. Thu.’s sales 486,453 Thu.’s open int 1,300,532 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 397 398¾ 380½ 385½ —11½ Sep 404¼ 409½ 391½ 397 —12¾ Dec 419½ 419¾ 400½ 408 —11¾ Mar 425¾ 425¾ 411¼ 411½ —14¼ Est. sales 745. Thu.’s sales 979 Thu.’s open int 4,078, up 157 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1500 1501½ 1470¼ 1497 —3½ Aug 1416½ 1418¼ 1383 1405¾ —12½ Sep 1346¼ 1346¼ 1302½ 1323 —24¾ Nov 1335¼ 1336½ 1290¾ 1310¼ —29¼ Jan 1342¾ 1345½ 1300½ 1320 —28¼ Mar 1332½ 1334¾ 1294¾ 1313¼ —24¾ May 1324½ 1328 1292¾ 1311½ —20½ Jul 1328¾ 1328¾ 1293 1312¼ —17 Aug 1295 1295 1275¾ 1288¾ —18¼ Nov 1235½ 1241¾ 1225 1241¼ —7¾ Jan 1230¼ 1230¼ 1230¼ 1230¼ —21¼ Nov 1173¾ 1175 1173¾ 1175 —6¼ Est. sales 278,896. Thu.’s sales 392,610 Thu.’s open int 655,996

