CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 621½ 631½ 615½ 625½ +6½ Sep 633 643½ 628¼ 638½ +6¼ Dec 652 663 647¾ 656¾ +4¾ Mar 668¾ 677¾ 663¾ 672¼ +4¾ May 680½ 686¼ 672¼ 680¾ +4½ Jul 681¾ 692 678¼ 687¾ +5¼ Sep 697½ 697½ 690¼ 694¾ +2¼ Dec 704½ 712¾ 699¾ 706¼ +1½ Mar 720 720 706½ 714 +½ Est. sales 102,081. Fri.’s sales 138,751 Fri.’s open int 399,234, up 4,556 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 609 614 595 598½ —10½ Sep 536½ 542 529¼ 530½ —5 Dec 543 548 535¼ 536¾ —4½ Mar 552 556¾ 545 546½ —3½ May 555¼ 562 550½ 551½ —4 Jul 557¼ 564 552¼ 553¾ —3½ Sep 522¾ 524½ 516¼ 516¼ —6 Dec 514¼ 518¼ 508¾ 510¼ —5¾ Mar 523 525 520 520 —3¾ Dec 481¼ 482½ 476½ 478 —3½ Est. sales 285,542. Fri.’s sales 425,951 Fri.’s open int 1,336,982, up 5,689 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 336¾ 344½ 335¾ 340½ +3 Sep 346¾ 348½ 344¼ 346 +2¼ Dec 347 353 347 349 +½ Est. sales 313. Fri.’s sales 580 Fri.’s open int 4,525, up 67 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1353¼ 1361½ 1343½ 1351¼ —1¼ Aug 1263 1272½ 1255 1263¼ +¾ Sep 1194¾ 1203 1184½ 1191¼ —1¼ Nov 1188¼ 1195 1176¼ 1182 —1¾ Jan 1197¾ 1203¾ 1185½ 1191¼ —2 Mar 1192½ 1202 1185¼ 1190½ —2½ May 1200 1204¼ 1190 1194 —2½ Jul 1204 1208½ 1193½ 1198¾ —1½ Sep 1165½ 1165¾ 1158½ 1158½ —1¾ Nov 1149¾ 1157 1141¾ 1145¼ —3 Nov 1103 1105 1103 1105 +¼ Est. sales 153,012. Fri.’s sales 242,475 Fri.’s open int 665,774

