CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 610¼ 622½ 602¼ 619¼ +8½ Sep 623 635¾ 615½ 632¼ +8 Dec 643¼ 655½ 635¼ 652¼ +8½ Mar 655 670¾ 651½ 668 +8¾ May 664½ 679½ 660¾ 677¼ +10 Jul 668½ 686 667 683¾ +11 Sep 682 693½ 680¾ 693½ +11½ Dec 690¾ 705 690 705 +10¼ Mar 710 712¾ 709¾ 712¾ +9¼ Est. sales 106,342. Thu.’s sales 154,935 Thu.’s open int 394,678, up 971 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 592½ 610½ 581¼ 609½ +17 Sep 523½ 534¾ 516¼ 534½ +10¼ Dec 529¾ 541 523½ 540¾ +10¾ Mar 538¼ 550 533¼ 549¾ +10¼ May 543¾ 555 538¾ 555 +10 Jul 544¾ 557 540¾ 557 +10¼ Sep 513¾ 522½ 512½ 522½ +6 Dec 510½ 517¼ 506 516½ +6 May 522¼ 522¼ 522¼ 522¼ +1 Dec 480 484¾ 475 484¾ +5½ Dec 474¼ 474¾ 474¼ 474¾ +2 Est. sales 338,315. Thu.’s sales 341,327 Thu.’s open int 1,331,293 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 338¾ 338¾ 330 336 —3 Sep 336½ 343½ 336½ 341½ —2¾ Dec 347 349¼ 342 347¾ — ¾ Est. sales 283. Thu.’s sales 749 Thu.’s open int 4,458, up 30 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1329 1355¼ 1322 1352½ +23 Aug 1242 1265 1236¾ 1263¼ +19¼ Sep 1175 1195½ 1171 1193¼ +16 Nov 1168 1186½ 1163½ 1184¼ +15¼ Jan 1178 1196 1174 1194 +15¼ Mar 1177½ 1195½ 1176 1193½ +14 May 1180¾ 1198½ 1178¾ 1196¼ +13 Jul 1184 1202½ 1184 1200¼ +13¼ Nov 1133¾ 1151 1132½ 1148¼ +13¼ Jul 1131¾ 1131¾ 1130¾ 1130¾ +5¼ Est. sales 203,304. Thu.’s sales 275,884 Thu.’s open int 666,251

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.