Perú tiene el mejor restaurante del mundo y México, la mejor chef: estos son los 50 mejores restaurantes del mundo para 2023

(CNN) — Lima, la capital de Perú, e indudablemente su capital gastronómica, tuvo una gran actuación este martes en los…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Lima, la capital de Perú, e indudablemente su capital gastronómica, tuvo una gran actuación este martes en los premios The World’s 50 Best Restaurants, llevándose el título No. 1 y ganando más lugares entre los 50 mejores que cualquier otra ciudad.

Cuatro restaurantes de Lima llegaron a la lista de los 50 Mejores: Central en el No. 1, Maido en el No. 6, Kjolle en el No. 28 y Mayta en el No. 47. Kjolle es nuevo en el top 50 este año.

Central, liderado por Virgilio Martinez y Pía Léon, ha estado ofreciendo alta cocina con ingredientes y técnicas peruanas durante 15 años. El restaurante “lleva a los comensales a través de 15 ecosistemas peruanos diferentes, clasificados por altitud, desde 15 metros bajo el Océano Pacífico hasta 4.200 metros en los Andes”, dice el sitio web 50 Best. Kjolle es la aventura en solitario de Pía Léon.

Central es el primer restaurante sudamericano en ganar el título de “World’s Best”.

View this post on Instagram

A post shared by Virgilio Martinez (@virgiliocentral)

Dos latinoamericanas son reconocidas como las mejores

Entre tanto, dos mujeres latinoamericanas se llevaron dos premios individuales en la competencia de este año: la ecuatoriana Pía Salazar, quien fue galardonada como la Mejor chef pastelera este año, y Elena Reygadas, que fue galardonada como la Mejor chef, en la categoría femenina, este año.

De Salazar, nacida en Cuenca, Ecuador, el jurado destacó la exploración que hace de “ingredientes muy variados en sus postres”. Esto incluye la mezcla de dulce y salado “en postres puerro con hierbaluisa y haba tonka, algas blancas con ajo negro y levadura, y azahar con yuca”, dice 50 Best.

“No debería funcionar, pero funciona, como demuestra el debut de Nuema como primer restaurante ecuatoriano en la lista 51-100 de The World’s 50 Best Restaurants en 2023, y la racha de reconocimientos de Salazar como pionera de la repostería”, agrega.

Entre tanto, de la mexicana Elena Reygadas, el concurso destacó que con su hacer, lleva la gastronomía mexicana “a una nueva era”.

“Elena Reygadas lleva mucho tiempo reflexionando sobre cuál debe ser el papel de un chef en el siglo XXI. Su búsqueda interior la ha llevado no sólo a reflejar la biodiversidad de México y su riqueza cultural en los menús de su buque insignia, Rosetta, sino también a desarrollar iniciativas que amplían los límites de lo que puede ser un restaurante en el mundo moderno”, dice la publicación al reconocerla como la Mejor chef, en la categoría femenina, del mundo.

View this post on Instagram

A post shared by Elena Reygadas (@elena_reygadas)

Los premios, un evento considerado los Oscar de la alta cocina mundial, se anunciaron este martes por la noche desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una colección de espacios futuristas diseñados por el renombrado arquitecto Santiago Calatrava, en la ciudad de Valencia, en el sur de España.

El resto de la lista

El país anfitrión se desempeñó muy bien en los premios de este año con seis entradas de España entre los 50 primeros, incluido el restaurante número 2 del mundo, Disfrutar en Barcelona. España también ocupó los puestos 3 y 4 con Diverxo en Madrid y Asador Etxebarri en Atxondo en la región vasca.

Italia y Francia también tuvieron un buen desempeño en Europa, con cinco restaurantes en Italia y cuatro en Francia ubicados entre los 50 primeros. En Inglaterra, Londres obtuvo tres lugares impresionantes.

En Asia, la ciudad a seguir es Bangkok, donde dos restaurantes aparecieron en la lista por primera vez, ambos entrando en el top 20: Le Du en el n.° 15 y Gaggan Anand en el n.° 17.

De Estados Unidos Unidos, dos restaurantes de Nueva York llegaron al top 50. Atomix se movió al No. 8 desde el No. 33 del año pasado, ganando el premio Highest Climber así como el Mejor Restaurante en América del Norte. El favorito desde hace mucho tiempo, Le Bernardin, dirigido por el chef Éric Ripert, también llegó al top 50 en el puesto 44.

El top 50 de este año incluye restaurantes de 24 territorios en los cinco continentes, con 12 restaurantes ingresando a la lista de los 50 mejores por primera vez.

A los restaurantes se les permite llevarse el premio principal de los premios solo una vez, luego de lo cual ingresan en un programa separado “Lo mejor de lo mejor”. Los miembros de ese grupo de élite incluyen a Geranium y Noma en Copenhague, así como a Eleven Madison Park de Nueva York, The Fat Duck cerca de Londres, Osteria Francescana en Módena, Italia, y Mirazur en Menton, Francia. Central pasa al Best of the Best el próximo año.

Los mejores restaurantes de América Latina y España en la lista de The World’s 50 Best Restaurants

Los 50 mejores restaurantes del mundo 2023

1. Central (Lima, Perú) – Mejor Restaurante de Sudamérica

2. Disfrutar (Barcelona, España) – Mejor Restaurante de Europa

3. Diverxo (Madrid, España)

4. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

5. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

6. Maido (Lima, Perú)

7. Lido 84 (Gardone Riviera, Italia)

8. Atomix (Nueva York) – Highest Climber, Best Restaurant en América del Norte

9. Quintonil (Ciudad de México, México)

10. Nuevo: Table by Bruno Verjus (París, Francia) – Nueva entrada más alta

11. Nuevo: Trèsind Studio (Dubai, EAU) – Mejor restaurante de Oriente Medio y África

12. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

13. Pujol (Ciudad de México, México)

14. Odette (Singapur) – Mejor restaurante de Asia y Chef’s Choice: Julien Royer

15. Nuevo: Le Du (Bangkok, Tailandia)

16. Reale (Castel di Sangro, Italia)

17. Nuevo: Gaggan Anand (Bangkok, Tailandia)

18. Steirereck (Viena, Austria)

19. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

20. Quique Dacosta (Dénia, España)

21. Den (Tokio, Japón)

22. Elkano (Getaria, España)

23. Nuevo: Kol (Londres, Inglaterra)

24. Septime (París, Francia)

25. Belcanto (Lisboa, Portugal)

26. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)

27. Florilège (Tokio, Japón)

28. Nuevo: Kjolle (Lima, Perú)

29. Boragó (Santiago, Chile)

30. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

31. Mugaritz (San Sebastián, España)

32. Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia)

33. Nuevo: El Chato (Bogotá, Colombia)

34. Uliassi (Senigallia, Italia)

35. Ikoyi (Londres, Inglaterra)

36. Nuevo: Plénitude (París, Francia)

37. Nuevo: Sézanne (Tokio, Japón)

38. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

39. The Jane (Amberes, Bélgica)

40. Restaurant Tim Raue (Berlín, Alemania)

41. Le Calandre (Rubano, Italia)

42. Piazza Duomo (Alba, Italia)

43. Leo (Bogotá, Colombia)

44. Le Bernardin (Nueva York, EE.UU.)

45 Nobelhart & Schmutzig (Berlín, Alemania)

46. Nuevo: Orfali Bros (Dubai, Emiratos Árabes Unidos)

47. Mayta (Lima, Perú)

48. Nuevo: La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, Francia)

49. Nuevo: Rosetta (Ciudad de México, México)

50. El Presidente (Hong Kong)

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.