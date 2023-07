Otro rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela presenta su renuncia

(CNN Español) — El rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Roberto Picón, anunció este lunes que renuncia…

(CNN Español) — El rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Roberto Picón, anunció este lunes que renuncia ante la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de iniciar un proceso de renovación de autoridades del ente comicial.

“Tras un amplio proceso de consulta con los factores que apoyaron nuestra participación en el Consejo Nacional Electoral, he decidido renunciar ante la AN al cargo que detento como Rector Principal. No para convalidar una situación que a todas luces es irregular, sino para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente por la AN”, escribió Picón en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

La renuncia se da cuatro días después de que el presidente y varios directivos del CNE abandonaron sus cargos.

Tanto el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, como el rector principal Alexis Corredor y los rectores suplentes Leonel Párica, Carlos Quintero, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés, anunciaron el jueves pasado que ponían sus cargos a la orden a fin de “contribuir con que Venezuela llegue a la estabilidad económica, política y social”. Precisaron que las actividades y proyectos del CNE “continuarán ejecutándose sin contratiempos como corresponde”.

Esto ocurre a cuatro meses de las elecciones primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre, donde se definirá a un candidato único como estrategia en medio de las fragmentaciones internas y con el objetivo de participar en las elecciones presidenciales pautadas para 2024.

El viernes pasado, la oposición de Venezuela confirmó que su elección interna de candidato presidencial será 100% “autogestionada” y sin la participación o esperar la financiación del Consejo Nacional Electoral.

El actual CNE fue nombrado en mayo de 2021 por un Parlamento conformado en más del 90% por diputados del partido de gobierno y elegidos en los cuestionados comicios del pasado 6 de diciembre.

Por otra parte, la Comisión Nacional Electoral de Primarias informó, mediante un comunicado, que se mantiene en contacto con la comisión técnica del CNE, con el objetivo de resguardar la identidad del elector, a fin de pactar la posible cooperación técnica en el proceso de primarias. Esto no llegó a definirse y ahora queda en el aire luego del anuncio de las renuncias en el seno del CNE.

No todos los partidos ni los aspirantes están de acuerdo con utilizar este eventual apoyo técnico del CNE.

El dirigente opositor Juan Guaidó reaccionó al anuncio advirtiendo que “Maduro avanza en sabotear la primaria y la elección Presidencial” con un “CNE tutelado en el que no confían”. A su juicio, esto hace que sea cuesta arriba el uso de infraestructura del Estado (centros educativos, CNE) para realizar la primaria de la oposición.

