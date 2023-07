OPINIÓN | Si crees que los jueces designados por Trump a la Corte Suprema son malos, espera a ver a los de DeSantis

Nota del editor: Duncan Hosie (@duncanhosie) es escritor, abogado de apelación y exasistente jurídico de un juez federal de apelaciones.…

Nota del editor: Duncan Hosie (@duncanhosie) es escritor, abogado de apelación y exasistente jurídico de un juez federal de apelaciones. Sus artículos han aparecido en The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, TIME y otros medios. Las opiniones presentadas en este artículo le pertenecen exclusivamente a su autor.

(CNN) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, atacó recientemente a su principal rival por la candidatura presidencial republicana, el expresidente Donald Trump, desde un ángulo inusual. En una entrevista a principios de este mes con el locutor de radio Hugh Hewitt, DeSantis prometió hacer un “mejor” trabajo que Trump a la hora de nombrar jueces para la Corte Suprema: “Respeto a los tres designados por él, pero ninguno de ellos está al mismo nivel que el juez (Clarence) Thomas y el juez (Samuel) Alito”.

Los liberales pueden tener la tentación de descartar esos comentarios como algo sin sentido, una mera habladuría de campaña. No deberían. DeSantis ha designado a jueces mucho más radicales para la Corte Suprema de Florida que Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos. Y los nombramientos de DeSantis, no los de Trump, reflejan el ala ascendente del movimiento legal conservador.

Los nombramientos judiciales de DeSantis no siguen los moldes de los jueces que nombró Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. En cambio, emulan a Thomas y Alito, nombrados por los presidentes George H.W. Bush y George W. Bush, respectivamente.

Según las evaluaciones ideológicas judiciales, ambos están claramente más a la derecha. El trío de Trump, pese a figurar entre los jueces más conservadores de la historia de Estados Unidos, son comparativamente moderados en su temperamento, filosofía constitucional y concepción del rol de la Justicia.

La división quedó clara en una sentencia dictada a principios de este mes. En el caso Haaland contra Brackeen, Barrett redactó la decisión que confirmaba una ley de 1978 destinada a preservar los lazos de los nativos americanos adoptados con sus tribus y tradiciones. A ella se unieron Kavanaugh y Gorsuch, con Thomas y Alito discrepando tajantemente.

Hay que tener en cuenta los diferentes puntos de vista de estos jueces sobre la stare decisis, la doctrina legal que sostiene que los tribunales deben adherirse a los casos decididos previamente. Thomas ha dejado claro que no cree en ella. Si un fallo anterior es “manifiestamente erróneo”, es decir, si entra en conflicto con su interpretación personal del “significado original” de las disposiciones constitucionales, Thomas dice que debe dejarse de lado.

Las sentencias de Alito, alternativamente, ponen una pátina partidista en el enfoque de Thomas: cuando la stare decisis se interpone en el camino para alcanzar un resultado deseado, como Roe vs. Wade en 1973 en la búsqueda de Alito durante décadas para eliminar el derecho al aborto, o como Abood vs. Junta de Educación de Detroit en 1977 en su escepticismo de larga data sobre los sindicatos, la ha ignorado. Cuando la stare decisis ha facilitado un resultado deseado, como en Apodaca vs. Oregon para facilitar a los fiscales la obtención de condenas penales, la ha aplaudido.

Al igual que los nombramientos de Trump, los de DeSantis (Carlos Muñiz, John Couriel, Jamie Grosshans, Renatha Francis y Meredith Sasso) tienen vínculos con la Federalist Society. Pero los nombrados por DeSantis para la Corte Suprema de Florida abrazan el ala Thomas-Alito de la organización.

Dejando atrás la cautela y echando los precedentes legales a la hoguera, han anulado rápidamente decenas de decisiones, rehaciendo todo, desde la jurisprudencia de la pena de muerte hasta el derecho de responsabilidad civil. En 2020, abandonaron oficialmente el marco jurídico que exigía una justificación especial para anular un precedente, citando los escritos de Thomas.

Kavanaugh y Barrett no son ejemplos de moderación cuando se trata de precedentes. Ambos se unieron a la opinión de Alito que revocó Roe. Pero no muestran la misma arrogancia. Kavanaugh ha desafiado directamente las opiniones de Thomas sobre la doctrina judicial del stare decisis. Barrett también ha evitado el libro de jugadas Thomas-Alito-DeSantis. En general, ambos muestran un poco más de humildad, deliberación y moderación y mucha menos beligerancia.

El compromiso de Kavanaugh con la stare decisis ha llevado a resultados sorprendentes este mandato. A finales de mayo, se negó a firmar la opinión de Alito que limitaba la autoridad de la EPA para proteger los humedales, argumentando que la opinión de Alito se apartaba de los precedentes. Y, la semana pasada, Kavanaugh se unió a la mayoría para sostener que la Ley del Derecho al Voto obligaba a Alabama a trazar otro distrito congresional de mayoría negra. ¿Por qué? Stare decisis, como explicó en su concurrencia.

Por el contrario, los designados por DeSantis se han lanzado a afianzar el dominio electoral conservador y a recortar el poder político de los negros. Haciendo caso omiso de la legislación vigente, los jueces de DeSantis han avalado la manipulación extrema de la circunscripción electoral del gobernador de los distritos del Congreso, que desmanteló un distrito de mayoría negra; bendijo el complot de DeSantis para eliminar una iniciativa de votantes que restauró el derecho al voto a los delincuentes; y bloqueó iniciativas progresistas, incluyendo la legalización de la marihuana y la prohibición de armas de asalto, de la boleta electoral.

Imitando a Thomas y Alito, los jueces nombrados por DeSantis han participado en controversias políticas gratuitas, escribiendo opiniones muy teóricas y poco prácticas. Barrett y Kavanaugh han sido más pragmáticos, teniendo en cuenta consideraciones funcionales, así como los resultados.

En enero de 2022, Kavanaugh se unió a una opinión que permitía al Gobierno de Biden exigir a ciertos empleados de instalaciones que recibían financiación federal que se vacunaran contra el covid-19. La decisión subrayaba “la escala y el alcance de la vacunación contra el covid-19”. La decisión hizo hincapié en la “escala y el alcance” de la pandemia.

Y en la reciente decisión que afirma el poder del Congreso para promulgar una ley federal que da prioridad a los parientes y tribus en el cuidado de crianza y adopción de niños nativos americanos, Barrett revisó cuidadosamente los precedentes y las complejidades del sistema de bienestar infantil de Estados Unidos.

Del mismo modo, en 2020, en el caso Fulton contra la ciudad de Filadelfia, ambos rechazaron el feroz alegato de Alito para aniquilar el caso Employment Division contra Smith, un precedente aborrecido por la derecha religiosa porque dificulta a las personas e instituciones demostrar que tienen derecho a exenciones religiosas. Como escribió Barrett, “habría una serie de cuestiones que resolver si se anulara Smith”.

Por el contrario, el tribunal de DeSantis ha consentido las teorías más extravagantes del derecho. En diciembre, aprobó la impresionante petición de DeSantis de constituir un jurado investigador estatal para investigar “irregularidades” no especificadas relacionadas con las vacunas contra el covid-19. Alito y Thomas han promovido de forma similar la retórica antivacunas. Thomas (y en menor medida, Alito) también escucharon casos basados en el delirio de Trump “Stop the Steal”, sobre su presunto triunfo en las elecciones presidenciales de 2020. Gorsuch, Kavanaugh y Barrett no tienen paciencia ante estas canalladas.

Gorsuch, por su parte, está más alineado con Alito y Thomas que con Barrett o Kavanaugh. Pero ha mostrado un tipo de imprevisibilidad ajeno a los nombrados por DeSantis, que votan juntos en casos políticamente cargados. Se ha erigido en el más firme defensor de los derechos de los nativos americanos y, por encima de los disensos de Thomas y Alito, ha votado repetidamente a favor de permitir que prosigan las investigaciones judiciales sobre Trump. El rígido textualismo de Gorsuch también le ha llevado a alejarse de la línea del partido en un caso seminal de derechos LGBTQ y en casos relacionados con el procedimiento penal y los inmigrantes.

DeSantis detesta esta vena independiente, diciendo en 2022 que una de las “cosas frustrantes” sobre la Corte Suprema actual es que “en estos casos de alto perfil, sabes que esos tres jueces liberales votarán lo mismo cada vez”, mientras que en el lado conservador, no hay “las mismas garantías”. Su afirmación sobre la mentalidad de grupo liberal no fue acertada, pero sí reveladora: DeSantis quiere que los jueces conservadores voten al unísono.

No soy ningún seguidor de los nombramientos de Trump. No deberíamos restar importancia a un incendio forestal señalando los estallidos explosivos de un volcán ardiente; ambos arderán. Sin embargo, es un error de mis colegas liberales pensar en el movimiento legal conservador como un monolito, o asumir que la Corte Suprema ha tocado fondo solo porque el tribunal actual es un espectáculo de horror en gran parte por la creación de Trump. No solo es intelectualmente perezoso, sino también cada vez más peligroso meter en el mismo saco a todas las facciones de la Federalist Society.

Un flanco imperial de este movimiento quiere utilizar los tribunales para imponer una agenda conservadora que hasta ahora no ha sido inalcanzable a través de la legislación, y faculta al poder judicial por encima de los demás para promulgarla. Thomas y Alito están en esta vanguardia, al igual que los designados por DeSantis y algunos de los designados por Trump para tribunales inferiores, con los que DeSantis está alineado. Las señales sugieren que un Trump vengativo podría serlo también, si regresa a la Casa Blanca.

Los tres nombramientos de Trump para la Corte Suprema no se han unido del todo a la cruzada. Esto no es un testimonio de su moderación, sino una muestra de lo radicales que son los demás. Y no hace que esta distinción sea menos real. Hay un mundo de diferencia entre los jueces de Trump y los de DeSantis.

