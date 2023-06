OPINIÓN | Carlos es el rey: ¿y ahora qué?

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda,…

Listen now to WTOP News

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas.

(CNN Español) — Carlos es el rey: ¿y ahora qué? ¿Qué piensas de esto?

Después de meses de preparación, de ensayos, de problemas y de intrigas, todo ha cambiado –¿o no? — en el Reino Unido. Y muchos se preguntan ¿qué ha pasado desde que vimos esa fastuosa –y realmente muy anticuada– coronación?

OPINIÓN | Después de la coronación de Carlos III, ¿triunfó el amor o el caprichoso destino?

Aparte de ciertas reglas y regulaciones para proteger el medio ambiente –como bajar la temperatura de las piscinas calientes del Palacio de Buckingham y residenciales reales– el reinado de Carlos III hasta ahora no se ha distinguido por nada especial. Sí, es muy pronto, pero se esperaban cambios y hay muchas expectativas de cosas nuevas. ¿Cuándo ocurrirán?

Por el momento, lo que sí ha cambiado es ver al príncipe Harry de regreso en su país y en las cortes de justicia londinenses. Es la primera vez en más de 100 años que un miembro de la familia real y de la nobleza en general declara en las cortes de Inglaterra, y, más aún, acusando a los tabloides del grupo de periódicos Mirror (MGN, por sus siglas en inglés) de intervenir sus teléfonos, de usar ilegalmente sus conversaciones privadas y dañar su vida y la de algunas personas de su entorno íntimo. La presencia de Harry ha llamado muchísimo la atención. ¿Y cuál es la razón de esto? Al fin y al cabo, todo pasó hace muchos años, pero el duque de Sussex ha recobrado una voz que, según él, nunca tuvo y ahora puede disfrutar el poder quejarse. ¡Y hablar a su antojo!

Y esas quejas incluyen hablar sobre cómo presuntamente le intervinieron ilegalmente el teléfono, especialmente en torno a su relación con su primera novia, Chelsy Davy. Harry se queja y declara cosas que nadie esperaba y el Palacio de Buckingham observa el proceso, porque no es “normal” ver a la nobleza en las cortes denunciando a la prensa.

El MGN, por su parte, niega haber cometido actos ilícitos.

Todo esto es una cosa nueva, y de momento no se sabe si Harry y Carlos se han visto en sus varios días en Londres. ¡Sería el momento ideal para borrar rencillas! La coronación pasó –pero las intrigas no han pasado– y los problemas familiares continúan. Yo pensé que este viaje a Londres traería un encuentro entre Carlos, William y Harry, pues el país lo necesita. Y la princesa Diana hubiera querido que sus hijos no tuvieran estos feos problemas entre ellos. En fin, quizá un nuevo reinado puede traer una nueva armonía, pues en el siglo que vivimos –con tantos problemas y tantas tragedias y en medio de la guerra de Ucrania– ¡estos royals deben ponerse de acuerdo y perdonarse!

No es justo con el país, ni con sus súbditos. Ya pasó la época de las monarquías con problemas de viejas rivalidades. ¡Por favor hagan las paces!

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.